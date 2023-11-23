Вечерний @Калининград: памятник Алиханову, распухание Советского и штормовое послание

Губернатор Антон Алиханов заявил о том, что просит о проведении переговоров с Литвой. Переговоров «по отмене квот, по пассажирскому, по грузовому транспорту». А еще — по открытию погранперехода в Дубках (с российской стороны этот многострадальный и дорогостоящий объект достроили в ковидном 2020 году) — «без помпы и красных лент, братания и целования, а просто вот для того, чтобы обеспечивать нормальную работу и им в том числе». Вероятно, принимая решение открыть в Калининграде памятник Михаилу Муравьеву («Виленскому» и «вешателю»), он точно просчитал, как сильно это повлияет на готовность литовцев проводить подобные переговоры. Иначе «Дубки» тоже могут стать памятником — лично ему. К другим, чуть менее завиральным, новостям четверга.





На Калининградскую область обрушился очередной — и есть основания полагать, не последний в этом году шторм. Возможно, даже не самый сильный. В Калининграде кое-где повалило деревья (вечером их число выросло до 9), одно из них обесточило уличное освещение на улице Каменной. Несчастный Балтийск, похоже пострадал сильнее всего: оказалась обесточена одна из электроподстанций, в котельных приостановили работу электронасосов — люди на время остались не только без света, но и без тепла. По морскому каналу перекрыли движение судов, а операторы морской судоходной линии — по которой в регион нынче доставляется едва ли не основная часть грузов — предупредили о сбоях в расписании. Учитывая, что шторма в Балтийском море сейчас прогнозируются по 25 ноября, надо думать, изменения не последние.



Реконструкция Советского проспекта еще даже не стартовала (более того, не начала проектироваться), а уже благополучно подорожала. За месяц сумма выросла на 400 миллионов рублей — до 2,2 миллиардов. Учитывая, что расширение без малого трех километров дороги хотят завершить 2027 году, можно начинать делать ставки на то, сколько еще сотен миллионов закатают в асфальт на отрезке от Габайдуллина до Борзова.