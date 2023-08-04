Вечерний @Калининград: дармовые Зори, дорогие велодорожки, предсказуемый франкенштейн

Можно вечно смотреть на огонь и то, как дорожают велодорожки в Калининградской области. На этот раз типичная участь постигла ту, что строится на Куршской косе. Откорректированный проект подорожал на треть, это объясняют ростом цен на стройматериалы. Другие новости пятницы оказались немного менее тривиальны.







В конце 2021 года областной инвестсовет рекомендовал региональным властям (что само по себе оксюморон) передать компании «Раушен Хотел Ресорт» земли в поселке Зори Светлогорского округа. Если кто не помнит, это у моря по дороге в Пионерский. Их и передали — бесплатно и без торгов: компания связана с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. На 600 (!) гектарах собираются создать «рекреационно-жилой кластер» с гольф-полем на 18 лунок. Под эту застройку вносят очередные изменения в Генплан муниципалитета. Когда инвестору собираются передать земли и что известно о новом крупном проекте компании, близкой к экс-начальнику Антона Алиханова, в материале корреспондента «Нового Калининграда» Елены Калугиной.





Поскольку победителя на крайнем (простите за пошлось, но этот многолетний парад не должен прерываться) архитектурном конкурсе на застройку территории у Дома Советов не нашлось, устроители решили пойти ва-банк. И теперь-таки ищут «общий знаменатель»! Вычленят его из трех работ-лауреатов, которые в итоге должны стать «фундаментальным планом зонирования участка» вокруг Центральной площади. А потом этот франкенштейн должен будет породить «конкретные архитектурные решения». Ну, то есть, примерно все, что угодно.





Сибиряку Андрею Ткачеву, попавшему на фронт летом 1941 года, не повезло дожить до Победы всего месяц — он скончался на следующий день после взятия столицы Восточной Пруссии. До апреля 1945-го фронтовое везение не оставляло Ткачева, об этом можно судить хотя бы по записям в наградных листах (в них всего три отметки о легких ранениях). Генералу Захарову, которого возил Ткачев, на войне везло куда меньше — он был ранен минимум пять раз. Однако военачальник встретил старость в Пятигорске, а его шофер пропал на несколько десятилетий, и найти его останки удалось недавно и совершенно случайно. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков рассказывает историю фронтовика.





Джаз в Центральном парке, кулинарные мастер-классы в Роминтенской пуще, первый домашний матч «Балтики» в Российской Премьер-лиге и саундтрек «Интерстеллара» под сводами кирхи Святого семейства — редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина рассказывает о самых интересных, на наш взгляд, событиях выходных.