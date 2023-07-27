Вечерний @Калининград: перепричинение добра, консервация утеплителем, благодарные Москве

Судьба 20 дарёных «ЛиАЗов» прояснилась всего лишь через три года после того, как Москва с помпой передала их нищей провинции у моря. Автохлам, доставка которого обошлась областному центру в 2 млн рублей, оказался настолько сильно б/у, что годится лишь на запчасти. Говорят, что в Калининграде даже есть транспорт, для которого эти запчасти можно использовать. Благодарные аборигены бьют поклоны и шлют в столицу заверения в вечной любви и преданности. К другим умилительным новостям четверга.

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Представители малых автопредприятий Калининградской области оценивают состояние отрасли как критическое, они фактически остались без работы. Об этом написала в своем обращении к председателю областного заксобрания Андрею Кропоткину бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова. Она напомнила, что для владельцев фур, растаможенных на область, «рынок оказания услуг оказался закрыт с двух сторон»: запретами «недружественных стран Евросоюза» и действующими в России ограничениями на использованию таких машин. Калининградские предложения Минфин РФ не услышал, и уполномоченная по правам предпринимателей попросила Кропоткина помочь достучаться до федеральных властей. Тот надул щеки и сообщил, что не далее как 3 июля в регион приезжали депутаты Госдумы и провели здесь целое выездное заседание ее Совета. Глядишь, они когда-нибудь «проработают возможные меры». Одним словом, пастораль.

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Три года назад в центре Советска начали создавать «исторический квартал». Дом Армина Мюллера-Шталя, Дом пастора и несколько жилых зданий вместе с жильцами попали под «комплексную ревитализацию среды». Для одной из семей ревитализация обернулась сначала несколькими потопами, а потом — натиском черной плесени из-за неправильно отремонтированной кровли. Родители с двумя детьми заказали экспертизу, узнали, что ситуация для их здоровья сложилась крайне опасная и были вынуждены съехать в съемную квартиру, где живут уже несколько лет. И все это время пытаются через суд заставить областной Фонд капремонта перепричинить добро путем устранения обнаруженных недостатков. Подробности — в материале Ольги Кадомцевой.

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В поселке Грачёвка (территориально это недалеко от Светлогорска, но по факту в Зеленоградском округе) на здании местного ДК, построенном до войны, есть историческая роспись. На ней изображены сеятель, пахарь и крестьянка. Точнее, роспись была: ее уже зашили утеплителем, поскольку «в доме культуры и в библиотеке проводятся мероприятия, ведётся кружковая деятельность, и в зимнее время года в неутеплённых помещениях заниматься не совсем комфортно». Роспись даже хотели отреставрировать, но по счастливому для местных властей стечению обстоятельств не нашли желающих специалистов. Поэтому сейчас ее с чистой совестью можно «законсервировать» за слоем каменной ваты по отработанной технологии а-ля «обратное погружение в грунт». Спасибо и на этом — могли бы просто снести, а так всегда можно сказать, что все продиктовано исключительно заботой о потомках.

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