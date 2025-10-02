«На троечку»: как отельеры оценили летний сезон в Калининградской области

Летний туристический сезон в Калининградской области завершился с противоречивыми итогами. Прогнозы отельеров о снижении загрузки подтвердились, однако при этом регион сохранил позиции в рейтинге популярных направлений, а культурные площадки и музеи показали рекордную посещаемость. Как ожидания представителей гостиничного бизнеса соотнеслись с реальностью, разбирался «Новый Калининград».

Туристический поток в Калининградскую область по итогам января-августа 2025 года оказался ниже ожидаемого. По предварительным данным «СберАналитики», рост составил 5%, хотя изначально предполагалось, что динамика составит +15% к прошлому году. Данные, правда, пока не окончательные — как рассказал «Новому Калининграду» министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, они еще будут корректироваться на основе информации аэропорта «Храброво», КЖД и таможни.

«Почему не достигли динамики в 15%? У нас и не было такой задачи, мы просто прогнозировали, что будет так из-за ситуации с разливом мазута в Анапе. Понятно, что скорректировала очень многие планы отдыхающих погода. Глубина бронирования изменилась, она стала совсем небольшой. Сейчас отдыхающие смотрят прогноз погоды. Если дожди, то меняют свои планы и не летят в Калининград — летят в какой-то другой регион, где с погодой получше. Вот, мне кажется, это основная причина того, что мы не получили тех цифр, о которых думали. Плюс для кого-то определяющим фактором стала дороговизна билетов на самолёт», — сообщил министр.

Ранее Ермак рассказывал, что количество туристов увеличилось, но они при этом изменили своё потребительское поведение, стали, по его словам, «более кастомизированными». «Они стали больше сами себе режиссёрами. Они в основном перестали пользоваться услугами туроператоров, перестают пользоваться услугами экскурсионных бюро. Вместо отелей они выбирают квартиры, чтобы более свободно себя чувствовать. Вместо организованной экскурсии они выбирают взять машину в аренду. Это более персонализированный подход к своему отдыху», — отмечал министр.





Андрей Ермак. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»



Средний доход туристов, по его словам, вырос примерно до 120 тысяч рублей, также увеличился возраст — с 40 до 42-43 лет. 50% от всех туристов приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Средний чек туриста в кафе, баре или ресторане в этом году вырос на 18% и достиг 2347 рублей.

В начале августа эксперты сервиса «Авито Путешествия» сообщили, что число бронирований квартир посуточно в Калининградской области выросло на 35%. Подобная статистика в том числе подтверждает выбор туристов в пользу «кастомизированного» и более бюджетного отдыха.

Большинство участников Балтийского туристического форума-2025, который проходил в Светлогорске в конце сентября, дали прошедшему турсезону характеристики «Холодно» и «Отлично». В начале заседания Андрей Ермак предложил участникам форума навести смартфон на QR-код, пройти по ссылке и заполнить короткую анкету — охарактеризовать в двух словах прошедший турсезон в Калининградской области. Вариантов было несколько, в том числе «Жесть», «Классно», «Многолюдно». Чаще всего участники форума, среди которых были как гости региона, так и представители местной туриндустрии, выбирали варианты «Холодно» и «Отлично». Андрей Ермак нашёл результат удовлетворительным, уточнив при этом, что оба этих определения относительны.

Глава гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России, владелец зеленоградско-краснознаменской сети отелей Elisa Hotels & Resorts Сергей Куренков оценивает сезон для отелей и ресторанов «на троечку». «Почему? Потому что, конечно же, все прогнозы о том, что будет спад, что мы потеряем гостей, действительно осуществились. Потому что, как мы говорили и раньше, гости меняют свое потребительское поведение, они становятся более избирательными, более самостоятельными: селятся в квартирах, путешествуют на машинах, которые берут в аренду, меньше питаются в ресторанах и так далее», — рассказывает он.

Владелец гостиницы «Дом Сказочника» в Светлогорске Борис Бартфельд рассказал, что по сравнению с прошлым годом сезон оказался «чуть менее успешным». «Настроение гостей было хуже из-за непогоды, они остались менее удовлетворёнными. Отрицательные эмоции у гостей вызывает затянувшийся ремонт променада. Это может отразиться и на следующем сезоне. Количество проживающих тоже немного уменьшилось», — сообщил он «Новому Калининграду».





Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»



При этом он отметил, что загрузка отеля в итоге составила более 90%. «Если брать июль-август, то в какие-то периоды загрузка составляла 100%, в какие-то — 98%, но более 90% [в среднем] — безусловно», — отметил отельер.

Перемены в поведении туристов, о которых сообщал министр по культуре и туризму Андрей Ермак, отметила и директор Информационно-туристического центра Черняховска Дарья Шахматова, семья которой владеет гостевым комплексом «Ангел» на берегу Анграпы. «Гость изменился. Покупает еду в супермаркете и готовит на сьемной квартире. В отели и кафе не приезжает почти никто, кроме випов», — отмечает Шахматова.

Сам сезон Дарья Шахматова назвала «отстоем». Доходность по итогам лета снизилась, однако сезон ещё продолжается сентябрь-октябрь. Загрузка комплекса «была чуть лучше после середины июля». Сергей Куренков также отметил, что ситуацию «более-менее отрегулировал август», когда погода улучшилась. Однако в целом «у отельеров и рестораторов показатели достаточно скромные».

Ещё одной причиной падения спроса отельер Сергей Куренков назвал «демоническое ценообразование» авиакомпаний, на которое он указал еще в начале июня, рассказывая о своих ожиданиях на сезон «Новому Калининграду». Нестабильная политика авиакомпаний, по его словам, непредсказуема как для рядового туриста, так и для бизнеса: возможность приобрести авиабилеты по адекватным тарифам и забронировать гостиницу по тарифу «ластминут» мешает долгосрочному планированию отельеров.

Андрей Ермак во время открытия Балтийского туристического форума в «Янтарь-холле» в сентябре, напротив, «демоническим» назвал ценообразование в отелях. «Самое простое решение, которые выбрали многие в этом сезоне, — это задрать цены и ждать, что кто-то на эти цены придет, — заявил министр. — Конечно, этого не произошло. Люди ушли в альтернативные места размещения — квартиры, апартаменты и так далее».

Комментируя «Новому Калининграду» уменьшение загрузки и доходности отелей, Ермак заявил, что «мяч на их стороне»: «Отельеры сами должны определять, что их больше беспокоит: выручка, загрузка или какое-то сбалансированное сочетание выручки и загрузки». Кроме того, по его словам, отельеры прилагают «недостаточно маркетинговых усилий» для привлечения гостей.

Однако всё же основными причинами, по которым глубина бронирований уменьшилась, а турпоток оказался ниже, министр назвал неблагоприятную погоду и дороговизну авиабилетов.

Сергей Куренков, комментируя нестабильную погоду, подчеркнул, что на планы гостей в большей степени повлияло закрытие аэропортов: «Конечно, хотелось бы, чтобы погода была лучше. Но есть такие гости, которым, наоборот, нравится побродить и походить по променаду, по морю, даже под дождем. Поэтому здесь скорее стоит говорить о режиме закрытия аэропорта. В августе, когда были закрыты аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, когда рейсы переносились, была небольшая паника среди гостей. Случались отмены броней: гости не могли прилететь из-за отмены или переноса рейса».

Погодные условия, по его мнению, — это не основная причина падения спроса, так как порядка 60% гостей — это те, кто приезжают уже не первый раз и знают калининградский климат. Кроме того, существует тип туристов, которые спонтанно приезжают в регион, видя благоприятный прогноз погоды.





Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»



Тем не менее Куренков отметил, что «и у гидов-экскурсоводов, и у компаний, которые занимаются экскурсионными турами по Калининградской области, — в этом году счастье». Андрей Ермак в ходе пленарной сессии Балтийского туристического форума подтвердил эту информацию — по его данным, количество посетителей калининградских музеев существенно увеличилось. Например, Музей янтаря за восемь месяцев с начала 2025 года посетило 242,2 тыс. человек, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще больший прирост в Кафедральном соборе — плюс 23,5% (476 тыс. чел.).

По словам Андрея Ермака, самым популярным по размещению в регионе остаётся Калининград. «Это неудивительно, как я уже сказал, потому что наибольшее количество отелей и средств размещения, в том числе и квартир, сдаваемых в аренду, находится в Калининграде. А если брать тройку самых популярных городов, то они тоже абсолютно неудивительно выстроились следующим образом: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск», — рассказал министр по культуре и туризму.

География гостей, отмечает Ермак, существенно не изменилась: в основном это гости из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Их количество составляет примерно 50% от всех приезжих. Ассоциация туроператоров России (АТОР) и вовсе зафиксировала массовые отказы туристов из Северной столицы в пользу Калининграда: по данным АТОР, за 8 месяцев текущего года пассажиропоток в Сочи из Санкт-Петербурга сократился на 25% по сравнению с тем же периодом годом ранее. А в Калининград жители Петербурга и окрестных регионов летали на 36-38% чаще, чем на черноморский курорт. Впрочем, как считает Сергей Куренков, сравнивать российский эксклав с черноморским курортом «смешно»: «В Краснодарский край 99,9% людей ездят на море. У нас это комбинированный отдых: море плюс какие-то объекты показа, может быть, какие-то активности. Номерной фонд всех отелей Калининградской области в 8 тысяч сравним с отелем „Русские сезоны“ в Сочи».

При этом, как сообщают в АТОР, Калининградская область стала на 20% популярнее среди туристов, тогда как Краснодарский край потерял 1% бронирований. Впрочем, абсолютные цифры не столь внушительны: если на Кубани в первом полугодии 2025 года отдохнули 6,5 млн туристов, то турпоток в Калининградской области за тот же период составил чуть более 1 млн человек. Черноморское побережье — остается безусловным лидером в сегменте организованного туризма с долей рынка 35-45%. Калининградская область с долей 3-5% является заметным, но значительно менее массовым направлением.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»