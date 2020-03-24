И никого не стало: как выглядят опустевшие из-за карантина города (видео)

Каждый пятый житель планеты оказался на карантине из-за пандемии коронавируса. Это 1,7 млрд человек. По всему миру вводятся беспрецедентные меры безопасности — закрываются кафе, рестораны и кинотеатры, людям запрещают собираться в группы, а то и вовсе выходить на улицу. Границы закрыты, и города, как правило заполненные туристами, пустуют. Местные жители активно пользуются редким шансом посмотреть на родные улицы без толп гостей — снимают и выкладывают в интернет видеоролики с опустевшими мегаполисами. Для нас же это возможность увидеть, как города отдыхают от нас. И как они будут выглядеть, когда человечество всё-таки само себя добьёт. И это намного интереснее фильмов о постапокалипсисе, надо заметить.



Париж

Столица Франции — большая мечта каждого романтика (и столь же крупное разочарование) — почти полностью опустела. На улицах изредка попадаются бегуны, пешеходы и автомобили. Всё это сильно не похоже на обычно переполненный Париж, констатируют авторы видео.

Во Франции число заболевших подбирается к 20 тысячам. С 17 марта в стране введены строгие ограничения на передвижение, а также закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. Открыты пока что аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.

Чикаго

Крупнейший транспортный узел Северной Америки и третий по населению город США тоже опустел после введения чрезвычайных мер. В штате Иллинойс закрыты школы, бары, пабы. В местном океанариуме решили воспользоваться карантином и отпустили погулять по пустым залам пингвинов Эдварда и Энни.

Сегодня в США более 41 тысячи заболевших. Страна занимает третье место в мире по распространению болезни. Власти не советуют жителям страны собираться группами более 10 человек, ходить в рестораны и бары, посещать дома престарелых. Работать и учиться, по возможности, рекомендуется из дома.

Будапешт

Многие снимают видео, вдохновившись известными киносценами. Например, автор видео об опустевшей столицы Венгрии в качестве саундтрека использовал музыку из фильма 2011 года «Заражение», ставшего крайне популярным сразу после начала эпидемии коронавируса.

В Венгрии чрезвычайное положение действует с 12 марта. Отменены все культурные и спортивные мероприятия, закрыты магазины, за исключением продовольственных и аптек, а рестораны работают до 15:00. С 17 марта аэропорт в Будапеште прекратил принимать иностранцев.

Варшава

Режим эпидемии в Польше введён с 20 марта, границы соседняя республика закрыла ещё раньше. Теперь же власти решили ввести ограничения на передвижение людей. Ограничения будут действовать до 11 апреля. Они не распространяются на поездки на работу, походы в магазин, а также на волонтёрство, связанное с помощью людям, которые находятся на карантине. Гулять тоже можно, но больше двух собираться нельзя (исключения — семьи).

Впрочем, жители Польши перестали без особой надобности выходить на улицу ещё раньше. Тем более, что все развлекательные центры и публичные места давно закрыты, а рестораны работают только навынос.

Венеция

Вот кто действительно выиграл от карантина, так это Венеция, которая благодаря отсутствию туристов стала заметно чище. Вода в каналах вновь стала прозрачной, когда стал меньше ходить водный транспорт, а власти занялись профилактикой распространения коронавируса.

С другой стороны, вся экономика города основана на туризме, и сейчас Венеция переживает не лучшие времена. Местные жители надеются, что жизнь в город вернётся к осени, но не исключают и худшего сценария.

Барселона

Столица Каталонии отреагировала на меры безопасности со всей ответственностью — сказали сидеть дома, значит, сидим дома. Учитывая, что в обычное время власти Барселоны почти умоляют туристов приезжать пореже, город, наконец, получил свой отдых и от посетителей, и от собственных жителей.

В стране запрещено выходить на улицу без уважительной причины, и в вашей недолгой прогулке до магазина вас вполне может сопровождать полиция. По вечерам жители Барселоны выходят на балконы и благодарят медиков аплодисментами за их работу. Это происходит каждый день в 8 часов вечера во многих городах Испании.

Лиссабон

В Португалии на данный момент зафиксировано уже более 2 тысяч случаев коронавируса (ещё вчера их было почти на полсотни меньше). С 19 марта в стране введён режим чрезвычайного положения. Также Португалия закрыла границы с соседней Испанией и приостановила воздушное и железнодорожное пассажирское сообщение.

Это видео было снято за день до принятия решения о карантине в стране. «Я никогда не видел свой город таким. Я воспользовался возможностью посетить знаковые места перед неизбежным», — написал автор видео.

Дублин

Это официально самое грустное видео в подборке (а то и в нашем новом дивном мире). Ирландцы из-за коронавируса лишились главного — Дня Святого Патрика. Никакого парада, никаких вечеринок.