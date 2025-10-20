АИ-95 стремится к 70 руб. за литр: что происходит на АЗС Калининграда

В воскресенье, 19 октября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках областного центра. Мы сравнили стоимость бензина и дизтоплива с показателями двухнедельной давности — от 6 октября. Цены на топливо продолжили расти, хотя темпы повышения замедлились. Очередей на АЗС, как и раньше, не наблюдается.

Самое заметное подорожание зафиксировано на заправках «Идель» и «Балтнефть». На первой литр АИ-95 подорожал сразу на 1,10 руб. и теперь стоит 72,20 руб. На «Балтнефти» рост составил 90 копеек — до 68,39 руб. На большинстве АЗС литр дизеля подорожал в среднем на 60-90 копеек.

На заправке «Сургутнефтегаз» рост цен оказался меньше — по 60 копеек на все виды топлива.

На «Народной заправке» стоимость бензина АИ-95 и дизеля осталась без изменений, однако АИ-92 там подорожал на рубль. На АЗС «Р&Н» на проспекте Победы в воскресенье не оказалось бензина, литр дизтоплива прибавил рубль.

На «Тебойле» изменения минимальны: АИ-95+ стоит 69,74 руб., а АИ-92 — 64,14 руб. Все позиции прибавили по 70 копеек за две недели.

На «Лукойле» АИ-95 незначительно подешевел — на 4 копейки. Дизель, как и раньше, можно приобрести по акции «Янтарная выгода»: при оплате по карте лояльности цена снижается на 5 рублей за литр.

Напомним, в сентябре власти признали, что в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. В Калининградской области при этом заверили, что регион обеспечен топливом, а поставки продолжаются без перебоев. В начале октября губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба по контролю за поставками и ежедневному мониторингу наличия топлива на АЗС.


Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 19 октября, ниже — 6 октября.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

69,00

(-)

69,00

65,00

(-)

65,00

69,00

(-)

69,00

Р&Н

проспект Победы, 182

не было

(-)

73,49

не было

(-)

не было

74,69

(+1 руб.)

73,69

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

72,20

(+1,10 руб.)

71,10

68,20

(-)

не было

72,40

(-)

72,40

«Лукойл»

проспект Мира, 166

67,81

(-0,04 руб.)

67,85

64,61

(+0,60 руб.)

64,01

74,95/69,95*

(+0,70 руб.)

74,25/69,25*

«Балтнефть»

проспект Мира, 151

68,39

(+0,90 руб.)

67,49 

64,59

(+1,10 руб.)

63,49

73,39

(+0,90 руб.)

72,49

«Сургутнефтегаз»

проспект Победы, 221А

68,40

(+0,60 руб.)

67,80

64,60

(+0,60 руб.)

64,00

73,30

(+0,60 руб.)

72,70

«Teboil»

Московский проспект, 242А

67,44/69,74**

(- / +0,70 руб.)

не было/69,04**

64,14

(+0,70 руб.)

63,44

73,39

(+0,70 руб.)

72,69

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук 

