Вечерний @Калининград: яичный стратег, пыль Заливатского и за герб в ответе

Губернатор Антон Алиханов посоветовал жителям региона не покупать крупные яйца. В принципе, этим можно было бы ограничиться, но оратор решил блеснуть дважды. И сообщил, что яичная мелочь приносит бОльшую пользу. Может, он, конечно, имел в виду производное от перепелок (по аналогии с нетленным «если нет хлеба, пусть едят пирожные»). Но здесь мы ступаем на скользкую дорожку предположений, ибо уточнять глава региона не стал. Тема возникла после жалоб калининградцев на цены, которые, по версии наместника, на 2 и 3 категорию удалось героически заморозить. Впрочем, не очень охотно, но пришлось признать, что заморозка коснулась весьма ограниченного числа магазинов. Меж тем, Росстат фиксирует очередное подорожание стратегического продукта — 4 с лишним процента вторую неделю подряд. К другим новостям среды.





Региональная прокуратура предприняла титанические усилия по отряхиванию пыли с имени бывшего сити-менеджера Янтарного Алексея Заливатского. Как выяснилось, у опального градоначальника есть квартира в Австрии. Под предлогом «не известно, на какие деньги» (даром что весь регион знал о строительном бизнесе супруги экс-главы), с Заливатского решили взыскать сумму, эквивалентную стоимости венского жилья. А именно, 27,9 млн рублей — меньше 300 тысяч евро. Поскольку сразу после начала гонений бывший чиновник релоцировался и достать его за границей возможности не представляется, изъято имущество на означенную сумму.





В 2014 году калининградская предпринимательница Жанна Попова купила помещение на первом этаже нового многоквартирного дома по улице Автомобильной. Открыла магазин автозапчастей — а потом возник конфликт с жильцами многоэтажки. Сейчас покупатели ее магазина свободно подъехать к нему не могут, предприниматель стала терять доход (заодно ей занизили рейтинг «Яндекса»). У жильцов свой железный резон — безопасность. При этом все они являются равноправными собственниками, а помещения магазина были предназначены для коммерческого использования изначально. В неразрешимой ситуации попытался разобраться корреспондент «Нового Калининграда» Павел Каменев.





Общественную организацию «Совет жителей региона» оштрафовали почти на миллион рублей за... использование официальной символики региона — а именно, герба. Он значился на бланке письма, неосторожно отправленного в Администрацию президента. Доказать, что изображено нечто другое, общественникам не удалось — дело в том, что по существующему закону использовать эту символику могут далеко не все. Как счел суд, совершив это правонарушение, организация ни много, ни мало — посягнула «на институты государственной власти». Решение вынесли еще в октябре, сейчас опубликована мотивировочное определение. «Совет жителей региона» сообщил о том, что подал апелляцию. В организации считают, что причина всему — критичное отношение к действиям властей.