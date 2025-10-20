АИ-95 стремится к 70 руб. за литр: что происходит на АЗС Калининграда

В воскресенье, 19 октября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках областного центра. Мы сравнили стоимость бензина и дизтоплива с показателями двухнедельной давности — от 6 октября. Цены на топливо продолжили расти, хотя темпы повышения замедлились. Очередей на АЗС, как и раньше, не наблюдается.
Самое заметное подорожание зафиксировано на заправках «Идель» и «Балтнефть». На первой литр АИ-95 подорожал сразу на 1,10 руб. и теперь стоит 72,20 руб. На «Балтнефти» рост составил 90 копеек — до 68,39 руб. На большинстве АЗС литр дизеля подорожал в среднем на 60-90 копеек.
На заправке «Сургутнефтегаз» рост цен оказался меньше — по 60 копеек на все виды топлива.
На «Народной заправке» стоимость бензина АИ-95 и дизеля осталась без изменений, однако АИ-92 там подорожал на рубль. На АЗС «Р&Н» на проспекте Победы в воскресенье не оказалось бензина, литр дизтоплива прибавил рубль.
На «Тебойле» изменения минимальны: АИ-95+ стоит 69,74 руб., а АИ-92 — 64,14 руб. Все позиции прибавили по 70 копеек за две недели.
На «Лукойле» АИ-95 незначительно подешевел — на 4 копейки. Дизель, как и раньше, можно приобрести по акции «Янтарная выгода»: при оплате по карте лояльности цена снижается на 5 рублей за литр.
Напомним, в сентябре власти признали, что в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. В Калининградской области при этом заверили, что регион обеспечен топливом, а поставки продолжаются без перебоев. В начале октября губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба по контролю за поставками и ежедневному мониторингу наличия топлива на АЗС.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 19 октября, ниже — 6 октября.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
69,00
(-)
69,00
|
65,00
(-)
65,00
|
69,00
(-)
69,00
|
Р&Н
проспект Победы, 182
|
не было
(-)
73,49
|
не было
(-)
не было
|
74,69
(+1 руб.)
73,69
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
72,20
(+1,10 руб.)
71,10
|
68,20
(-)
не было
|
72,40
(-)
72,40
|
«Лукойл»
проспект Мира, 166
|
67,81
(-0,04 руб.)
67,85
|
64,61
(+0,60 руб.)
64,01
|
74,95/69,95*
(+0,70 руб.)
74,25/69,25*
|
«Балтнефть»
проспект Мира, 151
|
68,39
(+0,90 руб.)
67,49
|
64,59
(+1,10 руб.)
63,49
|
73,39
(+0,90 руб.)
72,49
|
«Сургутнефтегаз»
проспект Победы, 221А
|
68,40
(+0,60 руб.)
67,80
|
64,60
(+0,60 руб.)
64,00
|
73,30
(+0,60 руб.)
72,70
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
67,44/69,74**
(- / +0,70 руб.)
не было/69,04**
|
64,14
(+0,70 руб.)
63,44
|
73,39
(+0,70 руб.)
72,69
* цена с учетом акции «Янтарная выгода»
** топливо АИ-95+
