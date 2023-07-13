Вечерний @Калининград: ненаблюдательный Минтранс и лопата как средство коммуникации

Решение соседских конфликтов методом лопаты. В Гурьевске местному жителю сосед сделал замечание из-за слишком громкой музыки. Видимо, просьба убавить звук как-то оскорбила меломана, поэтому он взял лопату и ударил ей соседа по голове. Неизвестно, какого результата он этим хотел добиться, но получил уголовное дело и совет от полиции «решать конфликты исключительно мирным путем». О других новостях четверга — в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Колесник и «исторически важный в вехе правосудия» процесс. Во вторник суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольного пакета акций Калининградского морского торгового порта, а также незаконного дохода в размере 369,2 млн рублей. Основное заседание длилось два дня. Ответчики — сам Андрей Колесник, его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко — в суд так и не пришли. Адвокаты семьи депутата просили отложить заседание, но суд с их доводами не согласился. Защита Колесника называет процесс «политическим» и «показательным». Предъявленный иск, по мнению адвокатов содержит лишь голословные утверждения, а Генпрокуратуре не удалось собрать доказательную базу, поэтому пришлось прибегнуть к фальсификации и даже использованию «недопустимого доказательства» — аудиозаписи беседы с депутатом во время личного приема в надзорном ведомстве. О том, как прошёл второй день заседания, рассказывает корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева.





Перестановки в администрации Калининграда. Глава комитета городского хозяйства и строительства Александр Запивалов, занимавший эту должность с февраля 2021 года, возглавил МБУ «Чистота». В мэрии утверждают, что он сам захотел перейти на другую работу. Предыдущего директора «Чистоты» Юрия Егорова уволили по требованию прокуратуры «в связи с утратой доверия». Надзорное ведомство установило, что он трудоустроил в учреждение своих «родственников и свойственников», а также выплачивал им надбавки и денежное поощрение в завышенном размере. Место же Запивалова в комитете горхозяйства занял его заместитель Вадим Маштаков, возглавлявший ранее управление имущественных отношений горадминистрации.





Минтранс РФ не видит «аномально высоких скачков цен» на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон. Как заявил замглавы ведомства Игорь Чалик, меры государственной поддержки и «сложившиеся условия на рынке авиаперевозок» позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты. Видимо, в сторону Калининградской области министерство транспорта просто не смотрело. Жители региона уже давно жалуются на «заоблачные цены» и недоступность субсидированных билетов в летний сезон. В ответ чиновники рассказывают, что уже направили обращения в федеральные ведомства и ожидают дополнительных средств на субсидирование авиаперевозок. Правда, ответ Москвы пока не ясен. В кабмине на запрос «Нового Калининграда» рекомендовали обратиться в Минтранс. А Минтранс, как уже выяснилось, никаких скачков цен не наблюдает.