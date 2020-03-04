Вечерний @Калининград: детская атака, студенческие формы и наедине с кипятком

Первый признак приближающегося лета — открытие записи школьников в детские лагеря. Она открылась сегодня, и сайт комитета по образованию не выдержал наплыва родителей, желающих сплавить своих чад на каникулы и обеспечить себе заслуженный отдых. По данным мэрии, на сайт комитета одновременно попытались зайти 10 тысяч человек. Чиновники просят потерпеть и обещают, что места в лагерях «не пропадут».





Для развлечения детей чуть постарше есть свои планы. Так, БФУ им. И. Канта намерен полностью застроить остатки зелёной зоны «Пояса Шнайдера» между ул. Невского и Гагарина вдоль Литовского вала. Там, по плану университета, должен расположиться новый студенческий городок — с «биомедицинским кластером», «культурным блоком» и прочими кластерами, блоками, лабораториями и общежитиями. А также планируются магазины, рестораны и целый амфитеатр. И парк. Ну не такой большой как парк как тот, что там уже есть. Тот парк очевидно вырубят и застроят. Но какой-то парк поменьше, видимо, всё же будет. С кустами для студентов и «плавными формами» и фасадами «очень понятных, гладких, плоских форм». Сообщается, что авторы проекта хотят создать пространство, «оказывающие необходимое положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние человека». Ну да, вырубка и застройка огромного исторического зеленого массива всегда способствовала снижению агрессии и хорошему эмоциональному состоянию.





Хорошая новость для калининградских детей с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия». Областное правительство планирует выделить 23,8 млн рублей на закупку препарата «Спинраза», показанного при диагнозе СМА. Правда, этих денег не хватит даже на годовой курс для одного ребёнка, но власти обещают, что это пока только первая закупка. Пока что правительство рассчитывает закупку лекарств только на двух пациентов — полуторагодовалую Милану из Калининграда и шестилетнего Трофима из Немана. На самом деле детей с СМА в Калининграде больше. Первая закупка «Спинразы» запланирована на середину апреля. Тем временем, отец Миланы Семеньковой говорит, что девочке стало хуже, и что помощь нужна безотлагательно.





4 месяца прошло со дня, когда в калининградском отделе полиции погиб задержанный. Иван Вшивков, по официальной версии, сломал батарею камере и обварился кипятком. Родственники всё это время утверждали, что в гибели Вшивкова виновата полиция, и требовали тщательного расследования. К концу февраля в деле появился свидетель, рассказавший о том, что произошло в полиции ночью 19 октября, а суд по ходатайству Следственного комитета взял под стражу экс-начальника смены дежурной части Николая Плебуха, дежурившего той ночью. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в ночь, когда Вшивков получил ожоги, Плебух знал, что батарея в камере вырвана и пространство наполняется кипятком, но примерно полчаса продолжал держать погибшего под замком. Мать погибшего утверждает, что полицейский шутил, пока камеру заливало кипятком. Сам Плебух отказывается что-либо рассказывать. Корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева рассказывает о новых подробностях в деле о гибели Ивана Вшивкова.