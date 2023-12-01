Вечерний @Калининград: строем размножаться, удушение шпрот и ривьера по-зеленоградски

Озабоченность властей непрерывным — и желательно не приходя в сознание — воспроизводством подотчетного населения вышла на новый уровень. С будущего года в России намерены внедрить узкопрофильное «диспансерное наблюдение» за трудящимися. Оценивать будут «репродуктивное здоровье» как мужчин, так и женщин, причем, прямо на рабочих местах. Вероятно, медики поедут на заводы и в школы сразу с гинекологическими креслами — как еще можно оценить это самое здоровье в случае с прекрасной половиной России, сказать сложно. Мгновенно спаривать прошедших фертильный отбор не обещают — но к возможным эксцессам в разных регионах начали готовиться загодя. Губернатор Антон Алиханов, например, без проволочек подписал принятый недавно областными депутатами закон о запрете склонения к абортам. А его противниц (резонно усматривающих в происходящем первые шаги к запрету самих абортов), которые хотели реализовать на площади Победы свое конституционное право на свободу собраний, не очень изящно «бортанули». Да и кому нынче нужны эти реверансы — бабы должны рожать, а не по митингам шастать. К другим — продуктивным и не очень — новостям пятницы.





Группа компаний «За Родину» до сих пор не возобновила вывоз за границу (речь о среднеазиатских странах) рыбных консервов, приостановленный два месяца назад из-за введения гибких экспортных пошлин. Пока предприятие ждет, чем закончится история с обращением областных властей к федеральным об отмене удущающего калининградских экспортеров решения. Об убытках в группе компаний не говорят, сообщив, что пока просто работают на склад. И несмело надеются отправить иностранным покупателям хотя бы маленькую часть своей продукции: ставка пошлины немножко упала.





В России с началом декабря вступила в силу норма, по которой зимних автомобилистов должны начать штрафовать за летнюю резину. Размер штрафа — 500 рублей. Однако — небывалый случай — в ГИБДД обещают новое наказание пока не применять. А вот о том, как долго продлится мораторий, деликатно умалчивают, и здесь можно порассуждать на тему, что же такое может сейчас мешать неудержимому желанию повысить безопасность дорожного движения. Об этом и других нововведениях первого зимнего месяца — в традиционном обзоре «Нового Калининграда».

На этой неделе в своём традиционном обзоре «Недвижимость Нового Калининграда» пристально изучила рынок Зеленоградска. Разделение на вторичку и новостройки сейчас было решено не делать, чтобы понять, что в принципе творится с выставленным на продажу жильём в городе у моря. Результат несколько удивил — в топ самых дорогих квартир ворвались еще не существующие (в ряде случаев их только начинают строить). А прежде нехарактерный для суровой Балтики стиль я-ля «ривьера» так и вовсе местами вызвал изумление. Вот что у нас получилось.

Выставка скелетов, спектакль в квартире художницы, милый панк-концерт, «кража» названия у Дома Советов и «Бой с тенью» в стенах старой пивоварни — рассказываем об интересных событиях выходных. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.