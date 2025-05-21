«От крыс отбиваемся граблями»: в Гурьевске требуют убрать перегрузку мусора от домов (фото)

Жители улицы Заречной в Гурьевске уже несколько лет жалуются в администрацию на станцию перегрузки отходов, расположенную за высоким забором ровно через дорогу от кирхи Нойхаузена. Размещение станции в непосредственной близости от жилых домов стало для проживающих там людей большой проблемой, а некоторые следствия такого соседства поначалу они даже не могли прогнозировать. По их словам, «полчища крыс», перебегающих со станции к соседнему ручью и обратно начинают бросаться на прохожих, а колония чаек не только растаскивает по округе мусор, но и уничтожает всю мелкую живность в радиусе километра.

Близость «свалки» (так её называют жители) хорошо ощущается даже в безветренную погоду. Запах можно почувствовать и на территории открывшегося в минувшее воскресенье замка Нойхаузен. Директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко рассказала «Новому Калининграду», что представители замка уже обращались по поводу нежелательного соседства в региональное минприроды, и там им пообещали, что скоро «всё будет хорошо». А вот жителям улицы Заречной, с которыми пообщался «Новый Калининград», такого обещания не давали даже несмотря на неоднократные обращения в прокуратуру.

«У нас здесь халеи (один из достаточно крупных представителей рода чаек — прим. „Нового Калининграда“) летают, все крыши ими обгажены, — жалуется житель Михаил (он попросил изменить своё имя — прим. „Нового Калининграда“). — Творится какой-то мрак. Когда на станцию выгружают строительные отходы, поднимается такая пылища, что ничего не видно, а когда бытовые отходы — невозможно дышать! Приезжали к нам уже с телевидения, но в такой момент, когда было какое-то затишье. Сейчас же крыс море! Такие вот — с кошку размером. Они бегают по дороге туда-сюда. Разговоры какие-то идут о переводе станции в Георгиевское, но, вероятно, это просто разговоры».

Супруга Михаила Наталья (имя также изменено — прим. «Нового Калининграда») рассказала, что кровожадность чаек её также беспокоит, но в первую очередь пугает огромное количество крыс.

«Речку, которая тут у нас протекает, в простонародье зовут Портянкой. Весной и летом тут всегда были лягушки, которые ближе к вечеру свои трели выводили, утки с утятами плавали, даже лебеди иногда. Но эти халеи уничтожили всех, — говорит она. — А крысы — это вообще что-то. Во время одной из выгрузок отходов грузовик, как мне кажется, разворошил их гнездо. Как они хлынули! Вереницей! Мы с соседкой палками их от дома отгоняли, чтобы на крыльцо не забрались».

Соседи Михаила и Натальи рассказали, что по вечерам грызуны им мешают выходить из дома на прогулку с собакой, а владельцы припаркованных во дворе машин не успевают платить за их ремонт — крысы регулярно перегрызают проводку.

«Собачка у нас маленькая, она начала однажды на этих крыс прыгать, — говорит соседка. — А их просто туча вылезла. Я стояла и боялась пройти. Потом грабли взяла и ими начала отбиваться. С того времени мы стали по периметру отраву сыпать, но она не особо помогает. У нашего соседа по дому в мастерской в последнее время отказываются принимать в ремонт машину. Там уже знают про крыс с Заречной и поэтому боятся что-нибудь подхватить. Мол, у них дети».

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Гурьевска, услышав про Заречную с её «контактным зоопарком», «Новый Калининград» отправили за комментарием в МБУ «Дело», которому принадлежит перегрузочная площадка. Директор предприятия Арина Колесова признала, что станция действительно принадлежит «Делу», однако вопрос о её переносе оказался для неё сложным, поэтому на него она попросила ответить своего заместителя.

«МБУ „Дело“ не занимается вывозом мусора, — прояснил ситуацию заместитель Колесовой Владимир. — Мы никогда в жизни не занимались этим. На Заречной 4а мы мусор не собираем и не складываем. Отходы принадлежат перевозчику, который занимается вывозом мусора с территории Гурьевского и Полесского районов. Если вы позвоните региональному оператору ЕСОО, вам ответят, что перевозчиком сегодня является компания „Дармет Плюс“. А если вы позвоните в минприроды, то узнаете, что согласно приказу, изданному года три назад, площадка на Заречной была внесена в реестр мусороперегрузочных станций».

Замдиректора также добавил, что согласно ФЗ № 89 у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по сбору, обработке и транспортированию отходов третьего и четвёртого класса опасности, к которым относятся твёрдые коммунальные отходы.

Отметим, что на сайте администрации Гурьевского округа в разделе «ТКО и несанкционированные свалки» указан лишь один адрес: ул. Заречная, 4а (адрес муниципального бюджетного учреждения «Дело»). Там же сообщается, что предприятие занимается сбором опасных и неопасных отходов, а также деятельностью по чистке и уборке.

Учитывая, что в МБУ «Дело» на вопрос о переносе станции с Заречной на другой адрес «Новому Калининграду» ответить не смогли, мы обратились за комментарием к министру природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксане Астаховой.

«Переносить планируем, — ответила министр. — Место определяем с учётом всех необходимых требований. Как только будет найдено решение, сообщим дополнительно»

Точную или хотя бы примерную дату переноса станции Астахова озвучить затруднилась, сославшись на то, что сейчас «очень сложно с участками для перемещения».

«Нет в наличии участков с соответствующей категорией, продолжила она, — а хочется быстрее перенести. Если с переводом назначения брать — это займёт до двух лет, поэтому мы предлагаем собственнику искать и выкупать землю в промышленной зоне. Да, это, конечно, сложно. Вожусь уже с ними месяц точно, а то и два. Пару недель мне ещё точно понадобится», — заключила Астахова.

Напомним, что вопрос станций перегрузки ранее поднимался жителями улицы Туруханской в Калининграде. На заседании комитета по бюджету Заксобрания Калининградской области министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова сообщила, что станцию на Туруханской планируется закрыть и перенести в Яблоневку Гурьевского округа, где у собственника станции есть соответствующий земельный участок.

Ранее жители Калининграда пожаловались губернатору, что в тёплые дни от станции исходит резкий запах. По словам одной из калининградок, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки «уже ходят по парковке». Минприроды тогда со ссылкой на регионального оператора пояснило, что вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается.

Позднее выяснилось, что перенос свалки с Туруханской в Яблоневку Гурьевского округа — лишь один из вариантов решения проблемы жителей. Еще один — это «доукомплектование» действующей станции перегрузки.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»