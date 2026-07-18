От паштета с вишней до царской ухи: что можно попробовать в ресторанах Рыбной деревни

Рыбная деревня сегодня — один главных туристических центров Калининграда. Неудивительно, что расположенные в данной локации кафе и рестораны никогда не пустуют. Здесь можно найти как авторскую балтийскую кухню, так и итальянскую, французскую и европейскую классику. «Новый Калининград» изучил меню популярных ресторанов и отзывы посетителей и отобрал блюда, которые гости рекомендуют чаще всего.

Гастробар «Ветви»

Кухня: авторская европейская, локальная балтийская

Средний чек: 1700-2000 рублей

Рейтинг 2ГИС: 4,5

Рейтинг «Яндекс. Карты»: 5

Концепция интерьера и меню гастробара «Ветви» полностью вдохновлена природой Куршской косы, сочетая в себе морские и лесные мотивы. В гастробаре соединяют локальные продукты с современными кулинарными технологиями, чтобы «подарить новый вкус привычным блюдам» .Интерьер тесно связан с природными образами — повсюду используется натуральное дерево, камень и даже песок. Небольшое пространство рассчитано примерно на 40-50 гостей.

Фото: «Ветви»

Отдельные позиции из меню:

В гастробаре можно заказать визитную карточку Калининградской области в авторском исполнении — строганину из пеламиды (840 руб.). Здесь ее подают с маринованным луком и авторским соусом из кунжутного и оливкового масла, лемонграсса и икры тобико. Именно на фирменный соус чаще всего обращают внимание посетители. Ценят его за то, что он делает вкус ярче классического рецепта.

Фаворитом среди закусок также является тартар из говядины с устричным айоли, картофелем фри и пармезаном (870 руб.). Его хвалят за качество и текстуру рубленого мяса, пикантную заправку с легким морским оттенком устричного соуса и подачу на фирменном ремесленном хлебе на закваске. Среди локальных блюд гости рекомендуют попробовать балтийского судака с картофелем айдахо и сырным соусом (920 руб.). Рыбу хвалят за сочность и отсутствие костей. Нежное филе судака идеально сочетается с сырным соусом и хрустящими поджаренными картофельными дольками, создавая сытное и понятное блюдо в гастрономическом прочтении. Еще один фаворит — это сытная паста паккери с говяжьими щечками и трюфельным соусом (840 руб.). Говяжьи щечки томятся около девяти часов, благодаря чему мясо буквально тает во рту. Насыщенный трюфельный соус и крупные трубочки пасты паккери делают это блюдо «невероятно ароматным», по мнению гостей. На десерт в заведении часто берут сметанник в авторской подаче с соком маракуйи и фундуком (570 руб.). Его ценят за «разрушение стереотипов» о привычном торте. Шоколадный бисквит контрастирует с кислинкой маракуйи, нежной и насыщенной сметанной сладости и текстурой орехов.

Фото: «Ветви»





Остерия «Isola»

Кухня: итальянская

Средний чек: 1800-2500 рублей

Рейтинг 2ГИС: 4,9

Рейтинг «Яндекс Карты»: 5

«Isola» — это ресторан итальянской кухни в Калининградской области. Сеть включает в себя два заведения: ресторан в Рыбной деревне и филиал на побережье в Пионерском. Концепция построена вокруг эстетики средиземноморского побережья, а само название переводится с итальянского как «Остров». Ресторан вмещает примерно 100 человек. Кроме того, летом открывается летняя веранда. Однако столики на первой линии ожидаемо пользуются повышенным спросом, поэтому их необходимо бронировать заранее.

Фото: «Изола»

Основой меню является итальянская классика. Неудивительно, что вителло тоннато (790 руб.) так полюбилось гостям. Они отмечают текстуру тончайших слайсов нежной, тающей во рту маринованной телятины. Фирменный крем-соус на основе тунца и каперсов хвалят за деликатную кислинку и консистенцию. Блюдо посыпают пармезаном.

