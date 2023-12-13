Вечерний @Калининград: стоунхедж с «крутоном», откупная для глэмпинга и один на сцене

Кажется, Остров, так кстати (а, возможно, именно для этого) засыпанный песком к ЧМ-2018, стал полем для самых разнузданных градостроительных экспериментов. На профильном областном совете при губернаторе одобрили еще два объекта, которые должны будут оживить местный пейзаж. Это 26-этажный многофункциональный комплекс рядом со Второй эстакадой (его воткнут рядом с 56-метровой гостиницей) и 20-этажный ЖК у стадиона. Последний представляет собой то ли квадратный крутон о трех ногах, то ли доморощенный стоунхедж с окошками — его представлял архитектор Никита Явейн из Санкт-Петербурга, известный калининградцам по концепции застройки территории Дома Советов. Судьба того проекта (кажется, к счастью) оказалась менее завидной. К другим новостям среды.







Компания «Виштынец Резорт» получит 45 млн областных рублей на создание глэмпинга. Но за берега заповедного озера переживать не стоит — угроза нависла над другим уникальным местом. Именно так называется фирма, арендовавшая 5 га Варникенского леса на берегу моря под Светлогорском. Есть версия, что деньги ей достанутся в качестве отступных за то, что раньше на этом участке запретили капитальную застройку. Сейчас власти успокаивают общественность тем, что вырубки там не будет, а строения предполагаются некапитальные. Однако что из себя порой представляют такие сооружения, можно судить по монструозному кафе «Монополь» на зеленоградском пляже, ради которого срыли авандюну.





В 2024 году в России пройдут выборы президента. В первый раз в истории страны они будут многодневными — с 15 по 17 марта: ковидный опыт прижился и расползся по всем попыткам волеизъявления. Пока известно относительно немного: намерение баллотироваться четко артикулировал только действующий глава государства Владимир Путин — после традиционного «челом бьем» от просителей. Что касается «системной» (то есть, полностью подконтрольной) оппозиции — она пока продуцирует только слухи о персоналиях. Ну а несистемной в России больше нет. Что из себя будут представлять эти выборы, попытались описать в областном избиркоме — корреспондент «Нового Калининграда» Павел Каменев рассказывает о подробностях.





В Калининградской области может стать на восемь памятников архитектуры больше — причем, уже в начале следующего года. Их одобрили для включения в список ОКН. Интересно, что в ряде случаев инициативу проявила областная Служба охраны памятников, которая обычно к подобным предложениям сильно неотзывчива. А еще в нескольких случаях власти исправляют ошибки, мешающие в том числе проводить капремонты. Например, так случилось со зданием бывшего банка «Восточно-Прусский ландшафт» на Тюленина: часть его раньше объектом культурного наследия посчитали, часть — не учли. О деталях — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Ивана Маркова.