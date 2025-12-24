«Тяжело было пешеходу»: в Калининграде показали, во что превратилась улица Галицкого (фото)

С улицы Галицкого, из-за ремонта которой горвласти неоднократно конфликтовали с общественниками, исчезла строительная техника, а рабочих сегодня можно заметить только на монтаже ограды ботанического сада, расположенного ближе в Московскому проспекту. В пятницу, 17 июля, глава администрации города Елена Дятлова вместе с журналистами и представителями подрядной организации «Мосинжиниринг» осматривала результаты ремонта. Остались ли довольны чиновники и сохранились ли поводы для переживаний у общественности, выяснял «Новый Калининград».

До того, как приехать на улицу Галицкого, директор компании «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов решил продемонстрировать, чем его сотрудники занимаются у гостиницы «Калининград» (там сейчас меняется тротуарное покрытие, монтируется остановочный павильон и прокладывается велодорожка). Не успел подрядчик начать говорить, как Елена Дятлова высказалась за него.

«Это очень сложный объект, — начала она. — Почему сложный? Если посмотрите по сторонам, то увидите, какой тут пешеходный трафик. И закрыть его нельзя. Коллеги тут работали даже в ночное время, когда жители домов обычно говорят „вы нам мешаете“. Большое им спасибо, потому что работать на участках улично-дорожной сети с большим трафиком всегда сложно».

В течение этого утра слов благодарности было немало. Складывалось ощущение, что сотрудники мэрии успокаивали Георгия Мнацаканова после того, как он прочитал несколько злобных комментариев в соцсетях. Вероятно, именно по той же причине осмотр улицы Галицкого начался с той части, которая соединяется с Московским проспектом.

Этот участок еще в конце 2023 года городских чиновников попросил не трогать Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области. Он не стеснялся в выражениях и даже использовал оборот «не чешите, где не чешется». Однако указанный участок, сохранивший историческое мощение, все-таки отдали под реконструкцию. В июне 2025-го Елена Дятлова сообщила журналистам, что брусчатку там планируют снять. Позднее сити-менеджер уточнила, что окончательное решение по улице Галицкого ещё не принято. В конце июля того же года губернатор Алексей Беспрозванных пообещал не снимать мощение. Правда, в августе, когда информация о грядущем ремонте была размещена в Telegram-канале горадминистрации, Елена Дятлова посоветовала журналистам верить первоисточникам и ознакомиться с проектной документацией на портале госзакупок.

Зимой стало понятно, что при ремонте улицы Галицкого подрядчику придётся частично переложить брусчатку. А уже в процессе ремонта выяснилось, что часть исторического мощения и вовсе демонтировали, заменив его тротуаром и велодорожкой из современных материалов.

«Брусчатка в этой части уже была разрушена», — объяснила появление тротуара Елена Дятлова.

«Да, тут были „кошачьи головы“ (разновидность исторического мощения — прим. „Нового Калининграда“), — напомнил председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. — Фактически это была зона хаотичной парковки транспортных средств. Здесь тяжело было пешеходу. Протяженность этой улицы 710 метров, и всего 110 метров из этого участка — протяженность брусчатого покрытия. А нам надо было обеспечить инженерные коммуникации, здесь не было ранее ливневой канализации, пешеходной и велосвязи. Мы всю инженерию убрали из тела дороги и вынесли ее в тротуарную часть».

Далее Романов отметил, что брусчатка, из-за которой переживали жители, была «разнокалиберной». Что касается «кошачьих голов», то участок, выложенный этим типом булыжника, подрядчик просто снял и отвез на базу.

«В дальнейшем мы будем применять этот камень на нашей улично-дорожной сети или в проектах благоустройства. Вот смотрите, — достал он папку с распечатками фотографий. — Раньше тут стояли машины, и мы с вами эту брусчатку даже не видели. Вся она была под машинами».

Закончив с брусчаткой, чиновник вернулся к инженерным вопросам.

«Тут обустроили полностью ливневую канализацию с подключением в сток на Московском проспекте. Это сложная работа, потому что здесь количество сетей уникально», — убеждал журналистов главный городской дорожник.

На этом моменте Елена Дятлова решила прервать своего зама и напомнить, как улица выглядела до ремонта. Она стала демонстрировать фотографии со своего смартфона в режиме «было-стало».

«Этот объект строился 50 на 50, — заявила Дятлова, давая понять, что половину средств в ремонт вложил город, а вторую половину на него дала область. — Сумма контракта 176 млн рублей. И параллельно Алексей Сергеевич [Беспрозванных] принимает решение о том, что ограждение у ботанического сада будет установлено другое, чтобы сделать улицу красивой, чтобы сделать территорию проницаемой. Вот сейчас мы пойдем и увидим, как преобразилась улица Галицкого».

Закончив с объяснениями, Елена Дятлова снова обратилась к Георгию Мнацаканову со словами благодарности. Отдельно она похвалила его за то, что рабочие успели все доделать до Дня города.

«Теперь улица Галицкого перестала быть ругательным словом», — с удовлетворением добавила глава.

