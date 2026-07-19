О чем писал «Новый Калининград» на прошедшей неделе

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Дайджест публикаций с 13 по 18 июля.

🔹 В конце июня Калининграде прошёл круглый стол «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона». Он был приурочен к открытию в регионе Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Как сейчас обстоят дела у русскоязычных в Латвии и Литве, кому может помочь Фонд и на что вправе рассчитывать те, кто хотел бы жить в России, выслушал «Новый Калининград».

🔹 8 июля на Калининградскую область обрушился циклон «Бернадетт». На территории региона был введён режим повышенной готовности, однако избежать финансовых потерь всё же не удалось. Тысячи людей остались без света и воды. Пиковый зафиксированный порыв ветра составил 28 м/с, были повалены сотни деревьев, повреждены здания и автомобили. Особенно пострадала пляжная инфраструктура. Об устранении последствий шторма на оперативной совещании правительства в понедельник, 13 июля, губернатору отчитались главы приморских муниципалитетов, а также областного центра.

🔹 В России стартовала приемная кампания, которая существенно отличается от прошлогодней. Новые правила затронули подачу документов, целевое обучение, поступление после колледжа и даже количество платных мест. «Новый Калининград» выяснил, что изменилось для абитуриентов и сколько студентов готовы принять вузы Калининградской области.

🔹 В Светлогорске после реконструкции частично открылся старый променад — на участке от Солнечных часов до отеля «Гранд Палас». Работы еще ведутся, в частности, прокладывается дорожка для обслуживающих коммерческие объекты (отели, магазины и так далее) автомобили, но прогуляться по «старой» части променада уже можно. Она стала гораздо шире и внешне напоминает ту, что проложена справа от Солнечных часов.

🔹 На севере Калининградской области, в Славском районе, между реками Неман и Матросовка есть поселок, название которого с легкой руки журналистов и блогеров стало синонимом разрухи и запустения. О разрушениях в центральной части Ясного неоднократно писал и «Новый Калининград», и другие СМИ. Однако этот населенный пункт не так прост, как кажется на первый взгляд. Это выяснили наши корреспонденты, побывавшие в Ясном. Оказалось, что значительная часть его жителей вовсе не считает свою малую родину вымирающей, а даже наоборот — видит в ней потенциал для развития.

🔹 В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше старшему судовому механику, водителю автомобиля, грузчику-комплектовщику, руководителю кружка и мастеру цеха.

🔹 Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали на двух крупных рынках города — Центральном и на Сельме, пообщались с продавцами, изучили цены. Картина получилась противоречивой: кто-то жалуется на падение спроса и рост налогов, другие же утверждают, что у них всё стабильно и проблем нет. При этом всех беспокоит дорогая коммуналка и регулярно растущая арендная плата за место на рынке.

🔹 Вопрос высокой стоимости продуктов в Калининградской области продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых. Похоже, нивелировать последствия оторванности региона от «большой России» в условиях санкционного давления не под силу ни так называемым «голубым ценникам», ни маячащей на горизонте, но так и не реализованной «Карте калининградца». «Новый Калининград» продолжает сравнивать местные цены со стоимостью продуктов в других регионах. На очереди — Псковская область.

🔹 На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области. На этот раз мы «отправились» в Зеленоградск. За 35-70 тысяч рублей в сутки гостям обещают «скандинавскую эстетику» и прочие «дизайнерские решения», а также отсутствие «пробок» в ванную по утрам. Есть и спецпредложение — первые две стирки бесплатно. Подробности — в нашем обзоре.

🔹 Рыбная деревня сегодня — один главных туристических центров Калининграда. Неудивительно, что расположенные в данной локации кафе и рестораны никогда не пустуют. Здесь можно найти как авторскую балтийскую кухню, так и итальянскую, французскую и европейскую классику. «Новый Калининград» изучил меню популярных ресторанов и отзывы посетителей и отобрал блюда, которые гости рекомендуют чаще всего.

🔹 В течение третьей недели июля 1991 года местные СМИ рассказывали о нелегкой жизни стриптизерши в Таллине, радовались возвращению «на родину» книг из библиотек Кёнигсберга и придумывали, как наиболее эффективно использовать экстрасенсов при выпуске газет и журналов. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.