Вечерний @Калининград: пожар внимания, нюх губернатора и директор моста

Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров? Как привлечь внимание друга, не устроив пожар? На первый вопрос у нас нет ответа, на второй не смогла ответить жительница Полесска. Женщина пришла на работу к своему другу сторожу. Они поругались и мужчина отправился на ночной обход, оставив приятельницу в помещении охраны. Вскоре дама соскучилась, решила, что ей не хватает внимания, и подожгла сторожку. К сожалению, этим дело не ограничилось — огонь перекинулся на расположенный рядом эллинг. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Зато женщина привлекла к себе достаточно внимания, в том числе и правоохранительных органов.





У губернатора оказался потрясающий нюх. Антон Алиханов учуял в истории с кредитованием генподрядчика строительства онкоцентра жителем Реутова нарушение законодательства об отмывании денег. «Товарищ Семенов, которому якобы ООО „Артель“ проиграла суд в славном городе Реутов. Вот это решение суда я посмотрел, почитал — осужденный человек одолжил компании 100 с лишним млн рублей. Эта история пахнет нарушением 115 федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“», — сказал Алиханов. Глава региона уверен, что необходимо проинформировать прокуратуру, ФСБ и «заявить соответствующие требования относительно признания недействительным этого решения суда в силу того, что человек не мог физически никак ссудить такую сумму компании». Волшебные нюхлеры и где они обитают.





Найди 10 отличий. Ремонт зала заседаний в правительстве Калининградской области обошёлся бюджету в 22 млн рублей. Это дороже, чем ремонт фасада всего здания. Во вторник журналисты впервые побывали в отремонтированном зале и попытались найти отличия. В помещении заменили паркет, убрали ковровую дорожку, поставили новый стол (теперь со скругленными углами), добавили экраны и, кажется, постирали шторки (но это не точно).





История одного моста. Под Калининградом (в районе Гурьевска) есть два посёлка — Кумачево и Новый. Между ними бежит речка Гурьевка, а попасть из одного посёлка в другой можно только по мосту через эту речку. Есть ещё вариант пройти в обход через Гурьевск, но это займёт больше часа, хотя посёлки расположены совсем рядом. Не так давно один из жителей поселка Кумачево взял в аренду участок около реки и поставил там забор, в том числе закрыв проход по мосту. Теперь пересечь реку может только он. Чтобы так и оставалось дальше, мужчина измазал забор солидолом. Как он утверждает, таким образом он защищает соседей от дамбы, а дамбу от соседей. Соседи от подобной защиты не в восторге и предпочли бы ей свободный проход. В этой истории разбиралась корреспондент «Нового Калининграда» Яна Сироткина.





Счета за ЖКХ — больной вопрос. Особенно когда платить приходится за людей, которые не живут в квартире, или за отопление, которого фактически не было. В некоторых случаях собственники имеют право требовать от поставщиков ресурсов или управляющих компаний произвести перерасчет. Денег никто не вернет, конечно, но переплата должна пойти в счет следующих счетов. В каких случаях это возможно и что для этого надо делать, узнала корреспондент «Нового Калининграда» Злата Евстегнеева.