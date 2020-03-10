«Он не вечен»: как польские СМИ отреагировали на эпидемию коронавируса

В начале марта в Польше обнаружили первого заражённого новым коронавирусом. Им оказался путешественник, побывавший на карнавале в западной Германии. Почти за неделю количество заболевших в соседней республике достигло 18-ти. На борьбу с вирусом в Польше выделили 23,2 миллиона евро. Во вторник, 10 марта, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий признал, что «коронавирус наступает». В стране отменили массовые мероприятия и ввели санитарный контроль на границе. «Новый Калининград» рассказывает, что пишут об эпидемии популярные польские СМИ.

Мифы о чесноке и водке

Издание Gazeta Wyborcza решило вести хронику распространения коронавируса и публиковать интерактивные карты, на которых отмечены места заражения в Польше и других странах Европы. В своих материалах СМИ оповещает, что тексты об инфекции будут доступными не только читателям с подпиской, но и другим пользователям. Такое решение Gazeta Wyborcha объясняет желанием предотвратить распространение тревоги, предлагая «пережить эпидемию без лишних нервов».

В день, когда Минздрав республики объявил о первом случае заражения в Польше, издание выпустило материал под названием «Правда и мифы о коронавирусе. Заражаются ли собаки? Убивает ли масло вирус? Дезинфицировать ли банкноты?». В нём журналисты разъясняют, что в борьбе с коронавирусом не поможет опрыскивание тела водкой и хлорсодержащими жидкостями. Не спасёт и чеснок. Разговоры о том, что дезинфекция поверхностей кунжутным маслом помогает убить вирус, по словам автора статьи, тоже миф.

Но есть и хорошие новости: эпидемия не распространяется через посылки из Китая, домашние животные не являются её переносчиками (однако после контакта с ними всё же лучше мыть руки), и инфекцией вряд ли можно заразиться через банкноты.





Спирт для дезинфекции поверхностей

В публикации издания Rzeczpospolita отмечается, что монеты переносят вирус лучше, чем купюры, так как подобные поверхности способны задерживать инфекцию. Однако SARS-CoV-2 «не вечен», обнадёживают журналисты: «При температуре 20 градусов он выдерживает два дня на поверхности стали, четыре — на поверхности дерева и стекле, пять — на пластике и керамике». Удалить его можно, например, спиртом в концентрации 62-71%, который убивает вирус меньше чем за минуту.

«Уничтожая вирус на объектах в нашем окружении, мы уменьшаем его концентрацию ниже инфекционного порога», — говорится в публикации. В то же время автор указывает, что ни в одной стране нет неограниченного количества ресурсов здравоохранения для оказания помощи быстро увеличивающемуся количеству людей с дыхательной недостаточностью. «Соблюдение рекомендаций, направленных на ограничение распространения вируса, — это проявление заботы о собственном здоровье и о тех, кому может потребоваться помощь медицинских служб», — говорится в материале.

Как и Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita ведёт на своём сайте хронику распространения вируса в Польше и других странах. В этой подборке читателям предлагают основные новости о ситуации с эпидемией.

Прогноз на лето

Таблоид Fakt во вторник, 10 марта, подвёл итоги «онлайн-конференции» c иммунологом Павлом Гжесовским на пользовательском ресурсе Wykop. Специалист спрогнозировал, что эпидемия в Европе продлится больше двух месяцев. Жара же, по его мнению, вряд ли убьёт вирус.

Медик также сообщил, что 70% пациентов с коронавирусом сегодня удаётся вылечить при помощи респираторов с подачей 100% кислорода. Лечение длится две недели в отделении интенсивной терапии. При этом заражённых вводят в фармакологическую кому.

Текст — Елена Калугина, фото — Виталий Невар, Алексей Милованов / Новый Калининград