Карантина нет, работы нет: монолог калининградца, оштрафованного за чтение на лавке

33-летнего Михаила Журавлева одного из первых в регионе оштрафовали за нарушение режима самоизоляции по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которой только недавно дополнили Административный кодекс в связи с пандемией коронавируса. Теперь калининградец, которого полицейские застали читающим книгу на лавочке, согласно решению суда должен выплатить государству 15 тыс. рублей. «Новый Калининград» записал монолог Михаила Журавлева о том, как он стал фигурантом административного дела и почему теперь разочарован в системе российского правосудия.

— Я пришел на озеро, сел на лавку и читал книгу Евгения Замятина «Мы». Смотрю — идет патруль. Я не придал этому значения, не стал уходить — я ведь был уверен, что ничего не нарушаю. Они подошли ко мне, предъявили документы и сообщили, что я нарушаю Административный кодекс и постановление правительства Калининградской области. Я им сказал, что режима ЧС и карантина в стране нет, а положения Конституции РФ позволяют мне находиться на улице и свободно передвигаться.

Я указал полицейским на других людей, которые в это время находились на набережной — там человек пятьдесят было в зоне видимости. Например, мимо пробежал человек в спортивных лосинах. Я спросил у полицейских, почему они его не останавливают? Они заявили, что «наверное, он двигается куда-то по необходимости». А ведь другие люди там гуляли с детьми, катались на велосипедах, ходили парами. Я же сидел один! Я полицейских видел издалека — метров за 50 до того, как они ко мне не подошли. Я мог встать и уйти, но я этого не сделал. Хотя у меня было гораздо больше шансов заразиться, пока я находился в отделе полиции, или в их служебной машине, или пока был в суде, и так далее. Впредь, если увижу полицию, то буду уходить, даже если ничего не нарушил. Потому что ничего хорошего от этой встречи ждать не стоит.

Мы съездили ко мне домой и взяли паспорт, потому что у меня с собой не было документов. Я не оказывал сопротивления, потому что думал, что полицейские и сами толком не понимают, что они делают. И я до конца не понимал, что же нарушил. Но я человек любопытный и в то же самое время неконфликтный, поэтому пошел им навстречу и сказал «надо так надо». Позже полицейские, с которыми я общался на протяжении всего этого времени, сами признались, что это «палочная система».

Когда мы приехали в отдел, то в отношении меня составили протокол. А потом сразу поехали в суд. Все эти процедуры заняли в общей сложности около пяти часов. Это было очень утомительно. После совещания судья вышла и объявила, что моя вина полностью доказана, но учитывая, что ранее я не привлекался, на меня будет наложен минимальный размер штрафа — 15 тысяч рублей.

Я считаю, что не нарушал закон. Я буду пытаться обжаловать решение суда — буду консультироваться с адвокатами и юристами. Государство заняло очень удобную позицию — вы сидите дома, потому что мы вас будем штрафовать, но ничего мы вам компенсировать не будем — как хотите, так и выкручивайтесь. Вот и получается, что карантина нет, работы нет, а соответственно и денег у людей тоже нет.

Это вообще, конечно, абсурд. Что если бы вместо меня на озере сидел какой-нибудь дедушка с книгой? Если бы они продержали пенсионера несколько часов в отделе полиции и в суде, а потом оштрафовали на 15 тысяч? Думаю, никакого бы одобрения в обществе они бы не снискали в таком случае.

В данный момент я безработный и всю неделю сидел дома. Но мои родственники и друзья не соблюдают режим самоизоляции, потому что большинство из них — мои коллеги-строители. Они продолжают работать. Строители должны утром идти на работу, а вечером сидеть дома, потому что самоизоляция? Это абсурд.

Когда нет какой-то конкретики, нет какой-то угрозы, человеку самому себя ограничивать и не выходить из дома — это очень сложно. Люди уже устали сидеть дома, и я в том числе. Люди понимают, что в Калининградской области никакой экстренной ситуации нет — заболевших немного. Все выглядывают в окно и видят, что другие гуляют. Они выходят на солнце посмотреть, подышать воздухом, тепло это почувствовать весеннее. Я только что с Верхнего озера — там много народу гуляет, во дворе дети по двое-трое играют. Человек не может усилием воли заставить себя сидеть дома, тем более когда не поймет, зачем ему это делать. Ведь медики, строители и другие люди работают.

Все это очень размыто и непонятно. Я не отношусь к тем людям, которые считают, что никакой пандемии коронавируса нет. Она есть — вон в Италии и в Испании сколько людей умерло. Но я стараюсь соблюдать меры предосторожности — я лучше пройдусь пешком, чем ехать в общественном транспорте, даже если далеко идти. Сейчас на улице, мне кажется, безопаснее, чем где бы то ни было.

Однако после всей этой ситуации со штрафом пришло большое разочарование. Не знаешь, чего ждать: как бы сегодня было так, а завтра — по-другому. Штрафы за прогулку по набережной до 40 тысяч рублей, вы представляете? За езду в пьяном виде — 30 тысяч рублей штраф, по-моему. Тебя по любому поводу могут оштрафовать и посадить в тюрьму. Это все очень печально осознавать.

Записала — Екатерина Медведева, фото — Виталий Невар / Новый Калининград