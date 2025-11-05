Цены на топливо продолжили рост: что происходит на АЗС Калининграда

Во вторник, 4 ноября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках Калининграда. Мы сравнили стоимость бензина и дизельного топлива с показателями двухнедельной давности — от 19 октября. Цены продолжают расти: особенно заметно прибавил бензин АИ-95, который в некоторых сетях уже вплотную приблизился к психологической отметке 70 руб. за литр. Очередей на АЗС, как и раньше, не наблюдается. Топливо в наличии везде, кроме АИ-92 на заправках «Р&Н».
Наиболее заметное повышение зафиксировано на «Балтнефти»: АИ-95 подорожал на 1 рубль — до 69,39 руб., АИ-92 также вырос на рубль — до 65,59 руб. Дизель остался на прежнем уровне — 73,39 руб.
На «Сургутнефтегазе» все виды топлива прибавили около 55 копеек: АИ-95 стоит 68,95 руб., АИ-92 — 65,15 руб., ДТ — 74 руб.
На АЗС «Идель» литр АИ-92 и дизельного топлива подорожали примерно на 80 копеек, и теперь стоят соответственно 68,20 руб. и 72,40 руб. Стоимость АИ-95 — 72,20 руб.
На «Тебойле» изменения также заметны: АИ-95 вырос до 68,31 руб., АИ-92 — до 64,85 руб., дизель — до 74,74 руб. (+0,70-1,35 руб.).
На «Лукойле» повышение коснулось всех позиций: АИ-95 стоит 68,48 руб., АИ-92 — 65,30 руб., ДТ — 76,05 руб. При оплате по карте лояльности действует акция «Янтарная выгода»: цена на дизель снижается на 5 руб. за литр.
«Народная заправка» на ул. Дачной сохранила прежние ценники: 69 руб. за АИ-95, 65 руб. за АИ-92 и 69 руб. за дизель.
На АЗС «Р&Н» по-прежнему отсутствует АИ-92, однако появился АИ-95 за 74,49 руб., стоимость дизтоплива — 74,69 руб.
Таким образом, АИ-95 уверенно приближается к 70-рублевому уровню, а разрыв цен между минимальными и максимальными значениями по дизтопливу достигает почти 7 руб. за литр.
Напомним, в сентябре власти зафиксировали «небольшой дефицит» нефтепродуктов в стране. Калининградская область отчиталась о бесперебойных поставках и достаточных запасах. В октябре для контроля ситуации губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба, который ежедневно мониторит наличие топлива на АЗС.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 4 ноября, ниже — 19 октября.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
69,00
(-)
69,00
|
65,00
(-)
65,00
|
69,00
(-)
69,00
|
Р&Н
проспект Победы, 182
|
74,49
(-)
не было
|
не было
(-)
не было
|
74,69
(-)
74,69
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
72,20
(-)
72,20
|
68,90
(+0,70 руб.)
68,20
|
73,20
(+0,80 руб.)
72,40
|
«Лукойл»
проспект Мира, 166
|
68,48/69,12*
(+0,67 руб.)
67,81/68,45*
|
65,30
(+0,69 руб.)
64,61
|
76,05/71,05**
(+1,10 руб.)
74,95/69,95**
|
«Балтнефть»
проспект Мира, 151
|
69,39
(+1 руб.)
68,39
|
65,59
(+1 руб.)
64,59
|
73,39
(-)
73,39
|
«Сургутнефтегаз»
проспект Победы, 221А
|
68,95
(+0,55 руб.)
68,40
|
65,15
(+0,55 руб.)
64,60
|
74,00
(+0,70 руб.)
73,30
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
68,31/70,61
(+0,87 руб.)
67,44/69,74**
|
64,85
(+0,71 руб.)
64,14
|
74,74
(+1,35 руб.)
73,39
* топливо АИ-95+
** цена с учетом акции «Янтарная выгода»
Текст, фото: Захарийчук Карина
Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter