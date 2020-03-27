Условная самоизоляция: как коронавирус затронул калининградских дальнобойщиков

После введения обязательной самоизоляции для всех, кто возвращается из «красной зоны» по распространению коронавируса, калининградские грузоперевозчики оказались в непонятной ситуации. Дальнобойщики, по сути, тоже попадали в «группу риска», но отстранение водителей от работы на две недели грозило бы существенными проблемами с поставками товаров. В пятницу, 27 марта, региональные власти опубликовали окончательные рекомендации для участников отрасли, которые занимаются международными перевозками. Корреспондент «Нового Калининграда» выяснял, как они изменят работу водителей и повлияют ли на сроки доставки товаров.



«Две недели — это два рейса в Москву»

О санитарных мерах для дальнобойщиков в Калининградской области начали задумываться в начале марта, когда для всех въезжающих в регион из-за рубежа ввели двухнедельный карантин. На перевозчиков это требование распространять не стали, но пообещали продумать «мероприятия по противоэпидемической безопасности». «Нужно просто предпринять специальные меры для того, чтобы контролировать состояние тех людей, которые перевозят грузы. Может быть, будет какая-то схема со сменой водителя после пересечения границы», — высказывал предположение губернатор Антон Алиханов.

18 марта Роспотребнадзор выпустил постановление, которое предписывает 14-дневную изоляцию для всех, кто возвращается в Россию из-за рубежа. Этот документ вызвал недоумение у транспортных компаний, водителям которых приходится пересекать государственные границы. Об исключениях для дальнобойщиков в нём ничего не говорилось, а отправлять сотрудников на двухнедельные «каникулы» значило бы понести весьма существенные убытки.

20 марта Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором указала, что ограничительные меры, принятые практически во всех зарубежных странах из-за коронавируса, значительно усложнили работу. «Из-за введения правительством Российской Федерации требования об изоляции на 14-дневный срок лиц, прибывших из-за рубежа, в том числе и водителей грузовых автомобилей 〈...〉, начала ощущаться нехватка водительских кадров. Одновременно с этим происходит закрытие на карантин консульских отделов посольств зарубежных стран на территории Российской Федерации, что не позволяет оформлять новые визы водительскому составу», — говорится в документе.

Для перевозчиков отправлять водителей на карантин означало бы фактически остановить работу. «Это очень убыточно. Если машина будет стоять две недели — это, грубо говоря, два рейса в Москву», — приводит пример один из калининградских участников отрасли.

Перевозчики просили Мишустина «отменить или существенно сократить срок обязательной самоизоляции» после возвращения водителей из зарубежных рейсов. После этого Роспотребнадзор выпустил разъяснения, в которых говорилось, что для дальнобойщиков сделали исключение. Однако Госсовет по противодействию распространению коронавируса всё же решил, что водители, работающие на калининградском направлении, обязаны самоизолироваться между рейсами.

В пятницу, 27 марта, это требование вошло в официальный перечень рекомендаций для грузоперевозчиков. В них уточняется, что работодатель должен обеспечить дальнобойщику соответствующие условия, то есть исключить проживание в гостинице, хостеле, общежитии и даже в собственной квартире, если в ней находятся члены семьи или родственники.





«Боимся нагнетания ситуации»

Срок обязательной самоизоляции, которую в транспортных компаниях начали вводить с прошлой недели, в документе не указан. По словам самих перевозчиков, он зависит от графика работы. «Самоизоляция длится от рейса к рейсу. То есть водитель приехал, растаможился, выгрузил товар, отправился на самоизоляцию, и как только рейс — он садится и выезжает», — поясняет руководитель калининградского филиала АСМАП Алексей Егоров.

В ассоциации утверждают, что водители отнеслись к требованию о самоизоляции «нормально». Но сами дальнобойщики говорят, что соблюдать такой режим удаётся с трудом. «Я, например, в среду разгрузился и вернулся ближе к обеду, а сегодня я уже гружусь. Сын у меня, который тоже работает в этой компании, вчера приехал — вчера и загрузился», — рассказывает водитель компании, которая занимается поставками продовольственных и других товаров. По его словам, каких-то специальных условий, которые позволяют обеспечить самоизоляцию, предприятие создавать не стало.

При этом если выяснится, что дальнобойщик нарушил требования, его могут поместить на двухнедельный карантин. В транспортных компаниях рекомендации властей оценивать не берутся, но очевидно, что карантин сделает невыгодной работу как для водителей, так и для предприятий.

«Допустим, водитель получает за рейс 35-40 тысяч рублей. В месяц он делает минимум два рейса, то есть зарабатывает 80 тысяч, а при условии карантина сделает только один и получит в два раза меньше. Водителю невыгодно сидеть на таком карантине, тем более что в основном у всех дальнобойщиков работа сдельная. И сами транспортные предприятия будут нести убытки из-за простоя машин», — поясняет один из представителей отрасли.

Глава комитета по транспорту и таможенной политике КТПП, вице-президент компании «ДСВ Транспорт» Леонид Степанюк говорит, что для водителей периодически проводят тесты на заражение коронавирусом. Если результат отрицательный и дальнобойщик выполняет все необходимые условия, он продолжает работать. «Кто не выполняет или чувствует себя, может быть, неуверенно, он вправе выйти на больничный по рекомендации врачей. Но карантин не применяется, потому что он не инфицирован», — указывает Степанюк.

По его мнению, требование по самоизоляции водителей существенно не повлияет на поставки товаров в регион при отсутствии «злоупотреблений со стороны исполнителей» и паники, связанной с распространением инфекции. «Если будет нагнетание ситуации, то последует более частый отказ водителей. Вот этого мы боимся — чтобы не остановился транспорт. Поэтому ведём профилактическую работу с водителям, поясняем, защищаем, беспокоимся. Это их успокаивает, и они идут в рейс», — говорит Леонид Степанюк.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград