Вечерний @Калининград: спасение от отдыхающих и прощальный танец

Важные новости среды в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Основная новость дня — это, конечно, уход Николая Воищева с поста главы администрации Советска. Непотопляемый сити-менеджер, зажигательный танцор, любитель детсадовских ёлок, микро-кедров и зимних фонтанов покинул своё кресло с тем же шиком, что и занимал его. По словам местного депутата Николая Лапина, Воищев «заявил, что уходит в отставку, быстро встал, поцеловал Сороку (мэр Советска Наталья Сорока — прим. „Нового Калининграда“) и выбежал из зала».





Сам Воищев о своём уходе (или побеге) сообщает чуть ли не с придыханием. «Я счастлив! Что свободный человек! Цель — воспитывать детей, а их у меня шестеро... Все остальное — лирика! Задачи, которые ставились в 2010 году, выполнены», — прокомментировал он свою отставку. Корреспондент «Нового Калининграда» (и бывшая жительница Советска) Екатерина Медведева рассказывает, чем запомнился сити-менеджер Николай Воищев. Что ж, у нас всегда останутся танцевальные залы и это видео.





Внимание, сейчас будет шутка про «место проклятое». В ТЦ «Эпицентр», похоже, снова меняется супермаркет. Сначала там был «Вестер» (более известный под названием «Бомба»), потом открылся «Спар», а теперь, сообщают источники, обсуждается его замена на «Пятёрочку». Пока что решение о закрытии «Спаров» в «Гранде» и «Эпицентре» ещё не принято. Владельцы помещений и сети «Пятёрочка» отказались подтверждать или опровергать эту информацию. Ждём середины февраля, когда что-то должно стать понятно.





Ещё лет 10 назад Балтийская коса была не особо популярным местом отдыха. За то и полюбилась всем жадным до личного пространства диким туристам, не желающим делить место отдыха с кем бы то ни было. Как оказалось, таких пляжников-мизантропов в области тысячи, и почти все из них желают отдыха на широких пустынных пляжах, шашлыков в окружении сосен и покатушек на джипах и квадроциклах по дюнам. К 2020 году из места уединения Балткоса окончательно превратилась в коммунальную квартиру с отчётливым запахом помойки (убирать за собой мусор отдыхающие тоже не сильно любят), по сути повторив судьбу Куликово. Это не радует ни местных жителей, ни, как оказалось, Минприроды. Так что общественность и власти удивительно единодушно выступили за придание косе статуса Национального парка со всеми необходимым ограничениями. Корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская тоже считает, что это наиболее приемлемый выход для территории, которую едва не залюбили до смерти.