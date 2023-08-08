Вечерний @Калининград: потускневшая сакральность и форт в осаде бюрократов

В борьбе с городскими активистами власти Пионерского зашли неожиданно далеко. Общественность, конечно, там надоедливая и вечно чего-то требует — то не вводить одностороннее движение, то нормального благоустройства, а недавно начали покушаться на святое — главу администрации. Инициативным горожанам по традиции во всем отказывали (ну разве что совсем припечет, как с односторонним движением). Вот и на этот раз разрешения не дали — но в заявке значились не всякие там глупости, а просьба согласовать митинг в поддержку одного из «тезисов» президента Владимира Путина. То ли проглядели, то ли в местных «верхах» имеют что-то против тезиса — но факт остается фактом. К другим, не таким тревожным, новостям вторника.





Корпорация развития обозначила срок, в течение которого Дом Советов должен прекратить свое существование. Разобрать его до «нулевой» отметки хотят в июне будущего года. Подрядчик начал работать в мае, за это время разобрал и срезал 32 тонны металла. Параллельно устанавливаются два крана: один уже частично смонтирован, и его высоту будут наращивать до 20 этажа, для основания второго подготовили бетонную плиту. Злые языки, правда, поговаривают, что самое сложное впереди — то есть на большой высоте. Но региональным властям к срывам планов не привыкать — так что, возможно, снос главного сооружения придется завещать своим внукам.





На закрытом мусорном полигоне в Круглово после крупного июньского пожара (его тушили трое суток) прошла внеплановая поверка. Росприроднадзор заявил о 25 нарушениях, в том числе о том, что свалка была сильно переполнена. Компания ЕСОО (региональный «мусорный» оператор) заявила, что в законности и целесообразности проверки сомневается — мол, точно такую же с теми же выводами ведомство проводило весной, и отведенные на устранение нарушений сроки не истекли. Более того, именно после пожара полигон срочно закрыли. Подробности — в материале «Нового Калининграда».



В Калининграде владельцы еще одного исторического объекта нацелились на распухший поток туристов. Речь о форте № 7, расположенном в микрорайоне Прегольском. Однако в его случае пришлось столкнуться не только с типичными в подобных случаях подтоплениями-разрушениями, но и массой бюрократических препятствий. Участок под фортом был размежеван так, что внешние стены успели застолбить за собой другие собственники, а попасть в форт сейчас можно лишь через территорию оборонного предприятия. Однако владельцы не отчаиваются и строят большие планы. О том, какое будущее может ждать сооружение, рассказывает корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков.