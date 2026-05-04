Ермак: если отельеры не скорректируют цены, туристы будут делать выбор в пользу квартир

Среди туристов в Калининградской области растёт популярность посуточной аренды квартир в ущерб размещению в отелях. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 4 мая.

Цены в отелях на предстоящий турсезон, по словам Ермака, сформированы на уровне прошлого года. Но несмотря на это, популярность посуточной аренды квартир среди гостей региона продолжает расти. За более доступную цену туристы получают уборку, смену белья, полотенец и другие услуги отелей.

«Поэтому здесь существует определённый дисбаланс в сторону, конечно, роста популярности посуточной аренды квартир. Коллеги-отельеры должны принимать во внимание и понимать, что если у них не будет соответствующей корректировки цены, (хотя у них система динамическая ценообразования, поэтому их, в общем-то, всё в этой степени сейчас устраивает), но если они не будут предпринимать каких-то действий, то, скорее всего, выбор будет делаться в пользу квартир. Тем более, что эти квартиры сейчас официально регистрируются, они официально платят налоги, то есть управляющие компании являются такими достаточно уже белыми участниками рынка», — отметил министр.

В Калининградской области в 2025 году общее количество средств размещения увеличилось на 38 единиц (+9,7% по сравнению с прошлым годом) и составило 431 единицу. При этом число ночёвок в регионе сократилось на 1,7%.