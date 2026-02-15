СМИ: более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза

В IV квартале прошедшего года свыше 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки. Об этом со ссылкой на Министерство науки и высшего образования сообщает РИА Новости.



«В четвертом квартале 2025 года экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее — экзамен) на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. Из них сдали экзамен 87,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,5%», — цитирует издание министерство.

Аттестацию ведут по трем уровням: получение патента на работу в России, разрешение на временное проживание, вид на жительство. В каждом экзамене три блока: в первый входит только тестирование по русскому языку, второй и третий включают проверку знаний истории России и основ законодательства.

«Экзамен на уровень, соответствующий получению разрешения на временное проживание, сдавали в третьем квартале 1223 человека. Из них сдали экзамен 70,6%. С первой попытки экзамен не сдали 39,5%. Экзамен на уровень, соответствующий получению вида на жительство, сдавали в третьем квартале 11 723 человека. Из них сдали экзамен 82,3%. С первой попытки экзамен не сдали 29,6%», — подчеркнули в заявлении.

В министерстве добавили, что возможность прохождения экзамена организовали в 203 пунктах на территории всех субъектов Федерации, а также в Таджикистане и Узбекистане. В их числе — 88 российских университетов, включая 82 подведомственных Минобрнауки.