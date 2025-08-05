Власти рассказали о транспортной и пешеходной доступности школы на Благовещенской (фото)

Для обеспечения транспортной доступности школы и детского сада на ул. Благовещенской в Калининграде начали строить первый этап улицы. Для третьего этапа принято временное решение — обустройство подъезда из дорожных плит. Об этом сообщили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В настоящее время в рамках муниципального контракта № 0335300000223000065 от 03.04.2023, заключённого между муниципальным заказчиком МКУ „ГДСР“ и проектной организацией ООО „Асгард“, разрабатывается проектная документация по объекту „Строительство ул. Благовещенской в г. Калининграде“. Ввиду большой протяжённости (более 2 км, уточняется проектом) техническим заданием на проектирование объекта предусмотрены требования к выделению шести этапов строительства», — говорится в ответе на запрос.

В настоящее время, как уточняется, начата реализация первого этапа проекта. Речь о строительство бокового проезда по нечётной стороне ул. Благовещенской от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина и Молодой Гвардии до ул. Суздальской. Проект прошёл госэкспертизу 30 сентября 2024 года. Работы выполняет компания «Вираж», контракт с которой власти заключили 11 июля 2025 года. Исполнить его необходимо до 12 сентября 2026 года. Протяжённость указанного участка дороги 1,07 км. Запланированы две полосы движения по 3,5 м. Ширина тротуаров — 2,25 м, велодорожки — 1,5 м.

Одновременно, по поручению Губернатора Калининградской области, выполняется обустройство временной подъездной дороги из дорожных плит. Торги по объекту «Устройство временной подъездной дороги по ул. Благовещенской в г. Калининграде (3 этап)» выиграло ООО «БСО-2». Контракт с компанией заключили 10 июля 2025 года. Работы необходимо выполнить до 8 сентября 2025 года.

«В рамках проекта предусмотрены работы по расширению проезжей части из дорожных плит в районе перекрестка ул. Маршала Покрышкина — ул. Благовещенская. Площадь покрытия 136,5 кв.м. Работы планируется завершить в августе 2025 года до начала открытия школы. В настоящее время подрядчик приступил к выполнению работ на объекте», — сообщили в комитете.

Кроме того, ООО «ИК «АвангардИнвестПроект» завершает обустройство велопешеходной дорожки протяженностью 85 метров с общей шириной 3,25 м (1,75 м — велодорожка и 1,5 м — тротуар) от ЖК «Русская Европа» до школы № 58. Также смонтированы три опоры освещения.

Как сообщило родителям учащихся руководство образовательного учреждения, для прохода в школу будут действовать два входа. Первый — с ул. Благовещенской — оснащён пятью калитками, оборудованными системой контроля и управления доступом. Ещё один проход запланирован со стороны ЖК «Русская Европа». Дорожка огорожена от строительной площадки с двух сторон.

Новое здание школы № 58 на улице Благовещенской ввели в эксплуатацию в мае 2025 года. Власти намерены открыть образовательное учреждение 1 сентября. Четырёхэтажное здание площадью 30 000 кв. м рассчитано на 1150 человек. Как сообщала глава горадминистрации Елена Дятлова, здесь будут учиться дети с микрорайона ул. Аксакова, с построенной «Русской Европы», высотных домов по ул. Суздальской. Для обеспечения транспортной доступности школы ранее была скорректирована работа двух автобусных маршрутов. К сложившемуся маршруту № 11 добавили две остановки — «Ул. Молодой Гвардии» и «Бульвар Снегова». «Маршрут автобуса № 26 продлили до ул. Флотской, чтобы увязать с районом Аксакова. Далее он пойдёт по ул. 3-го Белорусского фронта, Брестской и выйдет на привычный маршрут», — сообщал ранее глава комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. В третьей декаде августа до нового корпуса школы планируют продлить маршрут автобуса № 2А.

Ранее власти сообщали о том, что на три этапа ул. Благовещенской общей протяжённостью 1,75 км потребуется более 1 млрд рублей.

Первый этап — от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина с ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской — планируют реализовать в 2026 году. Второй этап — строительство двух полос движения от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской с учётом перспективного расширения до четырёх полос движения, включая реконструкцию кольца. Планируемый год реализации — 2027. Третий этап - строительство четырёх полос движения от ул. Суздальской до ул. Юрия Гагарина с пересечением ул. Гагарина и Юбилейной. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2028 год. Предполагается, что ул. Благовещенская разгрузит транспортный поток на Московском проспекте в час пик.