Вечерний @Калининград: спасение от отдыхающих и прощальный танец

Важные новости среды в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».


Основная новость дня — это, конечно, уход Николая Воищева с поста главы администрации Советска. Непотопляемый сити-менеджер, зажигательный танцор, любитель детсадовских ёлок, микро-кедров и зимних фонтанов покинул своё кресло с тем же шиком, что и занимал его. По словам местного депутата Николая Лапина, Воищев «заявил, что уходит в отставку, быстро встал, поцеловал Сороку (мэр Советска Наталья Сорока — прим. „Нового Калининграда“) и выбежал из зала».


Сам Воищев о своём уходе (или побеге) сообщает чуть ли не с придыханием. «Я счастлив! Что свободный человек! Цель — воспитывать детей, а их у меня шестеро... Все остальное — лирика! Задачи, которые ставились в 2010 году, выполнены», — прокомментировал он свою отставку. Корреспондент «Нового Калининграда» (и бывшая жительница Советска) Екатерина Медведева рассказывает, чем запомнился сити-менеджер Николай Воищев. Что ж, у нас всегда останутся танцевальные залы и это видео.


Внимание, сейчас будет шутка про «место проклятое». В ТЦ «Эпицентр», похоже, снова меняется супермаркет. Сначала там был «Вестер» (более известный под названием «Бомба»), потом открылся «Спар», а теперь, сообщают источники, обсуждается его замена на «Пятёрочку». Пока что решение о закрытии «Спаров» в «Гранде» и «Эпицентре» ещё не принято. Владельцы помещений и сети «Пятёрочка» отказались подтверждать или опровергать эту информацию. Ждём середины февраля, когда что-то должно стать понятно.


Ещё лет 10 назад Балтийская коса была не особо популярным местом отдыха. За то и полюбилась всем жадным до личного пространства диким туристам, не желающим делить место отдыха с кем бы то ни было. Как оказалось, таких пляжников-мизантропов в области тысячи, и почти все из них желают отдыха на широких пустынных пляжах, шашлыков в окружении сосен и покатушек на джипах и квадроциклах по дюнам. К 2020 году из места уединения Балткоса окончательно превратилась в коммунальную квартиру с отчётливым запахом помойки (убирать за собой мусор отдыхающие тоже не сильно любят), по сути повторив судьбу Куликово. Это не радует ни местных жителей, ни, как оказалось, Минприроды. Так что общественность и власти удивительно единодушно выступили за придание косе статуса Национального парка со всеми необходимым ограничениями. Корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская тоже считает, что это наиболее приемлемый выход для территории, которую едва не залюбили до смерти.

Комментировать

Комментарии к новости

prealoader
prealoader

«Вечерний @Калининград: главные события дня» в новостях:

Вечерний @Калининград: брак Пятикопа, ошибка губернатора и шум депутатов Вечерний @Калининград: брак Пятикопа, ошибка губернатора и шум депутатов
Вечерний @Калининград: пограничный тыл, думское замешательство и всё для Татьян Вечерний @Калининград: пограничный тыл, думское замешательство и всё для Татьян
Вечерний @Калининград: КПРФ против, неразделённый мусор и маршрут в никуда Вечерний @Калининград: КПРФ против, неразделённый мусор и маршрут в никуда
Вечерний @Калининград: премьерские сёла, Чайка на выход и панки на Баранова Вечерний @Калининград: премьерские сёла, Чайка на выход и панки на Баранова
Свободен и счастлив: чем запомнился Николай Воищев Свободен и счастлив: чем запомнился Николай Воищев
Любовь до смерти: какое будущее хотят устроить Балтийской косе Любовь до смерти: какое будущее хотят устроить Балтийской косе
29-летняя калининградка вышла покурить 3 дня назад и не вернулась (фото)
Сел не в тот автобус и заснул: пропавшего днем 7-летнего мальчика нашли в Луговом

Все новости в теме Вечерний @Калининград: главные события дня Все новости за день Все темы новостей
Есть мнение

С легкой руки премьера

Замглавреда «Нового Калининграда» Вадим Хлебников о том, как вероятно был поставлен рекорд хищения из бюджета.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter