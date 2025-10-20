АИ-95 стремится к 70 руб. за литр: что происходит на АЗС Калининграда

В воскресенье, 19 октября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках областного центра. Мы сравнили стоимость бензина и дизтоплива с показателями двухнедельной давности — от 6 октября. Цены на топливо продолжили расти, хотя темпы повышения замедлились. Очередей на АЗС, как и раньше, не наблюдается.

Самое заметное подорожание зафиксировано на заправках «Идель» и «Балтнефть». На первой литр АИ-95 подорожал сразу на 1,10 руб. и теперь стоит 72,20 руб. На «Балтнефти» рост составил 90 копеек — до 68,39 руб. На большинстве АЗС литр дизеля подорожал в среднем на 60-90 копеек.

На заправке «Сургутнефтегаз» рост цен оказался меньше — по 60 копеек на все виды топлива.

На «Народной заправке» стоимость бензина АИ-95 и дизеля осталась без изменений, однако АИ-92 там подорожал на рубль. На АЗС «Р&Н» на проспекте Победы в воскресенье не оказалось бензина, литр дизтоплива прибавил рубль.

На «Тебойле» изменения минимальны: АИ-95+ стоит 69,74 руб., а АИ-92 — 64,14 руб. Все позиции прибавили по 70 копеек за две недели.

На «Лукойле» АИ-95 незначительно подешевел — на 4 копейки. Дизель, как и раньше, можно приобрести по акции «Янтарная выгода»: при оплате по карте лояльности цена снижается на 5 рублей за литр.

Напомним, в сентябре власти признали, что в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. В Калининградской области при этом заверили, что регион обеспечен топливом, а поставки продолжаются без перебоев. В начале октября губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба по контролю за поставками и ежедневному мониторингу наличия топлива на АЗС.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 19 октября, ниже — 6 октября.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 69,00 (-) 69,00 65,00 (-) 65,00 69,00 (-) 69,00 Р&Н проспект Победы, 182 не было (-) 73,49 не было (-) не было 74,69 (+1 руб.) 73,69 «Идель» ул. Румянцева, 2А 72,20 (+1,10 руб.) 71,10 68,20 (-) не было 72,40 (-) 72,40 «Лукойл» проспект Мира, 166 67,81 (-0,04 руб.) 67,85 64,61 (+0,60 руб.) 64,01 74,95/69,95* (+0,70 руб.) 74,25/69,25* «Балтнефть» проспект Мира, 151 68,39 (+0,90 руб.) 67,49 64,59 (+1,10 руб.) 63,49 73,39 (+0,90 руб.) 72,49 «Сургутнефтегаз» проспект Победы, 221А 68,40 (+0,60 руб.) 67,80 64,60 (+0,60 руб.) 64,00 73,30 (+0,60 руб.) 72,70 «Teboil» Московский проспект, 242А 67,44/69,74** (- / +0,70 руб.) не было/69,04** 64,14 (+0,70 руб.) 63,44 73,39 (+0,70 руб.) 72,69

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук

