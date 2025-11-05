Цены на топливо продолжили рост: что происходит на АЗС Калининграда

0 0

Во вторник, 4 ноября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках Калининграда. Мы сравнили стоимость бензина и дизельного топлива с показателями двухнедельной давности — от 19 октября. Цены продолжают расти: особенно заметно прибавил бензин АИ-95, который в некоторых сетях уже вплотную приблизился к психологической отметке 70 руб. за литр. Очередей на АЗС, как и раньше, не наблюдается. Топливо в наличии везде, кроме АИ-92 на заправках «Р&Н».

Наиболее заметное повышение зафиксировано на «Балтнефти»: АИ-95 подорожал на 1 рубль — до 69,39 руб., АИ-92 также вырос на рубль — до 65,59 руб. Дизель остался на прежнем уровне — 73,39 руб.

На «Сургутнефтегазе» все виды топлива прибавили около 55 копеек: АИ-95 стоит 68,95 руб., АИ-92 — 65,15 руб., ДТ — 74 руб.

На АЗС «Идель» литр АИ-92 и дизельного топлива подорожали примерно на 80 копеек, и теперь стоят соответственно 68,20 руб. и 72,40 руб. Стоимость АИ-95 — 72,20 руб.

На «Тебойле» изменения также заметны: АИ-95 вырос до 68,31 руб., АИ-92 — до 64,85 руб., дизель — до 74,74 руб. (+0,70-1,35 руб.).

На «Лукойле» повышение коснулось всех позиций: АИ-95 стоит 68,48 руб., АИ-92 — 65,30 руб., ДТ — 76,05 руб. При оплате по карте лояльности действует акция «Янтарная выгода»: цена на дизель снижается на 5 руб. за литр.

«Народная заправка» на ул. Дачной сохранила прежние ценники: 69 руб. за АИ-95, 65 руб. за АИ-92 и 69 руб. за дизель.

На АЗС «Р&Н» по-прежнему отсутствует АИ-92, однако появился АИ-95 за 74,49 руб., стоимость дизтоплива — 74,69 руб.

Таким образом, АИ-95 уверенно приближается к 70-рублевому уровню, а разрыв цен между минимальными и максимальными значениями по дизтопливу достигает почти 7 руб. за литр.

Напомним, в сентябре власти зафиксировали «небольшой дефицит» нефтепродуктов в стране. Калининградская область отчиталась о бесперебойных поставках и достаточных запасах. В октябре для контроля ситуации губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба, который ежедневно мониторит наличие топлива на АЗС.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 4 ноября, ниже — 19 октября.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 69,00 (-) 69,00 65,00 (-) 65,00 69,00 (-) 69,00 Р&Н проспект Победы, 182 74,49 (-) не было не было (-) не было 74,69 (-) 74,69 «Идель» ул. Румянцева, 2А 72,20 (-) 72,20 68,90 (+0,70 руб.) 68,20 73,20 (+0,80 руб.) 72,40 «Лукойл» проспект Мира, 166 68,48/69,12* (+0,67 руб.) 67,81/68,45* 65,30 (+0,69 руб.) 64,61 76,05/71,05** (+1,10 руб.) 74,95/69,95** «Балтнефть» проспект Мира, 151 69,39 (+1 руб.) 68,39 65,59 (+1 руб.) 64,59 73,39 (-) 73,39 «Сургутнефтегаз» проспект Победы, 221А 68,95 (+0,55 руб.) 68,40 65,15 (+0,55 руб.) 64,60 74,00 (+0,70 руб.) 73,30 «Teboil» Московский проспект, 242А 68,31/70,61 (+0,87 руб.) 67,44/69,74** 64,85 (+0,71 руб.) 64,14 74,74 (+1,35 руб.) 73,39

* топливо АИ-95+

** цена с учетом акции «Янтарная выгода»

Текст, фото: Захарийчук Карина

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!