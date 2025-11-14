Прокуратура Калининграда указала на недостаток финансирования льготных лекарств

Текущего финансирования на льготные лекарственные препараты недостаточно, с таким заявлениям к минфину обратилась представитель прокуратуры Калининградской области Маргарита Шуваркина на заседании комитета Заксобрания по социальной политике 12 ноября.

По ее словам, более половины жалоб граждан, поставленных на контроль генеральным прокурором, касаются невозможности своевременно получить льготные препараты. Основной причиной является ограниченность финансирования. «Минздрав сообщает, что текущих средств недостаточно», — пояснила Шуваркина.

Министр финансов Виктор Порембский уточнил, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено 3,6 млрд руб. региональных средств и 250 тыс. руб. федерального софинансирования на льготные препараты. Он отметил, что министерство финансов будет стремиться к четырем миллиардам. «Вместе с минздравом ведём табличку-анализ: в разрезе отдельных нозологий и, даже, в разрезе отдельных пациентов», — добавил Порембский.

Министр здравоохранения Сергей Дмитриев добавил, что при текущем объеме федерального финансирования на одного льготника приходится около 15 тыс. руб. в год, тогда как фактическая потребность составляет примерно 5,5 тыс. руб. в месяц. Остальную сумму покрывает региональный бюджет.

Шуваркина также отметила логистические трудности полуэксклавного региона, «с учетом того, что сейчас Минздрав вынужден закупать препараты малыми — партиями по 13 упаковок, существует проблема с логистикой, проблема с закупками», что требует планирования закупок на весь год и увеличивает потребность в финансировании.

Напомним, в октября «Новый Калининград» в октября этого писал о льготниках, которые не могут получить легочные препараты определенной дозировки, предназначенные для астматиков. После чего редакция обратилась за комментарием в региональный минздрав. В ведомстве признали наличие проблемы, но заверили, что ситуация с лекарствами должна разрешиться «в самое ближайшее время».

«По поручению губернатора было издано распоряжение о дополнительном выделении 250 млн рублей на приобретение лекарств для льготников из регионального бюджета. Министерством здравоохранения предпринимались все возможные меры для ускорения поставки лекарственных средств в регион, и в самое ближайшее время ожидается доставка в область препаратов по всем позициям, предусмотренным для льготных категорий граждан», — пояснили тогда в министерстве.

