Вечерний @Калининград: взятие границы, мозаика ужесточения и Новый год по-советски

Российские немцы штурмуют калининградские границы. Таможня рапортует о 600 ежедневных легковушках, которые впускает в РФ погранпереход в Мамоново; есть те, кто пересекают его на велосипедах. Но областным властям вряд ли стоит переписывать планы по заманиванию немецких релокантов прелестями жизни в полуэксклаве. Секрет его внезапной популярности прост: закрытая граница с Финляндией. Весь русскоязычный дойче-север рванул к родственникам в РФ через маленькие калининградские ворота. Поэтому обольщаться миграционным взрывом не стоит. К другим обескураживающим и не очень новостям четверга.





Уходящий год оставил чёткое ощущение: жизнь в России сладкой будет для совсем немногих. Мозаика её ужесточения состоит из разных кусочков: массовая «отмена» ещё вчера всенародно любимых артистов и писателей; пока почти безобидное прощупывание темы абортов; ранее не замеченные в олицетворении семейных ценностей и вдруг ставшие их поборниками представители власти. Резко ускорившийся «парад» иноагентов и экстремистов. И даже проблема куриных яиц. «Новый Калининград» писал обо всём этом в течение года — а сейчас собрал в одном месте. Читайте в нашем спецпроекте.





Впрочем, минувший год запомнится калининградцам не только многочисленными ограничениями, но и резонансными судебными решениями. Среди них — первый приговор по статье о фейках про российскую армию, реальные сроки для мобилизованных за дезертирство и процессы, связанные с переделом Калининградского морского торгового порта. «Новый Калининград» вспоминает самые громкие задержания и судебные дела уходящего 2023-го.





Администрация Калининграда и горсовет ежегодно выделяют миллионы на пиар в СМИ. От журналистов требуется лишь освещать в медиапространстве их достижения. Наступающий 2024 год, конечно, не стал исключением. На рекламу в первом полугодии горвласти выделяют 7,3 миллиона рублей. Рассказываем, кто может претендовать на очередные вливания из бюджета.





Калининградский Новый год не всегда был праздником. Сразу после войны его не отмечали, а в 1947 году калининградцам разрешили отдохнуть и отпраздновать лишь 1 января (следующий день был рабочим). О том, как новогодняя традиция перебралась в новый советский регион и укоренилась на этой земле, корреспонденту «Нового Калининграда Ивану Маркову рассказали руководитель магистратуры «Цифровые технологии в гуманитарной науке» БФУ имени Канта Елена Баранова и создательница музея «Бабушкин альбом» Юлия Аверина.