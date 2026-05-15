Ермак: летом Калининградская область ожидает около 880 тысяч туристов

С июня по август в Калининградской области ожидают около 880 тысяч туристов. По словам министра по культуре и туризму Андрея Ермака, это примерно на 7% больше прошлогодних показателей. Об этом он сообщил в прямом эфире в Центре управления регионом (ЦУР) в четверг, 14 мая.

«Мы полагаем, это будет примерно 880 тысяч человек в три летних месяца — июнь-июль-август. Это примерно на 7% больше, чем было летом 2025 года. Здесь, конечно, будет много факторов влиять. И фактор возможностей нашего аэропорта Храброво. Даже не столько не столько аэропорта, сколько количества рейсов, которые вообще будут поставлены на калининградское направление, их стоимость. Ну и погода тоже, как мы в прошлом году убедились, — немаловажный фактор», — сказал Ермак.

При этом он подчеркнул, что власти региона не ориентируются исключительно на рост числа туристов.

«Мы всегда боремся за то, чтобы туристы как можно больше оставляли денег в экономике Калининградской области», — заявил он.

По словам министра, туризм остаётся одним из драйверов экономики региона, поскольку влияет на развитие транспорта, торговли, общепита, гостиничного бизнеса и других сфер.

Отдельно Ермак прокомментировал жалобы жителей на перегруженность Калининграда и приморских городов летом. «Здесь речь идёт о том, чтобы сбалансировать потоки туристические, о том, чтобы их перераспределить с побережья и из города Калининграда на восток области», — напомнил министр.

14 мая губернатор региона Алексей Беспрозванных во время отчета перед Заксобранием за 2025 год сообщил, что туристическая отрасль является перспективной для экономики Калининградской области и для создания регионального продукта.

«В 2025 году Калининградская область вошла в пятёрку самых бронируемых внутренних направлений летнего сезона 2025 года. Мы проанализировали „Сбербанк аналитику“ — объём трат туристов в регионе по картам в 2025 году составил почти 30 млрд руб. Во-первых, это большой объём средств, который остаётся в регионе. И второе — это рост к текущему году +21%. Мы понимаем, что эта отрасль является для нас важной, в том числе в региональном продукте», — сказал глава региона.

Ранее «Новый Калининград» опубликовал интервью с главой гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России и владельцем зеленоградско-краснознаменской сети отелей Сергеем Куренковым, заявившим, что Калининградская область перестала быть лидером туристической отрасли России и что если в 2024 году регион был в топ-5, то в январе 2026-го не вошел даже в десятку популярных направлений.