Вечерний @Калининград: зависть поляков, зеленоградская засуха, алкогольный цуцванг

Как расцвел Багратионовский округ при Максиме Азове! Тучные нивы, жирные коровы, у каждого жителя по «Черри», а то и по две. Но особенно градоначальник гордится освещением. Ведь раньше как было? «У нас темно, мы не можем ходить, все это вот невозможно. Ай-яй-яй, это же ужас какой-то! А что сейчас мы видим? В вечернее время едешь по муниципалитету — любо-дорого смотреть! Наверно, все наши западные так называемые „друзья“, в кавычках, они обливаются завистью на то, как сейчас живет наш муниципалитет», — не моргнув даже глазом, заявил он сегодня. Наверное, решил, что за 3 года закрытых границ у подотчетного народонаселения напрочь отшибло память. К другим новостям четверга.

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Куда хуже обстоят дела в расположенном не так далеко Зеленоградске. В Следственном комитете России заинтересовались сообщениями о том, что в курортном городе хронически не хватает воды. Проводится проверка, глава СКР Александр Бастрыкин немедленно поставил ее «под контроль». Причина — видеообращение местных жителей, в котором они жалуются на то, что страдают с 2017 года, и ситуация усугубляется из-за тотальной застройки. Муниципальные чиновники по традиции им отвечают, что причина в жаре и опять обещают новые скважины.

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В Калининградской области снова хотят что-нибудь ограничить. Но поскольку бежать впереди паровоза не очень удобно, отыграться решили опять на спиртном. Между алкомаркетами намерены установить минимальное расстояние. Если это случится, то впервые в России, какова будет реакция, власти понимают не очень и пока пытаются прощупать настроения бизнеса и общественности. Правда, что понимается под последней — не ясно, потому что именно она, по идее, и потребляет. Ну не все же спихивать на туристов. Тем более, как считают в областном правительстве, для отдыха им достаточно «наслаждения памятниками архитектуры».

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В Калининградской области сотрудники ФСБ недавно задержали за получение взятки начальника пункта полиции Янтарного. Суд отправил полицейского в СИЗО. Оказалось, что имя задержанного хорошо знакомо не только калининградцам — о нем много сообщали федеральные СМИ после того, как в 2016 году он стал победителем всероссийского конкурса «Народный участковый». Сам полицейский виновным в инкриминируемом ему преступлении себя не признает и заявляет о провокации со стороны подчиненного. Корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева собрала все, что известно об этом уголовном деле. В том числе былые телеоткровения фигуранта: «границу между добром и злом видел чётко», «честный человек будет жить впроголодь, но чужого не возьмёт», «жить спокойно не смогу с мыслью, что меня купили».

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