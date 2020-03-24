Вечерний @Калининград: рекорд короны, дыра от бублика для бизнеса и великая пустота

Каждый день проходит как у оптимиста из анекдота, который радостно уверяет окружающих, что ещё может быть хуже. Подтверждаем — может. А пока что число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 400 тысяч (всего за три дня), Польша ограничила передвижение своих граждан, а Россия думает, как бы ещё построже наказывать за нарушение карантинного режима (только бы не привлекли казаков). Олимпиады в этом году, похоже, всё же не будет (но должна быть в следующем, если доживём). Бизнесмены теряют деньги, власти призывают закрыть ночные клубы, кинотеатры и детские центры. И еще — запретить курить кальяны в заведениях общепита, но это скорее хорошая новость. Хроники выживания планеты Земля в целом и Калининградской области в частности — в свежем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Три дня назад в мире было 300 тысяч заразившихся, а сегодня — уже за 400 тысяч. По данным университета Джонса Хопкинса, отметка в 100 тысяч зараженных была превышена 6 марта, в 200 тысяч — 18 марта, в 300 тысяч — 21 марта. Это, прямо скажем, жутковато. Как и 18 тысяч умерших. ВОЗ уверен, что миру предстоит «критически важная неделя в борьбе с коронавирусом». Тем более, что число людей на карантине достигло уже 20% населения Земли. То есть каждый пятый житель планеты оказался в изоляции. Тем временем, в России за сутки зафиксировано 57 новых случаев (ни одного в Калининградской области), а общее число заболевших приблизилось к 500. Калининградцы не особо рьяно соблюдают карантин, за что получают штрафы. Увы, довольно символические — 500-1000 рублей. На данный момент полиции «попались» уже 5 человек (всего таких их наверняка намного больше). Федеральные власти размышляют над ужесточением наказания (это же проще, чем наладить нормально работающую систему, в которой людям не придётся прокрадываться под покровом ночи выгулять собаку или вынести мусор).





Федеральные власти поручили закрыть в регионах кинотеатры, ночные клубы и детские центры. А также запретить курить кальяны в кафе и ресторанах. В Калининградской области закрываются все читальные залы, калининградские ЗАГСы перестают пускать на свадьбу более 10 человек (включая сотрудников ЗАГСа), а ФНС просит не приходить ни в коем случае лично. Калининградцы стали меньше пользоваться общественным транспортом, из-за чего городские перевозчики потеряли в доходах. Малый и средний бизнес в регионе находится далеко не в лучшем положении, однако ничего внятного о поддержке предпринимателей областные власти пока сказать не могут, обещая лишь сформировать некий «пакет» к очередному совещанию. На эту тему в своей колонке размышляет заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников.





Если вы чувствуете себя в самоизоляции совсем плохо и одиноко, может, вас утешит, что так себя сейчас чувствует весь мир. Никто не в выигрыше от нынешней ситуации. Власти Польши решили ограничить передвижение своих граждан (выходить теперь можно только по делам и больше двух не собираться), Великобритания также велела всем великобританцам сидеть по домам. Из-за пандемии летнюю Олимпиаду в Токио перенесли на следующий год, а джазовый фестиваль в Клайпеде — на осень (события, может, несоизмеримые, но одинаково печальные для их поклонников). Зато как прекрасны и чисты стали туристические центры без толп посетителей. Местные жители, наконец, получили свои города в собственное распоряжение, но насладиться ими могут только во время коротких перебежек до аптек или на работу. Замглавреда «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова пересмотрела множество видеороликов из опустевших городов и отобрала самые красивые из них. Редкий шанс побыть единственным туристом в обычно переполненном месте. Хоть и виртуально.