Вечерний @Калининград: символ веры, «осовременить» по-калининградски и притягательность руин

Депутат Госдумы Андрей Колесник заговорил о вере. Верит он не во что-нибудь, а в беспристрастность суда. Недавно народный избранник оспорил вердикт, по которому лишается акций калининградского торгового порта и прибыли почти на 370 млн рублей. Хоть и утверждал, что для Родины ничего не жалко. Впрочим, и Родина в лице Генпрокуратуры решила национализировать порт скорее «потому что может»: история его приватизации мало отличается от того, что происходило по всей стране. Да и сам актив за последние годы так потускнел, что стратегическим его могут называть только отъявленные оптимисты. К другим, не таким религиозным, новостям среды.

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Призывал сегодня потусторонние силы и замглавы Минпромторга России Василий Шпак. Поводом стало посещение гусевского технополиса, где запустили в производство устройство с чудным обозначением «премиальный медиахаб» и патриотичным названием «Селигер». Коробочки, которым власти прочат конкуренцию с китайскими, позволяют смотреть спутниковое телевидение, хранить контент и управлять умным домом (что бы это ни значило). О том, как чиновники побывали на производстве и зачем обращались к Богу — в репортаже «Нового Калининграда».

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Центральный парк культуры и отдыха Калининграда решили «осовременить» — ну, настолько, насколько понимают это слово применительно к зеленой зоне чиновники. С одной стороны, оттуда собираются выселить аттракционы и кафе «Мама», с другой — построить культурно-образовательный центр и проложить пешеходные дорожки шириной в 5 метров. Деревья при этом обещают почти не вырубать — и ключевое слово здесь, похоже, «почти». Корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева подробно рассказывает о задуманных переменах.

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В минувшие выходные состоялся фестиваль волонтерского объединения «Хранители руин». Среди прочего добровольцы анонсировали свой большой туристический проект под названием «Готическое кольцо». Его цель — «переосмыслить» заброшенные замки и кирхи, мимо которых туристы чаще всего проносятся мимо, и сделать их привлекательными. «Область-музей» — говорят волонтеры про регион, приводят руины в более-менее сносный вид и находят для них пользователей. О том, какие памятники входят в «кольцо» и об «эстетике тлена» — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Павла Каменева.

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