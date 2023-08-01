Вечерний @Калининград: медиагерои от полиции, гвоздь в крышку перегона, Советск против Пагегяя

Начальник пункта полиции из Янтарного Виталий Тохтамыш задержан за взятку от ныряльщика. Ему передали 2 тыс. долларов США. Пикантность ситуации в том, что он — дважды «народный полицейский». Можно было бы подумать, что это просто совпадение — но нет, другой «медиагерой» из того же Светлогорского отдела полиции Эдуард Калтырин несколько лет назад был приговорен к лишению свободы за пытки. Какие времена — такие «герои». К другим новостям вторника.

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Власти Советска подали иск к литовскому Пагегяю в областной арбитражный суд. Они хотят получить от литовцев 16 тысяч евро, недовыплаченных по программе приграничного сотрудничества. Причем, на эти деньги на российском берегу Немана рассчитывали отремонтировать зал для заседаний и купить оборудование для онлайн-трансляций. Интересно, что в своем стремлении дооснаститься ранее они дошли аж до Верховного суда — и тот впервые применил «закон Лугового», по которому можно перенести спор с зарубежным контрагентом в суд РФ, если российская сторона находится под санкциями. Корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина рассказывает о том, на что рассчитывают советские чиновники.

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Калининградский автомобильный перегон давно пережил свой расцвет — когда-то это была довольно серьезная отрасль экономики, давшая региону несколько звучных имен. С развитием российского автопрома и одновременным таможенным ужесточением она стала угасать — и воспрянуть ей, похоже, не дадут, несмотря на серьезный рост цен и экспансию вызывающей традиционное недоверие китайской автопродукции. В августе резко вырастает размер утилизационного сбора за ввозимые в страну машины, для автомобилей с объемом двигателя свыше 3 литров он повышается с 3,4 тыс. рублей до 970 тыс. — 1 млн 235 тыс. рублей для физлиц. Об этом и других нововведениях последнего месяца лета — в традиционном обзоре «Нового Калининграда».

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В здании пансионата «Вальдшлосс» в Светлогорске, признанном памятником архитектуры, планируют открыть гостиницу. Проектная документация прошла историко-культурную экспертизу. Постройка начала ХХ века, символизировавшая лучшие времена курортной культуры Раушена, пустует с 2015 года. Сейчас его состояние оценивается как «ограниченно работоспособное» с локальными аварийными участками. О том, что хотят сделать с бывшим «Лесным замком» (так переводится его название) — в материале «Нового Калининграда».

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