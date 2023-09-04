Вечерний@Калининград: враг не узнает, не позавидует и не пожелает

Власти Калининграда решили защитить бесценную градоуправленческую информацию от вредоносных действий иностранных разведок. Вот вы смеетесь, а на разработку соответствующего руководства бюджетные деньги выделены. Документация приводится в соответствие наисвежайшему постановлению Совета, простите, министров (Правительства РФ) от 1993 года. Какие именно данные нужно так срочно защитить, не уточняется. Но можно предположить, что речь о передовых градоуправительных ноу-хау, вроде ручной регулировки задвижек на городских ручьях для защиты от внезапных осенних дождей. За такие технологии любой разведчик душу продаст. И к другим, чуть менее абсурдным новостям уходящего понедельника.









Этой городской информации тоже лучше не попадать во вражеские разведпапки: благоустройство сквера у Дома искусств было фактически заморожено на 220 дней. Причины для Калининграда совершенно стандартные: муниципальные конторы, отвечающие за перекладку своих коммуникаций, мягко говоря, не совсем уложились в срок. Кажется, еще ни одна городская стройка не обходилась без традиционного «после начала работ на площадке обнаружился старый немецкий коллектор, кладбище, четыре винных подвала и следы Янтарной комнаты, поэтому все задерживается на полгода». Не стал исключением и сквер у Дома искусств. В феврале этого года директор компании-подрядчика Наталья Белик выражала робкую надежду, что на объекте не встретится «бомб и черепков» и в апреле на этом месте «посадят сад». Кроме того, зимой она надеялась, что за Домом искусств археологи не наткнутся на кладбище. Разумеется, археологи на него немедленно наткнулись. Даже интересно, может ли кому-то из иностранцев пригодиться опыт фирменного калининградского планирования-проектирования.







Ольга Садовская — юрист общественного объединения «Команда против пыток» (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Участники проекта уже больше двух десятков лет занимаются расследованием жалоб россиян на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Благодаря их работе до судов дошли сотни дел о превышении должностных полномочий силовиками и были присуждены компенсации от государства пострадавшим от пыток. «Новый Калининград» побеседовал с правозащитницей о сложности сбора доказательств, о давлении со стороны государства и новых условиях работы в РФ.







В посёлке Синявино под Янтарным в ночь на 1 сентября случился очень уж подозрительный пожар: огонь уничтожил историческую усадьбу Гросс Хубникен. По случайному стечению обстоятельств, в июне этого года участок под памятником истории сдали в аренду. Часть довоенного здания на ул. Центральной, 16 была многоквартирным жилым домом, другая часть использовалась под административные нужды. В марте прошлого года глава местной администрации Артур Крупин заявил, что аварийное здание в Синявино планируется выставить на торги вместе с участком. Он уточнил, что после завершения судебных разбирательств с незаконным владельцем объект будет выставлен на торги для привлечения «грамотного инвестора, который сможет создать красивое административное здание». Как-то не сложилось, к сожалению. Хотя красивое административное здание на участке, вполне вероятно, все-таки появится.