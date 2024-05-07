Охота на отпуск: как корреспондент «НК» пытался купить авиабилеты из Калининграда

Летом 2023 года жители Калининградской области стали жаловаться на заоблачную стоимость авиабилетов. В январе сервис «Яндекс Путешествия» подтвердил, что это не просто эмоции, зафиксировав повышение цен примерно на 20% (регион занял 6-е место в списке наиболее подорожавших направлений). После того, как в январе этого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести авиасубсидии для всех жителей Калининградской области, рост цен только продолжился. Покупка билета в итоге стала больше напоминать квест. Пройти его пришлось и корреспонденту «Нового Калининграда» — несмотря на то, что он решил озаботиться приобретением сильно заранее.



Главное правило отпускника, желающего сэкономить, — не покупать авиабилеты на выходные и понедельник, поэтому отпуск пришлось оформлять со вторника. Отслеживать цены мы с женой начали еще в конце осени, рассчитывая приобрести билет примерно за три с половиной тысячи рублей (к такой цене был готов бюджет семьи из двух взрослых и двоих детей). Однако сложность заключалась в том, что вылететь из Калининграда необходимо 14 мая и никак иначе — то есть в начале «пикового» турсезона. Нас устраивали варианты с полетом как в Москву, так и в Санкт-Петербург (из обеих точек примерно одинаковое расстояние до пункта назначения нам нужно проехать по железной дороге).

С конца осени до начала мая цена одного билета колебалась от пяти тысяч рублей до десяти и выше. С учетом того, что после самолета нам предстояла пересадка на поезд (за него также пришлось бы заплатить 2,5-3 тысячи рублей с человека), покупка откладывалась до появления более адекватных цен.

В январе, сразу после того, как калининградцам были обещаны субсидированные билеты, цены снова поползли вверх. Заморозили их по поручению Минтранса буквально на пике, поэтому в течение первых двух месяцев весны покупка стала недоступной.

Зато в мае началась погоня за субсидированными билетами, похожая на лотерею. 2 мая, то есть на следующий день после старта их продаж, оказалось, что регион получает всего 30 тысяч частично оплаченных бюджетом билетов, и достать их получится только у тех, кто может себе позволить выстоять в будни несколько часов в очереди к авиакассе. Наша семья не попала в число счастливчиков — вечером 2 мая в одной из городских авиакасс мне сообщили, что субсидированных билетов на май уже нет, но немного имеется на июнь. Там же мне посоветовали звонить на горячую линию «Аэрофлота», чтобы получить подтверждение по поводу наличия мест. Изначально дозвониться туда не удавалось (к слову, голос оператора предупреждал, что за выбор билета через телефонный сервис пассажиру придется заплатить отдельно), а потом и там было получено подтверждение об отсутствии субсидированных билетов на май.

Очередь перед кассами «Аэрофлота»

. Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Время шло, шансов становилось все меньше, и 2 мая наш поиск стал особенно интенсивным. В этот день билеты на сайте «Аэрофлота» для двоих взрослых и двух детей (один младенец) из Калининграда до Москвы на 14 мая стоили минимум 18 753 рубля (и то с пересадкой). Однако на большую часть рейсов билетов не было вообще, а на оставшиеся цена в среднем колебалась в районе 23 с половиной тысяч (13 мая минимальная цена — 34 085 рублей, а 15 мая — 17 782 рубля). В Санкт-Петербург на это же число минимальная стоимость билетов оценивалась в 23 385 рублей (13 мая — 26 805, а 15 мая — 23 385 рублей).

Так как тема активно обсуждалась в социальных сетях, некоторые пользователи публиковали скриншоты специализированных сайтов, из которых следовало, что «горящие» авиабилеты можно приобрести даже по две с половиной тысячи на московском и петербургском направлениях (то есть дешевле субсидированных). Однако такой вариант не могли позволить себе те, кто планировал приобретение билетов заранее, как мы — указанная цена появлялась либо непосредственно накануне вылета, либо за пару дней до него. Пойдя по этому пути, мы бы могли получить авиабилеты (но это неточно), но остались бы без билетов железнодорожных, поскольку в сезон их тоже приобрести непросто.

В пятницу 3 мая вопрос был неожиданно решен. В продаже появились билеты по 3,5 тысячи рублей до Санкт-Петербурга от авиакомпании «Победа» — и нам повезло оказаться среди счастливчиков, которые успели их «урвать». Правда, без багажа и лишь «туда». В итоге в отпуск мы впервые летим без обратных билетов, очень рассчитывая приобрести их в процессе. Вопрос с багажом пришлось решать оформлением одного «дорогого» билета за пять с небольшим тысяч. Да, что касается поезда из Санкт-Петербурга — мы тоже смогли «заскочить в последний вагон», поскольку нам достались последние четыре билета.

Общаясь с друзьями и знакомыми, я узнал, что как минимум двое из них точно так же смогли приобрести субсидированные билеты только в один конец. Похоже, калининградцы осваивают новое хобби — охоту на отпуск. Правда, удовольствия это хобби не приносит.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар, Иван Марков / Новый Калининград