В качестве первого блюда гостям предлагают суп Ди Помодоро (790 руб.). Он имеет бархатистую структуру из спелых протертых томатов, сладость которых прекрасно балансирует сыр страчателла. Блюдо подают с вялеными томатами и тигровыми креветками. Любителям традиционной итальянской кухни придется по вкусу карбонара (660 руб.), которую готовят по классическому рецепту без сливок. Соус замешивается на яичном желтке и твердом сыре, благодаря чему паста получается шелковистой, насыщенной и не приторной. Блюдо подают с большим количеством поджаренного бекона. Помимо пасты, в остерии можно найти и сливочное ризотто с креветками (810 руб.). Блюдо выделяют за текстуру риса al dente (кулинарный термин, обозначающий идеальную степень готовности пасты, риса или овощей) и сливочно-сырный вкус. Гости отмечают, что обжаренные креветки крупные и сочные, а сама порция — сытная. Визитной карточкой заведения можно назвать неаполитанскую пиццу, которая представлена в 10 разных вариациях. Довольно часто гости заказывают «Парму и страчателлу» (990 руб.). В ее состав входят сливочный соус, моцарелла, пармская ветчина. страчателла, руккола и вяленые томаты. Гости любят ее за дышащее, воздушное тесто с характерными леопардовыми подпалинами от жара печи. Сочетание солоноватой пармы, нежного сливочного сыра страчателла и свежей зелени называют идеальным балансом вкусов. Диаметр пиццы — 27-30 см.

Фото: «Изола»

Паб-ресторан «Джентльмены»

Кухня: авторская европейская

Средний чек: 1500-2500 рублей

Рейтинг 2ГИС: 4,7

Рейтинг «Яндекс Карты»: 4,8

Концепция гастропаба и ресторана «Джентльмены» объединяет в себе респектабельную атмосферу закрытого английского клуба с интерьером в стиле лофт. Кухня представляет собой переосмысленную классику с добавлением европейских трендов в авторской подаче. Зал рассчитан примерно на 60 мест.

Фото: «Джентльмены»

Отдельные позиции из меню:

В ресторане можно найти меню завтраков. Одна из любимых позиций гостей — это английский завтрак (670 руб.). Главный акцент — сочная томленая рваная говядина, которая идеально сочетается с двумя яйцами глазуньи и тостами.

Основное меню не обошлось без региональной классики — строганины из пеламиды (780 руб.). Замороженное филе рыбы нарезают тонкими слайсами, к нему также добавляют маринованный красный лук и соус на основе оливкового масла, лука и специй. Подается с фирменным бородинским хлебом. Гости отмечают правильную температуру подачи замороженной рыбы, которая не превращается в кашу, и удачный выбор соуса. Популярностью пользуется тартар из говядины с сырным муссом (710 руб.). Свежую говяжью вырезку нарезают мелкими кубиками, а затем заправляют трюфельным соусом, в состав которого входит трюфельное масло и паста, бальзамический крем, креветочный соевый соус, оливковое масло и специи. Блюдо подают с сырной эспумой с дижонской горчицей. Закуску выделяют за гастрономический тренд — воздушную сырную пену (эспуму). Любителям необычной подачи стоит заказать гороховый суп (690 руб.). Традиционный густой суп на бульоне из копченых свиных ребер с добавлением желтого горошка, обжаренного лука и моркови подают в буханке галицкого хлеба. Гости в отзывах пишут, что суп съедается подчистую вместе со съедобной «тарелкой», пропитанной бульоном. В качестве основного блюда можно взять кёнигсбергские клопсы (740 руб.) Тефтельки из свинины запекают в сливочном соусе на говяжьем бульоне с мелко рубленными каперсами, луком и зеленью. Блюдо подается с картофелем в мундире, пропитанным копченым маслом. Гости хвалят клопсы за текстуру — мясо получаются нежным и сочным. Нежный соус придает блюду приятную пикантную кислинку.

Фото: «Джентльмены»

Кафе-ресторан «Мадам Буше»

Кухня: французская

Средний чек: 2100-3000 рублей

Рейтинг 2ГИС: 4,9

Рейтинг «Яндекс Карты»: 5

«Мадам Буше» расположена в самом сердце Рыбной деревни в Калининграде, прямо в здании видовой башни «Маяк». Это популярное заведение с уютной атмосферой, панорамным видом на реку Преголю и домашней французской кухней. Ресторан вмещает около 80–90 гостей одновременно.

