Вечерний @Калининград: пограничный тыл, думское замешательство и всё для Татьян

Важные события четверга в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Видели автомобили, которые едут задним ходом по улицам с односторонним движением? Оказалось, что так ещё можно переходить границу. Точнее нельзя, но некоторые пытаются. Например, гражданин Узбекистана хотел попасть из Белоруссии в Литву — он перешёл границу в районе деревни Латяжерис спиной вперёд, надеясь ввести пограничников в заблуждение. А чтобы его не заметили тепловизоры, мужчина спрятал под курткой фольгу. Не помогло. Его нашли, догнали и задержали. Теперь нарушителю грозит штраф, арест или лишение свободы.





В четверг Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект о поправках в Конституцию. А во вторник за поправки голосовали депутаты Калининградской областной Думы. Голосовали «СРОЧНО!!!», как того требовали в Москве, времени на раскачку или хотя бы подумать о своих действиях и их последствиях не было. Поддержать поправки предложили сразу пакетом, не разбираясь, что там к чему (СРОЧНО!!!). Большинство депутатов послушно проголосовали «за», правда говорить об этом не захотели. Единственным депутатом, признавшимся, что он проголосовал «против», стал представитель «Патриотов России» Михаил Чесалин. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников рассказывает о том, за что голосовали народные избранники и как они это объясняют.





Часть Калининградского зоопарка переехала в другой город, ещё когда зоопарк был Кёнигсбергским, все города на этой земле носили другие имена, и границы были проложены в других местах. Сегодня этнографический музей Кёнигсбергского зоопарка является частью этнографического музея польского Ольштынека. И год назад Калининград и Ольштынек получили возможность снова поработать вместе над одним проектом, выиграв общий грант. В Калининграде на эти деньги планируется благоустроить принадлежащий зоопарку участок вдоль ручья в границах улиц Шота Руставели, Брамса и Носова. В Ольштынеке собираются построить склад музейных экспонатов. Корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова подробно разобралась в обоих проектах.





Впереди последние выходные января. Как положено, есть мероприятия и для Татьян (не забудьте поздравить в субботу), и для студентов (эти ребята сами справятся), и для тех, кто не относится ни к одной, ни к другой группе. Если вы Татьяна и/или студент, вас ждут определённые преференции, спешите воспользоваться. А остальные просто могут отлично провести выходные. Как именно — знает «Афиша Нового Калининграда».