Калининград вошёл в список популярных направлений у туристов старше 55 лет

Калининград вошёл в число направлений, популярных среди туристов старше 55 лет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора Coral Travel.



«Путешественники серебряного возраста часто сознательно выбирают для поездки время вне основного сезона, избегая суеты и высоких цен. При этом их запросы значительно усложнились: если раньше им был важен прежде всего отдых как таковой, то теперь они стремятся к глубокому, содержательному погружению в культуру, историю и природу, неразрывно связанному с высоким уровнем комфорта и заботой о здоровье», — говорится в сообщении.

Эта аудитория, подчёркивают аналитики, ценит «надежный и удобный транспорт (например, купе в поезде), насыщенные экскурсии в сопровождении профессиональных гидов», а также включает в программу оздоровительные элементы.

«В их приоритете — проверенные временем классические маршруты, такие как Крым, Кавказ и города Золотого кольца, а также теплые направления вроде Сочи или Калининграда и спокойные природные туры с размещением в комфортабельных отелях, например, на Байкале, в Листвянке», — отмечают в докладе.

Ранее Калининградская область разместилась на 6-м месте в рейтинге направлений для путешествий в конце зимы. Лидером по спросу у многих туроператоров стал Сочи. Следом за ним идут Анапа и Геленджик, Крым, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Минеральные воды, Казань, а также горные курорты Архыз, Домбай и Шерегеш. Востребованы также города Золотого кольца, Екатеринбург и Тюмень.