Фото: «Мадам Буше»

Отдельные позиции из меню:

Хороший вариант стартера — фирменный паштет с вишней (395 руб.). Паштет делают в термомиксе с добавлением сливочного масла, что делает его нежным и воздушным. Для приготовления соуса повара выпаривают вишню в сахаре до тягучего состояния. Блюдо подают с теплыми слегка поджаренными тостами. Гости хвалят позицию за текстуру и контраст. Паштет имеет консистенцию нежного крема или мусса, а кисловато-сладкое вишневое конфи балансирует плотный мясной вкус.

В ресторане можно найти настоящий деликатес — местные улитки по-бургундски (795 руб.). Классическая французская закуска подается с ароматным чесночно-зеленым маслом, которое ценят за баланс специй. Гости отмечают, что мясо улиток мягкое, не резиновое, а само масло из раковин можно вымакивать свежим багетом. Еще одна французская классика — фирменный рыбный суп Буйабес (795 руб.) с мидиями, креветками, тунцом и кайенским перцем. Блюдо подают с картофелем, гренками и соусом айоли. Гости хвалят блюдо за размер порции и густоту. По мнению посетителей, в тарелке всегда много морепродуктов. Помимо этого, сам бульон называют «бархатным» и насыщенным. Страница морепродуктов в меню представлена мидиями в сливочно-сырном соусе (895 руб.), достоинством которых можно назвать их нежность и размер. Как отмечают гости, моллюски всегда крупные и чистые. К блюду посетители нередко заказывают дополнительные порции ремесленного хлеба со взбитым маслом (265 руб.). Завершить ужин можно крем-брюле (395 руб.) из заварного крема с тонкой карамельной корочкой. В отзывах подчеркивают, что крем имеет шелковистую текстуру, выраженный ванильный аромат и умеренную сладость без приторности.

Фото: «Мадам Буше»

Ресторан «Качели»

Кухня: современная европейская

Средний чек: 2500 рублей

Рейтинг 2ГИС: 4,9

Рейтинг «Яндекс Карты»: 5

Концепция ресторана авторской кухни «Качели» строится на современном переосмыслении европейской классики и акценте на свежие морепродукты. Зал вмещает около 112 гостей. Работает открытая кухня и летняя веранда на набережной Преголи.

Фото: «Качели»

Отдельные позиции из меню:

Заведение славится живыми морепродуктами. Гурманам придется по вкусу морской еж (390 руб. за штуку). В отзывах хвалят соус понзу и моченые яблоки, которые идеально подчеркивают вкус и добавляют блюдо свежести, пикантности.

Любители балтийской кухни могут заказать строганину из пеламиды с соусом из чили-бобов (790 руб.). Нежные ломтики рыбы идеально сочетаются с маринованным луком, пряным имбирем и ароматной кинзой. Блюдо подается с хрустящими тостами. Гости, в свою очередь, отмечают качество рыбы, правильную заморозку и авторский соус с пряными нотками. Одной из лучших закусок гости называют салат с хрустящими баклажанами (590 руб.). В состав входят обжаренные до золотистой корочки баклажаны, нежный творожный сыр, сочные томаты и свежая зелень. В отзывах упоминают, что баклажаны имеют нежную текстуру, а заправка на основе кокосового йогурта оставляет приятное сливочное послевкусие. В качестве первого блюда можно выбрать царскую уху (920 руб.). Насыщенный суп объединяет нежность филе осетра, форели и судака. В состав также входит угорь. Посетители любят блюдо за наваристый бульон и щедрое количество рыбы. Десертная карта представлена фирменным «Наполеоном» (990 руб.). Тонкие слои слоеного теста и нежный заварной крем создают идеальное сочетание. Ванильная паста придает вкусу глубину и насыщенность. Фото: «Качели»

Текст: Виктория Никонорова; в материале использованы фото из соцсетей ресторанов