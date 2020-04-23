Вечерний @Калининград: врачи болеют, понедельник грядёт, конца не видно

Всем привет. Мы приближаемся к концу очередной недели карантина. Как ваше самочувствие? Губернатор анонсирует открытие строительных и мебельных магазинов, а вот общепит и спортзалы открывать не торопится. На салоны красоты тоже рассчитывать не стоит. Авиаперевозчики делятся мрачными прогнозами о второй волне коронавируса и возвращении к нормальной жизни не раньше апреля следующего года. Вирусологи считают, что всё продлится, как минимум, полгода. Тем временем, в Калининграде завершается ремонт ул. Киевской, а неонатолог Элина Сушкевич, обвиняемая в гибели младенца, рассказывает свою версию произошедшего. Самые разные новости четверга — в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В России за сутки зафиксировано 4774 новых случая коронавируса, выздоровел 471 человек, умерли 42. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 62 773 случая и 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек. В Калининградской области прибавилось 8 случаев заражения (171 всего). Число выздоровевших в регионе выросло до 48. У шести из восьми новых выявленных заболевших коронавирусом не было симптомов. Инфекцию у них обнаружили при активном обследовании как у контактировавших с ранее заболевшими. Всего в Калининградской области коронавирус обнаружен в 15 муниципалитетах. Больше всего случаев — 125 (73%) — зафиксировано в Калининграде. 11 случаев зарегистрировано в Черняховске, 10 — в Гурьевске, по 3 — в Зеленоградске, Гвардейске и Балтийске, в остальных районах — по 1-2 случая. По данным Роспотребнадзора, чаще всего коронавирус находят у жителей региона в возрасте от 30 до 64 лет. Самому маленькому заболевшему 4 месяца, самому старшему — 95 лет. В регионе всё чаще заражаются медики, что очень нехорошо. На данный момент известно о заражении 43 медработников. У большинства из них не было симптомов. По словам главы регионального Роспотребнадзора Елены Бабуры, медиков из группы риска тестируют на коронавирус раз в неделю. Новый очаг обнаружен в Областной клинической больнице — там выявлено 9 случаев заражения как среди персонала, так и среди пациентов. Бабура уверена, что готовиться всегда надо к худшему сценарию, чтобы «жить спокойно», и она же утверждает, что говорить о распространении коронавируса в супермаркетах не приходится. мол, люди не жалуются, что заболели после похода в магазин, а значит, всё в порядке.





Губернатор Антон Алиханов верит в лучшее и анонсирует скорое открытие мебельных и строительных магазинов. На вопросы страждущих в своём «Инстаграме» он максимально коротко ответил — «в понедельник грядущий». А вот детские сады калининградцам вернут не раньше 12 мая. Очевидно нас ждёт очередное переписывание постановления № 134. Ещё одна хорошая новость — систему электронных пропусков в регионе пока вводить не собираются, если опять же верить «Инстаграму» губернатора. Роспотребнадзор задумался об открытии непродовольственных магазинов. Но только если у них оборудован отдельный вход с улицы (то есть торговым центрам пока рассчитывать не на что). Правда, работать торговые точки должны будут с учётом новых условий — с ограничением числа посетителей и разметкой перед кассами. «Нам придётся в таких условиях жить. И поверьте, нам придётся жить в таких условиях долго», — пророчит Елена Бабура. Сложнее дела обстоят с заведениями общепита — их пока открывать не торопятся. А если и позволят работать, то только в ограниченном режиме — навынос или с минимальным количеством столиков. что касается ответа на вопрос «Когда всё это закончится?», то его вряд ли можно счесть утешительным. Глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Бутенко уверен, что пандемия продлится всего около 6-7 месяцев. Владелец авиаперевозчика S7 Владислав Филев строит ещё более мрачные прогнозы. По его расчётам, нас ожидает вторая волна пандемии, так что возвращения к нормальной жизни не стоит ждать раньше, чем через год.





Неделю назад дело неонатолога Элины Сушкевич передали в суд. Сушкевич и её коллегу Елену Белую обвиняют в убийстве новорождённого ребёнка. В их защиту активно выступало медицинское сообщество, однако дело не прекратили. После предъявления обвинения обвиняемые медики получили возможность говорить о произошедшем. Элина Сушкевич провела онлайн-конференцию и рассказала, как оказывалась помощь младенцу утром 6 ноября 2018 года, и почему его не транспортировали в Перинатальный центр. Её историю записала корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева.