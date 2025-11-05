Цены на топливо продолжили рост: что происходит на АЗС Калининграда

Все новости по теме: Инфляция
Цены на топливо продолжили рост: что происходит на АЗС Калининграда

Во вторник, 4 ноября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках Калининграда. Мы сравнили стоимость бензина и дизельного топлива с показателями двухнедельной давности — от 19 октября. Цены продолжают расти: особенно заметно прибавил бензин АИ-95, который в некоторых сетях уже вплотную приблизился к психологической отметке 70 руб. за литр. Очередей на АЗС, как и раньше, не наблюдается. Топливо в наличии везде, кроме АИ-92 на заправках «Р&Н».

Наиболее заметное повышение зафиксировано на «Балтнефти»: АИ-95 подорожал на 1 рубль — до 69,39 руб., АИ-92 также вырос на рубль — до 65,59 руб. Дизель остался на прежнем уровне — 73,39 руб.

На «Сургутнефтегазе» все виды топлива прибавили около 55 копеек: АИ-95 стоит 68,95 руб., АИ-92 — 65,15 руб., ДТ — 74 руб.

На АЗС «Идель» литр АИ-92 и дизельного топлива подорожали примерно на 80 копеек, и теперь стоят соответственно 68,20 руб. и 72,40 руб. Стоимость АИ-95 — 72,20 руб.

На «Тебойле» изменения также заметны: АИ-95 вырос до 68,31 руб., АИ-92 — до 64,85 руб., дизель — до 74,74 руб. (+0,70-1,35 руб.).

На «Лукойле» повышение коснулось всех позиций: АИ-95 стоит 68,48 руб., АИ-92 — 65,30 руб., ДТ — 76,05 руб. При оплате по карте лояльности действует акция «Янтарная выгода»: цена на дизель снижается на 5 руб. за литр.

«Народная заправка» на ул. Дачной сохранила прежние ценники: 69 руб. за АИ-95, 65 руб. за АИ-92 и 69 руб. за дизель.

На АЗС «Р&Н» по-прежнему отсутствует АИ-92, однако появился АИ-95 за 74,49 руб., стоимость дизтоплива — 74,69 руб.

Таким образом, АИ-95 уверенно приближается к 70-рублевому уровню, а разрыв цен между минимальными и максимальными значениями по дизтопливу достигает почти 7 руб. за литр.

Напомним, в сентябре власти зафиксировали «небольшой дефицит» нефтепродуктов в стране. Калининградская область отчиталась о бесперебойных поставках и достаточных запасах. В октябре для контроля ситуации губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба, который ежедневно мониторит наличие топлива на АЗС.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 4 ноября, ниже — 19 октября.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

69,00

(-)

69,00

65,00

(-)

65,00

69,00

(-)

69,00

Р&Н

проспект Победы, 182

74,49

(-)

не было

не было

(-)

не было

74,69

(-)

74,69

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

72,20

(-)

72,20

68,90

(+0,70 руб.)

68,20

73,20

(+0,80 руб.)

72,40

«Лукойл»

проспект Мира, 166

68,48/69,12*

(+0,67 руб.)

67,81/68,45*

65,30

(+0,69 руб.)

64,61

76,05/71,05**

(+1,10 руб.)

74,95/69,95**

«Балтнефть»

проспект Мира, 151

69,39

(+1 руб.)

68,39

65,59

(+1 руб.)

64,59

73,39

(-)

73,39

«Сургутнефтегаз»

проспект Победы, 221А

68,95

(+0,55 руб.)

68,40

65,15

(+0,55 руб.)

64,60

74,00

(+0,70 руб.)

73,30

«Teboil»

Московский проспект, 242А

68,31/70,61

(+0,87 руб.)

67,44/69,74**

64,85

(+0,71 руб.)

64,14

74,74

(+1,35 руб.)

73,39

* топливо АИ-95+

** цена с учетом акции «Янтарная выгода»

Текст, фото: Захарийчук Карина

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter