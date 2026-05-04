Ермак: если отельеры не скорректируют цены, туристы будут делать выбор в пользу квартир

Все новости по теме: Туризм
Ермак: если отельеры не скорректируют цены, туристы будут делать выбор в пользу квартир

Среди туристов в Калининградской области растёт популярность посуточной аренды квартир в ущерб размещению в отелях. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 4 мая.

Цены в отелях на предстоящий турсезон, по словам Ермака, сформированы на уровне прошлого года. Но несмотря на это, популярность посуточной аренды квартир среди гостей региона продолжает расти. За более доступную цену туристы получают уборку, смену белья, полотенец и другие услуги отелей.

«Поэтому здесь существует определённый дисбаланс в сторону, конечно, роста популярности посуточной аренды квартир. Коллеги-отельеры должны принимать во внимание и понимать, что если у них не будет соответствующей корректировки цены, (хотя у них система динамическая ценообразования, поэтому их, в общем-то, всё в этой степени сейчас устраивает), но если они не будут предпринимать каких-то действий, то, скорее всего, выбор будет делаться в пользу квартир. Тем более, что эти квартиры сейчас официально регистрируются, они официально платят налоги, то есть управляющие компании являются такими достаточно уже белыми участниками рынка», — отметил министр.

В Калининградской области в 2025 году общее количество средств размещения увеличилось на 38 единиц (+9,7% по сравнению с прошлым годом) и составило 431 единицу. При этом число ночёвок в регионе сократилось на 1,7%.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter