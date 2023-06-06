Вечерний@Калининград: барбекю под запретом и посылки под рентгеном

В Калининградской области из-за продолжительной засухи установлен класс чрезвычайной пожароопасности. Особенно угрожающая ситуация, по информации регионального Гидрометцентра, наблюдается в Калининграде и в районе поселка Железнодорожного. В областном центре власти уже ввели особый противопожарный режим, в том числе, запрещающий всем, кроме рестораторов, жарить шашлыки даже на мангалах. Нарушителей обещают искать во время специальных рейдов по городским лесам и паркам. Пока же в Калининграде уже два дня горят старые покрышки, которых местами, пожалуй, больше, чем растительности. А теперь о других, не менее горячих, новостях вторника.

Жаркая и сухая погода в регионе продержится, по прогнозам синоптиков, еще как минимум до конца этой недели. Однако у жителей некоторых районов Калининградской области все-таки появилась надежда, что этим летом они смогут вздохнуть чуть свободнее — власти пообещали закрыть два проблемных мусорных полигона к началу июля 2023 года. Речь идет о свалках в районе поселка Круглово в Зеленоградском округе и в поселке Ельняки в Гвардейском округе. Последний полигон, кстати, минувшей весной дважды горел, поэтому в придачу к зловонию от разлагающихся отходов сельчане получили еще и едкий дым с копотью. К решению проблемы даже пришлось подключиться Следственному комитету и прокуратуре.

В Немане приступили к восстановлению замка Рагнит — на объекте уже установили строительные леса. Инвестор — предприниматель Иван Артюх, пояснил, что завершить работы планируется в 2025 году. Минувшей весной проект приспособления замка Рагнит в Немане прошёл все согласования экспертизы. Кроме восстановления кирпичной кладки там планируется воссоздать арочные своды, установить окна и двери. После восстановления в замке намерены обустроить выставочные залы, сувенирные лавки, в том числе «Кузнечную мастерскую», конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором.

Весной для жителей Калининградской области ввели новые требования к отправке посылок в «большую» Россию. Теперь калининградцам нужно указывать сведения об отправителе и подробно описывать содержимое посылки. Оказалось, что все почтовые отправления физлиц теперь проверяют вручную, в том числе с привлечением служебных собак, а затем «прогоняют» через рентген. Сотрудники курьерских служб заверяют, что для клиентов расценки на пересылку остались прежними. Как теперь работают сервисы доставки и что изменилось для их клиентов подробно рассказывает журналист «Нового Калининграда» Елена Калугина.

Говорят, что человек может бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Про то, где и что в регионе горело, мы уже написали выше, а вот на последних двух вещах остановимся поподробнее. Сегодня в Калининград вернулся из первого рейса 2023 года барк «Седов». В этот раз месячное плавание парусника проходило по Балтийскому морю без заходов в иностранные порты. За заходом барка в порт приписки наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова. Посмотрите и вы — это красиво.