Облвласти ищут телеканал для освещения деятельности партий Заксобрания

Все новости по теме: Госзакупки
Облвласти ищут телеканал для освещения деятельности партий Заксобрания

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области ищет региональный телеканал, который займётся освещением деятельности политических партий, представленных в Законодательном собрании. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион, заявки на участие принимают до 25 февраля. Начальная цена договора составляет 1 170 000 руб. Срок оказания услуг — с 1 числа месяца, следующего за датой заключения контракта, по 31 декабря текущего года.

«Исполнитель обеспечивает оперативность, авторскую редакционную подготовку
и выпуск в эфир информационных сообщений с возможностью выступлений представителей партий. Освещение деятельности партий должно отличаться жанровым разнообразием материалов. Периодичность, хронометраж и другие особенности предоставления эфирного времени  определяются в тематических планах, согласованных с заказчиком и партиями на начало исполнения каждого месяца оказания услуг», — говорится в регламенте по указанию услуг.

Общий объём эфирного времени составляет 150 минут. Материалы должны размещаться в период с 08:00 до 22:00 по калининградскому времени в рамках информационных программ.

Ранее на сайте регионального центра торгов был размещён анонс соответствующей закупки.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter