«Демоническое ценообразование» против «Пятёрочки»: отельеры области о прогнозах на лето

Перед началом курортного сезона министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак с оптимизмом заверил, что регион остаётся одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма, и призвал не волноваться по поводу снижения туристического потока. Однако сами представители гостиничного бизнеса после майских праздников оценивают ситуацию куда менее оптимистично. «Новый Калининград» узнал, как они прошли для «индустрии гостеприимства» и каковы ожидания у её представителей от летнего сезона.



Прошлый турсезон региональные отельеры оценили на троечку, назвав его «чуть менее успешным», чем сезон-2024, из-за проблем с погодой и логистикой — отменами рейсов, дорогими билетами на самолеты, так называемым «динамическим» ценообразованием авиакомпаний (которое сами отельеры называли «демоническим»). По данным же министерства туризма, на самом деле сезон прошел хорошо — туристический поток в Калининградскую область по итогам 2025 года увеличился на 12,1%, туристы в 2025 году потратили в регионе 29,7 млрд рублей по банковским картам (на 21% больше, чем годом ранее), увеличился и уровень их дохода: средняя официальная зарплата приезжающих составила 118 тыс. рублей против 95 тыс. годом ранее.

Что же касается проблем, с которыми столкнулись отельеры, по словам министра, виной всему ценообразование в гостиницах: отдыхающие выбирали апартаменты, поскольку (тут министр применил термин представителей сферы гостеприимства по отношению к ним же) отельеры практикуют «демоническое ценообразование» на свои услуги.

Что любопытно — более состоятельные (если верить статистике минтуризма) отдыхающие предпочли потратить деньги на съем квартир. Впрочем, проверить эту информацию довольно сложно — рынок аренды недвижимости находится не в самой прозрачной зоне, и точно установить, сколько именно квартир и по каким ценам сдавалось летом в Калининграде, непросто. Как и в целом подсчитать число туристов, поскольку аэропортом Храброво пользуются не только приезжие, но и местные. Методика Росстата также базируется в основном на данных официальных средств размещения.

4 мая министр Андрей Ермак на оперативном совещании областного правительства вновь бросил камешек в сторону отельеров, заявив, что цены в отелях на предстоящий турсезон сформированы на уровне прошлого года.





«Поэтому здесь существует определённый дисбаланс в сторону роста популярности посуточной аренды квартир. Коллеги-отельеры должны принимать во внимание и понимать, что если у них не будет соответствующей корректировки цены, (хотя у них система динамическая ценообразования, поэтому их, в общем-то, всё в этой степени сейчас устраивает), если они не будут предпринимать каких-то действий, то, скорее всего, выбор будет делаться в пользу квартир. Тем более что эти квартиры сейчас официально регистрируются, они официально платят налоги, то есть управляющие компании являются такими достаточно уже белыми участниками рынка», — отметил тогда министр. Правда, конкретные цифры — сколько таких участников рынка из числа арендаторов квартир вышли «в белую», сколько налогов они заплатили — не привёл.

Глава гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России и владелец зеленоградско-краснознаменской сети отелей Сергей Куренков рассказал «Новому Калининграду», что цены в гостиницах в мае по сравнению с прошлым годом снизились.

«Майские праздники, и это не явилось неожиданностью, прошли, точнее, проходят посредственно. Хотя наши гостиницы и надеялись выйти хотя бы на уровень 2025 года, но этого, даже не смотря на серьезное снижение цен, и близко достичь не удалось. Такого положения не было с доковидных времен», — отметил он.

Информацию о снижении цен подтвердил и владелец гостиницы в Светлогорске и мини-отелей в Калининграде Андрей Виноградов. По его словам, гостиницы уже были вынуждены вернуться к ценам двухлетней давности.

«Одним из факторов, влияющих на объемы бронирования, является стоимость номеров, и мы её снижаем. Например, в марте, апреле и в мае мы это делали три раза, и сегодня цены эквивалентны стоимости проживания в... 2023 году. Но и это, судя по всему, не предел. Возможно, в высокий сезон нам — надеюсь, этого все-таки не произойдет — придется вернуться к ценам еще более ранних лет, а это будет уже на грани рентабельности», — отметил Виноградов.

Отельер подтвердил, что на гостиничный рынок влияет рост популярности посуточной аренды квартир. «Посуточная аренда квартир в ущерб отелям сегодня растёт, что неудивительно, учитывая снижение доходов населения. Отдыхать людям ещё хочется, но отдыхать особо уже не на что. И тогда те, кто еще вчера предпочитал жить, например, в трехзвездочном отеле с завтраками и видом на море, сегодня селятся в небольшой квартире на окраине и завтраки готовят себе из ассортимента соседней „Пятерочки“», — подчеркнул он.

Владелец гостиницы «Дом Сказочника» в Светлогорске Борис Бартфельд рассказал, что цены на майские праздники корректировать не пришлось. Но на ожидаемую загрузку же выйти не получилось — по сравнению с маем 2025 года показатель снизился на 20%, а загрузка между первой и второй частью майских праздников не была равномерной.

Региональные власти сохраняют оптимистичный прогноз на предстоящий летний сезон. По словам министра по культуре и туризму Андрея Ермака, с июня по август Калининградская область рассчитывает принять около 880 тыс. туристов — примерно на 7% больше, чем летом 2025 года.

«Здесь, конечно, будет много факторов влиять. И фактор возможностей нашего аэропорта Храброво. Даже не столько аэропорта, сколько количества рейсов, которые вообще будут поставлены на калининградское направление, их стоимость. Ну и погода тоже, как мы в прошлом году убедились, немаловажный фактор», — заявил министр в эфире Центра управления регионом.

Отельеров же не радует как ситуация с майскими праздниками, так и перспективы летнего сезона.

«Прогноз на лето, думаю, будет печальным для отельеров, — рассказал Сергей Куренков. — Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то „в среднем по больнице“ это где-то минус 10-15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если ещё как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель — хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию».

Эта проблема, как отметил отельер, характерна не только для Калининградской области: «Это ощущается в Москве, Санкт-Петербурге, на курортах Краснодарского края — по всей стране снижается загрузка и выручка».

Неравномерность бронирований в период майских праздников отметил также Андрей Виноградов. «По ряду причин туристы в регион не попали или не решились поехать, а местные жители если и бронируют проживание на море, то эпизодично, на одну ночь в выходные дни», — рассказал представитель отрасли. В связи с этим стоимость проживания снижали уже несколько раз за последние месяцы.

Одной из причин происходящего участники рынка называют изменение потребительского поведения туристов. По словам Сергея Куренкова, гости стали заметно экономнее: «Они сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть, конечно, поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области действительно достаточно дорого по сравнению с остальной частью Российской Федерации. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не три копейки стоит. И другие моменты тоже весьма ощутимы для гостей, которые к нам приезжают. Поэтому да, у нас дороже, чем где бы то ни было».

При этом, по мнению Куренкова, владельцы квартир и гостиниц находятся в неравных условиях. «Мы платим зарплаты персоналу, налоги, туристический налог, имущественные и транспортные налоги. А большая часть рынка посуточной аренды такой нагрузки не несёт. Мы находимся на одном поле, но с совершенно разными условиями», — отметил он.

Андрей Виноградов подтверждает, что посуточная аренда квартир в ущерб отелям действительно растёт, «что неудивительно, учитывая снижение доходов населения». «Понятно, что расходы собственников на содержание таких квартир по сравнению с расходами владельцев отелей копеечные, и они благодаря этому имеют возможность демпинговать», — отметил он. Однако, обратил внимание отельер, «даже и в этом сегменте не все благополучно» и «многие квартиры простаивают».

Впрочем, представители рынка краткосрочной аренды не столь пессимистичны. Сдающая апартаменты туристам жительница областного центра, с которой поговорил «Новый Калининград», утверждает, что качественные объекты с хорошим расположением зачастую бронируются заранее постоянными гостями.

«По своим объектам могу сказать: всё лето уже практически занято. Одна неделя в июне, одна — в июле, и несколько дней в августе свободны. Остальное занято. Более половины гостей — постоянные», — рассказала он. По её словам, многие апартаменты не выставляют в высокий сезон в открытую продажу, так как их бронируют заранее. «То есть люди были, все устроило, готовы вернуться, получают хорошую цену от хозяина», — отметила собеседница «Нового Калининграда».

По её словам, хуже ситуация складывается у новых объектов и квартир, которые владельцы только начинают сдавать посуточно: они часто заполняются за одну-две недели до заезда.

При этом собеседник считает, что в июле и августе загрузка рынка краткосрочной аренды может приблизиться к максимальной. «По опыту — стопроцентная загрузка в высокий сезон будет почти у всех», — сказала она.

При этом отельеры не считают конкуренцию с арендодателями квартир главным фактором снижения спроса на проживание в гостиницах. Серьезными проблемами представители гостиничного бизнеса по-прежнему называют дорогие авиабилеты и нестабильность авиасообщения с регионом.

По словам владельца отелей в Светлогорске и Калининграде Бориса Бартфельда, кроме общей экономической ситуации и конкуренции, особенно негативно на объёмы бронирований влияют отмены и задержки рейсов.





Андрей Виноградов считает, что на спрос влияют все факторы в совокупности: «Какие-то больше, какие-то меньше, но влияют. Ухудшающаяся ситуация в экономике, в том числе у авиакомпаний, диктует стоимость перелета. Плюс проблемы с тем, как сюда доехать, а потом как выехать. Все вместе они ухудшают ситуацию на рынке гостеприимства Калининградской области, и положительных перспектив в этом вопросе я пока не вижу».

Более того, отельер упомянул рост числа отмен бронирований: «Вместо недавних шести-семи дней гости останавливаются на три-четыре. На порядок выросло число отмен бронирований. Всё чаще это происходит буквально накануне заезда».

Такую тенденцию заметил и Куренков: «С апреля у нас новый закон, новые правила размещения и предоставления гостиничных услуг на территории РФ — гость теперь может отказаться от своего проживания буквально в день заезда. И отелю никто ничего не компенсирует».

При этом, по словам владельца зеленоградско-краснознаменской сети отелей, есть и другая история: «Если гость забронировал раньше, по более высокой стоимости, а потом отель в рамках рынка снижает цену, то гость ввиду этого отказывается от бронирования, просит вернуть ему деньги, чтобы забронировать по новой, более низкой цене. Конечно, такой финт с авиакомпаниями не пройдет. Там есть невозвратные билеты. Нам эти невозвратные тарифы тоже обещали. Но, к сожалению, ничего не получилось». Таким образом, даже оплаченное бронирование не является для отеля гарантированным. По мнению Куренкова, гостиницы будут заниматься овербукингом (продажей большего количества броней, чем есть мест размещения в отеле — прим. «Нового Калининграда»), «потому что нет никакой гарантии, что гость заедет».

В связи с новыми правилами глубина бронирования уменьшается. «Если раньше гости хотели забронировать раньше, по более низкой цене, то сейчас глубина бронирования на лето составляет 20-30%», — поделился Куренков.

Виноградов также отмечает, что многие туристы теперь откладывают бронирование до последнего момента: «Глубина бронирования на лето небольшая, но это тенденция нескольких последних лет. Гости все чаще бронируют проживания накануне отъезда, и это понятно. Многие из них не уверены в том, что будет завтра и смогут ли они позволить себе даже небольшой отдых. И будет ли открыто воздушное пространство в день вылета в Калининград. Я и сам так поступаю, и эта тактика в целом себя оправдывает».

Владелец же гостиницы «Дом сказочника» и гостевого дома «Альбертина» Борис Бартфельд сообщил, что глубина бронирования доходит до сентября. «Но это ничего не гарантирует. Много срывов», — подчеркнул он.

Опасения отельеров по поводу снижения загрузки и доходности, о которых они говорили в прошлом году, рассказывая «Новому Калининграду» об ожиданиях на летний сезон 2025-го, в итоге подтвердились. Прогнозы на предстоящий сезон ещё менее оптимистичные.

«Доходность отелей снижается уже сейчас, и очевидно, что она будет меньше, чем в 2025 году. По независящим от нас, отельеров, причинам», — отметил Виноградов.

«Летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, — считает Сергей Куренков. Сейчас мы продаем лето по цене RevPAR, то есть на 15-20% ниже, чем мы продавали в прошлом году. Хотя турналог в этом году уже 2%, и заработная плата выросла тоже процентов на 15%. Грустно, грустно, очень грустно».

Несмотря на сложную ситуацию, представители отрасли надеются, что интерес к региону сохранится.

«Унывать не стоит. Запас прочности регионального гостиничного бизнеса достаточно высок, да и внутренний туризм все еще на подъеме. Жителям большой России интересна хорошо раскрученная Калининградская область. Задача принимающей их стороны сделать так чтобы туристам хотелось вновь и вновь возвращаться сюда. Многие из них, кстати, так и делают», — считает Виноградов.

Текст: Анна Горбунова, Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»