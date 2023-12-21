Вечерний Калининград: распухание Светлогорска, пожирание Пионерского и спринт для тарифов

Областные власти утвердили повышение для целой пачки тарифов. И — вот чудеса — оно оказалось выше (иногда сильно) официальной инфляции. Взносы за капремонт увеличатся почти на треть, газ для большинства потребителей станет дороже на 11%, отопление и горячая вода (в Калининграде) — на 16%. Правда, перед президентскими выборами злить электорат не рискнули: рост отодвинут на июль. И самое болезненное ударит по чувствам народонаселения только с началом следующего отопительного сезона. А до него еще надо дожить. К другим, чуть более гедонистическим, новостям четверга.







Губернатор Антон Алиханов заявил о том, что двум муниципалитетам — Светлогорску и Пионерскому — стоит задуматься о слиянии. Но, конечно, не для блага жителей, а для дальнейшего развития туризма. На самом деле эти города приблизились до степени смешения уже сейчас, а застройка Светлогорска-3 и поселка Рыбного сотрет границу окончательно. Ну и не стоит забывать про объединенный 2,5-километровый променад. Если вы любите гулять по тихим улочкам Пионерского — постарайтесь их такими запомнить: мегаломанская застройка соседнего федерального курорта готовится сожрать все живое и там.





Собственно, звоночки уже звенят. «Недвижимость Нового Калининграда» продолжает изучать ситуацию на рынке жилья на побережье Балтийского моря. И на этой неделе обратила внимание именно на Пионерский, темпы строительства в котором потихоньку нарастают. Большинство объявлений касаются непостроенного жилья — в том числе в поселке Рыбном, который местные власти уже видят в качестве нового центра города. В результате по стоимости «элитных» квартир Пионерский стремительно догоняет старших собратьев по побережью.





В Калининграде завершается реконструкция Фестивальной аллеи. Сэкономить на подряде властям не удалось — работы стоят 25 млн 280 тыс. рублей. За эти деньги нужно было отремонтировать участок от ул. Леонова до ул. Комсомольской: снять асфальт, уложить брусчатку, привести в порядок тротуары, установить 14 урн и 18 скамеек, высадить 21 дерево. Работы велись 9 месяцев, по контракту подрядчик должен успеть до Нового года и старается, как может. В сравнении с тем, что было, аллея, безусловно, преобразилась — но полностью оценить свершения сейчас сложно из-за нелетной погоды и грязи, ровным слоем размазанной по благоустройству. Однако фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова постаралась — посмотрите, что получилось.