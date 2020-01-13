Вечерний @Калининград: неудачный дубль, римские каникулы и морские грабли

И вроде праздники остались позади, а праздновать народ никак не прекратит. Житель Калининграда рассчитывал, что польские пограничники в посленовогоднем чаду не отличат фальшивые деньги от настоящих и в качестве доказательства своей финансовой состоятельности продемонстрировал две купюры по «Пять тысяч дублей». Шутку пограничники не оценили и задержали счастливого вкладчика «Банка приколов».





Путин приезжал в Калининград ещё 31 октября, но его поручения по итогам встречи Кремль решил опубликовать только после новогодних праздников. Среди прочего президент требует от правительства к 1 февраля придумать, как обеспечить доступность внутренних авиаперелетов для жителей Калининградской области, а также — заняться предложениями по созданию инновационного научно-технологического центра «Балтийская Долина — Хьюмантек», Придумать, что строить и на какие деньги, власти должны до 1 июня.





К вопросу об авиадоступности Калининграда. Не так давно из региона можно было лоукостером «Победа» улететь в Рим (правда, длился этот праздник всего несколько месяцев). Ещё в обещаниях был Париж, но это направление так и не открыли. Так вот, с Римом тоже не всё было гладко даже в процессе. Например, двое калининградцев купили билеты туда-обратно, а также забронировали отели и оплатили экскурсии в Италии. В общем, обычное планирование путешествия, ничего особенного. Однако вскоре они узнали, что их билеты из Рима в Калининград аннулированы. Деньги туристам вернули, но пришлось искать альтернативные маршруты и платить больше. Это ещё не финал — в день вылета в Рим обнаружилось, что на самом деле был отменён рейс из Калининграда в Рим, а до пассажиров донесли неправильную информацию. И вся поездка немедленно накрылась медным тазом. Суд обязал авиакомпанию компенсировать ущерб и моральный вред.





Муковисцидоз — генетическое заболевание, поражающее дыхательные пути человека, кишечник, печень, поджелудочную железу и другие органы. Люди с этой болезнью вынуждены всю жизнь принимать многочисленные лекарства, которые не так легко достать. В Калининградской области насчитывается 24 человека с муковисцидозом, из них только четыре — совершеннолетние. Раньше власти помогали больным и их семьям с оригинальными лекарствами, но теперь их поставки сократились, а оригинальные лекарства начали заменять дженериками. Корреспондент «Нового Калининграда» Яна Сироткина поговорила с родителями детей с муковисцидозом и руководителем благотворительного центра «Верю в чудо» Софией Лагутинской о страхах и сложностях, с которыми эти люди вынуждены сталкиваться каждый день.





В Светлогорске, где нет пляжа, но есть стена между людьми и морем, продолжаются берегозащитные работы, которые должны были завершиться в декабре прошлого года. В свинцово-серых прибрежных водах зимнего Балтийского моря растут затейливые лабиринты бун. Волны проходят сквозь них и разбиваются о махину нового променада, спуски с которого ведут прямо в море. Этой картиной в начале рабочей недели поехал любоваться фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар.