Облвласти ищут телеканал для освещения деятельности партий Заксобрания

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области ищет региональный телеканал, который займётся освещением деятельности политических партий, представленных в Законодательном собрании. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Способ проведения закупки — электронный аукцион, заявки на участие принимают до 25 февраля. Начальная цена договора составляет 1 170 000 руб. Срок оказания услуг — с 1 числа месяца, следующего за датой заключения контракта, по 31 декабря текущего года.

«Исполнитель обеспечивает оперативность, авторскую редакционную подготовку

и выпуск в эфир информационных сообщений с возможностью выступлений представителей партий. Освещение деятельности партий должно отличаться жанровым разнообразием материалов. Периодичность, хронометраж и другие особенности предоставления эфирного времени определяются в тематических планах, согласованных с заказчиком и партиями на начало исполнения каждого месяца оказания услуг», — говорится в регламенте по указанию услуг.

Общий объём эфирного времени составляет 150 минут. Материалы должны размещаться в период с 08:00 до 22:00 по калининградскому времени в рамках информационных программ.

Ранее на сайте регионального центра торгов был размещён анонс соответствующей закупки.