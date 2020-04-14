Вечерний @Калининград: на помойку с паспортом, на учёбу в пижаме, на работу никак

Усы, лапы и хвост — мои документы. А также справка с работы о том, что я могу на неё ходить во время всеобщего карантина самоизоляции. Школьники и их родители сходят с ума от дистанционного обучения, правительство не справляется с продуктовыми картами, интим-салоны нарушают эпидрежим, а ещё у нас снова меняется прокурор. Всё как всегда, но теперь со вкусом новых ограничений. О них и не только — в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда». Поехали.





Коронавирус дня. В Калининградской области выявлено ещё 5 случаев коронавируса, теперь их всего 79. Восемь человек выписали. В России за сутки подтверждено 2774 новых случая, зафиксировано 22 летальных исхода. Всего в стране уже более 21 тысячи заболевших. Глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура запретила походы в поликлинику и плановую госпитализацию. Теперь все обращения к врачам должны быть только в срочном порядке. В общем звоните, как будете умирать. В больнице Черняховска нашли коронавирус у одного из пациентов. Его отправили в инфекционную больницу в областном центре. Черняховское медучреждение закрыто «на обработку» на несколько дней. Часть пациентов перевели в Краснознаменск, часть — выписали. За последние две недели в Калининградскую область вернулись почти 8 тысяч человек со всех концов света (но больше всего из Литвы и Польши). Правда, попасть домой удалось не всем. Так, судовой врач барка «Седов» Елена Эчкенко получила травму позвоночника во время шторма. В ЮАР её отправили на операцию, которая прошла удачно, но барк её ждать не стал и отправился дальше. А тут как раз границы закрыли. Теперь врач не может вернуться в Россию.





Облвласти, хоть и с задержкой, выполнили свою угрозу и ввели новые ограничения для жителей. Теперь даже выносить мусор необходимо с паспортом, а если вы собрались на работу, то будьте добры носить с собой специальную справку, что вы имеет на это право. Детям до 14 лет и вовсе запретили передвигаться без взрослых. Можно выносить мусор всей семьёй (но с документами!). Действовать новый «пропускной» режим начнёт 16 апреля. До этого работодателям надо как-то исхитриться и оформить всем справки, а ещё — подать документы в правительство Калининградской области. Сами региональные власти, кстати, не справились с введением обещанной системы продуктовых карточек и решили отложить эту инициативу на «ближайшие месяцы». Калининградцы, понимающие, что спасать их всё равно никто, кроме них самих, не собирается, идут на риск и попадают на штрафы. Только в Калининграде патрули обнаружили и прикрыли 59 предприятий, которые не должны были работать во время карантина. В числе нарушителей — предприятия общепита, интим-салоны, салоны связи, цветочные магазины и разнообразные торговцы. Мы понимаем, что многие жители области сейчас остались без средств и работы. Если с вами подобное произошло и вы не боитесь об этом рассказать, напишите нам. Мы прочитаем все истории, и часть из них опубликуем.





Немалая часть шуток в связи с коронавирусом посвящена страданиям родителей и детей на дистанционном обучении. Как известно, в каждой шутке есть доля шутки, остальное — правда, что подверждают большинство взрослых, вынужденных учиться вместе со своими чадами. Плохая новость — завершать досрочно учебный год в Калининградской области не планируется. Хорошая — от некоторых предметов, вроде ОБЖ и физкультуры, на дистанционном обучении всё-таки собираются избавиться. В региональном минобре уверяют, что процесс потихоньку налаживается, и сейчас реакция родителей уже более «спокойная, правильная и позитивная». Что касается школьников, то прогуливать уроки им не особо удаётся, но некоторые приходят учиться в пижамах. Как будто взрослые работают в костюмах! Многодетным родителям, которым сейчас приходится особенно тяжело, власти обещают направить помощников на дом. Школьникам без интернета задания приносят на флешках и бумаге. Кстати, урок не может длиться более 25 минут.





Лишённые доступа к любимым ресторанам и кафе калининградцы активно используют сервисы доставки еды. Многим просто некогда готовить (ещё бы, после работы и дистанционного образования). К тому же, в социальных сетях активно призывают поддерживать бизнес и заказывать еду. Как сообщают в местных службах доставки, жители региона следуют призывам и заказывают. Заказывают много и часто, что приводит к росту числа курьеров, а значит, у большего количества людей есть работа (и возможность передвигаться по городу). Корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина рассказывает, чем питаются калининградцы на карантине.