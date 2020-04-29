Вечерний @Калининград: открытие века, прогулка до очереди и мрачные перспективы

Калининградцы сделали вид, что не заметили губернаторского отката послаблений, и устремились на улицы. Тем более что в среду наконец открылись непродовольственные магазины, так что кроме хождений по супермаркетам появилось ещё одно легальное развлечение — постоять в очереди. Правда, делать это отныне можно только в масках и перчатках. В Польше планируют открыть отели, в Литве — возобновить авиасообщение, а Россия продлевает запрет на въезд для иностранцев. С любовью и прочей мерзостью — вечерний обзор материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В России за минувшие сутки подтверждён 5841 новый случай коронавируса. Зафиксировано 108 летальных исходов, выздоровели 1830 человек. Общее число случаев на сегодня — 99 399, умерли 972 человека, выздоровели 10 286 человек. Судя по всему, к четвергу общее число заражений превысит 100 тысяч, а число смертей — 1000. В Калининградской области выявили еще 23 случая коронавируса. Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 326 случаев (73 человека выздоровели, умерли 3). В 13 случаях из 23 у заражённых не было симптомов коронавирусной инфекции. В остальных случаях вирус обнаружили у больных ОРВИ или пневмонией. Не все калининградцы добровольно ложатся в больницу. Так, жительницу города, у которой был обнаружен коронавирус, пришлось принудительно госпитализировать через суд. По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, COVID-2019 заразнее обычного гриппа в 1,5-2,5 раза. Так что лучше лишний раз не рисковать здоровьем близких. По расчётам «Сбербанка», пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в мае. Кремль тем временем признаёт, что назвать дату окончания эпидемии в России невозможно. Зато калининградским медикам обещают, что, когда эпидемия закончится, они смогут бесплатно сходить в театр, музей или на концерт.





Накануне губернатор вслед за президентом продлил самоизоляцию до конца майских праздников. Правда, очередная версия постановления о том, как можно жить и куда ходить, появилась только днём в среду. Непродовольственные магазины (с отдельным входом) открыли двери для посетителей уже с утра. Клиенты не подвели и выстроились в очереди к строительным супермаркетам уже к открытию. Что калининградцы устали самоизолироваться и начали выходить на улицы, свидетельствует и исследование компании oneFactor, которая занимается обработкой облачных сервисов. По этим данным, за последнюю неделю в Калининградской области была худшая в России динамика по уровню самоизоляции. Показатель снизился на 3%. Если уж вы решили выйти на улицу или постоять в очереди в магазин, то стоит помнить, что со среды в общественных местах надо обязательно носить маски. В том числе, в общественном транспорте и на остановках. Кстати, об ограничениях. В регионе сдвигается старт летней оздоровительной кампании. Это значит, что детские лагеря начнут работать только с 1 июля, а смены будут сокращены.





Соседи потихоньку начинают смягчать ограничения. В Польше с 4 мая планируют открыть отели, торговые центры и некоторые музеи, хотя летний музыкальный фестиваль Open’er-2020 в Гдыне всё-таки отменили. В Литве планируют возобновить авиасообщение и разрешить жителям выезжать из страны. Власти Калининградской области, тем временем подумывают о продлении обязательного карантина для всех прилетающих в регион до 1 июня. В России же в целом решили продлить ограничения на въезд для иностранцев до тех пор, «пока борьба с инфекцией не будет завершена», то есть на неопределённый срок.





Может показаться, что строительная отрасль не сильно пострадала от пандемии. Стройки идут с минимальными ограничениями, штрафы отменили, проверки тоже. Однако рынок недвижимости инертен, и эксперты в один голос утверждают, что мы ещё увидим последствия кризиса, но не сегодня и не завтра. А вот через несколько месяцев — вполне. Несмотря на принятые властями меры по поддержке отрасли, всё идёт к повышению цен и падению спроса. Материалы становятся дороже, денег у людей становится меньше. К тому же новый кризис накладывается на ранее принятые нововведения, заменяющие долевое строительство проектным финансированием, что неизбежно ведёт к сокращению объемов ввода жилья. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова изучила, как выживает строительная отрасль на фоне пандемии коронавируса.





Во многих регионах власти активно снижают ставки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Но не в Калининградской области, которая лидирует среди других регионах по числу занятых в малом бизнесе. Губернатор Антон Алиханов предложил бизнесменам брать «беспроцентные» кредиты на выплату зарплат и пообещал прямые субсидии малому бизнесу. К первому способу есть вопросы, а вторым пока никто не смог воспользоваться. Налоговые ставки в области явно снижать не собираются, хотя малый бизнес просит именно об этом. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников изучил опыт других регионов и сравнил его с опытом Калининградской области.