Тут слово снова взял Антон Романов. Он попросил всех повернуть головы в сторону строящегося забора и уточнил, что администрацию Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма удалось уговорить отодвинуть забор от проезжей части.

«У нас немного расширилась улично-дорожная сеть, потому что ранее ограждение было поставлено в границе нашего участка», — кивнула на это замечание Дятлова.

Когда журналисты заметили, что демонтаж брусчатки не все жители смогут оценить как позитивное явление, Елена Дятлова предложила подискутировать.

«Скажите, пожалуйста, как эту экспертную позицию можно совместить с нормативными документами по обустройству улично-дорожной сети, которые приняты на федеральном уровне?» — поинтересовалась она.

Когда главе сообщили, что те же средневековые замки нельзя отремонтировать с соблюдением современных нормативов, Дятлова быстро нашлась, что ответить: «Средневековый замок не является предметом пользования всех. А мы с вами стоим на улично-дорожной сети. Это общее пространство, которое принадлежит всем жителям. Коллеги тут сделали невозможное. Они постарались совместить историческую часть с современными нормативами. Тут не было тротуаров, тут можно было сломать ноги, тут не было ливневой канализации. Дорожники прошли на грани: они сохранили историю и создали инфраструктуру для жителей. Подпорную стенку тут опять же сделали, а здесь ведь был сползающий склон. Теперь этим можно пользоваться. У нас была развилка: либо оставить все как есть и хранить наследие, либо попытаться уложить эту историю в наши нормы. Это то, что мы сделали на Галицкого», — добавила глава.

В выезде принимал участие и председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев. Для него улица Галицкого также была головной болью, так как здесь неоднократно случались прорывы теплосетей, из-за чего на Московский проспект текли потоки горячей воды.

«Тут сети середины 60-х годов, которые имели высокую степень аварийности, — напомнил он. — Помните знаменитый прорыв 2023 года? Мы тогда раскопали ботанический сад в нескольких местах. Вообще, тут было четыре серьезных аварии, и сейчас мы полкилометра труб на этом участке укладываем».

Федосеев отметил, что его подрядчику удалось вклиниться в рабочие сроки дорожников, синхронизироваться с ними и проложить кусок трубы, не дожидаясь остановки ТЭС. Правда, у коммунальщиков впереди самая неприятная часть работы — прокладка труб в природоохранной зоне.

«Нам всем очень нравится, как они ухаживают за редкими деревьями, поэтому мы тут беспрецедентно долго искали технические решения для сохранения растений и минимальной вырубки. Нам удалось найти такой вариант, где мы практически не касаемся ценных пород. Кроме того, мы предусмотрели уникальное компенсационное озеленение. Я таких названий деревьев раньше не встречал и не повторю их даже. Максимум мы вырубим 16 деревьев», — добавил Федосеев.

Слова своего зама Елена Дятлова снова назвала неизбежным, но разумным компромиссом.

«Ну-ка, кто из вас родился до 1964 года? Никто? Эти теплосети старше нас! Естественно, они больше не могут работать», — подчеркнула чиновница.

«В предстоящем сезоне на этом участке однозначно были бы аварии, — кивнул Федосеев. — Риск гибели упомянутых деревьев был бы стопроцентным».

К остальной части улицы Галицкого у жителей было куда меньше вопросов, и ее ремонт большая их часть наверняка оценит позитивно. Но, как уверяет Антон Романов, есть вещи, на которые стоит отдельно обратить внимание.

«Вы посмотрите наверх, над головой нет ни единого провода, потому что подрядчик все убрал под землю. Он совершил тут подвиг! — патетически заметил Романов. — Мы заключили контракт в ноябре. А теперь вспомните, какая была зима! Мы фактически еженедельно контролировали рабочих. Главный архитектор каждый раз выходил на объект. Вопросов от людей и собственников было много. Всем им угодить было проблематично, но мы справились и получили качественный объект. Вы посмотрите на забор „Первого хлебозавода“ — с ними мы тоже отработали, они ограду сами в порядок привели».

«Тут парковки никогда не было! — включилась в разговор Елена Дятлова. — Тут была разъезженная территория, которую газоном можно было назвать весьма условно».

«Посмотрите на фотографии того, что здесь было. Назвать это улицей тяжело, — продолжил Романов. — Я вернусь к „Первому хлебозаводу“. Это один из ключевых заводов города, который производит хлебобулочные изделия. У них каждый день сюда муковоз приходит, и остановить предприятие было невозможно. Пропуск этого муковоза на завод был одной из задач подрядчика».

В конце маршрута Елена Дятлова сделал вывод, что Калининград наконец избавился от еще одной депрессивной территории.

«Это тот случай, когда не нужно придумывать, а нужно просто посмотреть, — заключила она. — Но если бы мы сюда запустили дорожников без главного архитектора, мы бы получили квадратно-гнездовой асфальтобетон».

Стоявший по правую руку от главы подрядчик подчеркнул, что главного архитектора действительно боялись. Вероятно, это первый случай в Калининграде, когда дорожник признался в этом.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»