Вечеринка не у всех: за что судили калининградцев в 2023 году

Минувший год запомнится калининградцам не только многочисленными ограничениями, но и резонансными судебными решениями. Среди них — первый приговор по статье о фейках про российскую армию, реальные сроки для мобилизованных за дезертирство и процессы, связанные с переделом Калининградского морского торгового порта. «Новый Калининград» вспоминает самые громкие задержания и судебные дела уходящего 2023-го.



7,5 лет за фейки о российской армии





Пенсионер Игорь Барышников стал первым жителем Калининградской области, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Его обвинили в распространении фейков «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

В июне суд приговорил активиста к семи с половиной годам колонии общего режима, апелляционная инстанция с таким наказанием согласилась. «Это дело, в первую очередь, не против Барышникова, оно против общества», — сказал пенсионер в суде. В начале декабря его этапировали в исправительную колонию.

9 лет за подготовку теракта





Калининградца Вячеслава Попова задержали 11 мая 2022 года. В марте 2023-го мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. В ФСБ заявили, что он давно сотрудничал с ультраправой националистической организацией и планировал устроить взрыв рядом с одной из воинских частей региона в канун Дня Победы. При этом близкие Попова высказывали мнение, что силовики сфальсифицировали преступление, воспользовавшись тем, что у мужчины неоднозначная биография.

Суд признал его виновным в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и их незаконном хранении. Три года Вячеславу Попову предстоит провести в тюрьме, еще шесть — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 210 тысяч рублей.

От 6 до 7 лет за дезертирство





Восьмерых мобилизованных из Калининградской области осудили по части 3 статьи 338 УК РФ — «Дезертирство, совершенное в период боевых действий». Сбежав из полевого лагеря воинской части на территории ЛНР, мужчины приехали в подмосковный Подольск. Там они явились в отдел полиции, чтобы сдать табельное оружие, после чего оказались под уголовным преследованием.

Как утверждали мобилизованные, в полевом лагере вместо боевых слаживаний и стрельб им пришлось копать окопы, землянки и добывать провизию, которую им якобы доставляли не в полном объеме. Суд признал мужчин виновными в дезертирстве, совершенном организованной группой, и неисполнении приказа. Мужчин приговорили к реальным срокам от шести до семи лет. По данным «Коммерсанта», это было первое дело о массовом побеге из зоны проведения СВО.

Врачи дошли до Верховного суда





Калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич не удалось добиться пересмотра приговора Московского областного суда, вынесенного по итогам второго процесса. Присяжные заявляли о давлении со стороны председательствующего судьи, но апелляционная инстанция не усмотрела нарушений. В этом году адвокаты медиков дошли до Верховного суда, однако и высшая инстанция оставила приговор в силе. Юристы считают, что точка в этом деле еще не поставлена: они намерены обратиться в президиум Верховного суда в порядке надзора и в Конституционный суд.

Жалобы экс-главы облисполкома «Единой России»





Максим Суворов, которого приговорили к 15 годам колонии строгого режима за надругательство над 11-летним мальчиком, пытался обжаловать решение. Апелляционная и кассационная инстанция оставили его в силе.

За несколько дней до своего ареста в 2021 году Суворов покинул пост главы регионального исполкома «Единой России» и вышел из партии по собственному желанию. Практически сразу же ​​областной избирком исключил его из партийного списка на выборах в облдуму. Процесс по делу политика проходил в закрытом режиме, свою вину он не признал.

Передел торгового порта





У семьи депутата Госдумы от региона Андрея Колесника в 2023 году изъяли контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. Этому процессу предшествовало дело об изъятии 46,5% ценных бумаг у шотландского инвестора и бизнесмена Дмитрия Пурима — они в декабре подали кассационные жалобы в Верховный суд.

По делу Колесника истцами помимо самого парламентария выступали его супруга и теща — Марина и Надежда Лысенко. В первой инстанции их интересы представляли три адвоката, в апелляционной — целых пять. Однако решение оставили без изменений. У семьи Колесника постановили изъять 51,75% ценных бумаг и незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Депутат, комментируя разбирательство, пояснял, что «идет зачистка элит», но верил, что «справедливость восторжествует».

Прокурор в СИЗО





В мае руководителя прокуратуры города Немана Антона Тюрина задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, посредник передал ему 500 тысяч рублей от подрядчика за снижение штрафа из-за срыва сроков ремонта моста на автодороге Советск — Гусев. По решению суда Тюрина заключили под стражу. От дачи показаний прокурор отказался. По делу задержан и посредник, передававший деньги. Он, как утверждают в региональном управлении Следственного комитета, полностью признал вину.

Дело о взятке против «народного участкового»





Начальника пункта полиции Янтарного в этом году задержали по подозрению в получении взятки. Оказалось, что имя задержанного хорошо знакомо не только калининградцам — о нем много сообщали федеральные СМИ после того, как в 2016 году мужчина стал победителем всероссийского конкурса «Народный участковый». Виталий Тохтамыш виновным в инкриминируемом ему преступлении себя не признает и заявляет о провокации со стороны подчиненного. В августе полицейского заключили под стражу. Тохтамыш обжаловал арест, но областной суд отказался выпускать его из СИЗО.

Год по «дадинской» статье





Активист Вадим Хайруллин в августе вышел из исправительной колонии, куда попал в прошлом году по «дадинской» статье. Суд приговорил его к одному году лишения свободы. Из этого срока вычли в определенной пропорции время, которое Хайруллин провел в следственном изоляторе.

Его судили по статье 212.1 УК РФ из-за участия в двух пикетах и присутствия на двух митингах. Сам активист виновным себя не признал. Адвокаты мужчины подавали апелляционную жалобу, однако областной суд оставил приговор в силе. Ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении тоже не было удовлетворено. «У меня сейчас даже нет денег на оплату услуг адвокатов, поэтому что там дальше будет с оспариванием приговора мне, пока не могу сказать. Да и не очень я верю в благополучный исход дела, сами понимаете», — сказал активист после выхода на свободу.

Возвращение Юрия Меля





Калининградец Юрий Мель в 2023 году вышел из литовской тюрьмы и вернулся в Россию. Он провел в заключении девять лет. Мель был задержан в Литве в 2014 году, его обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

По данным местной прокуратуры, калининградец командовал экипажем одного из танков, штурмовавших Вильнюсскую телебашню в январе 1991 года — после того, как Верховным советом республики было объявлено о восстановлении ее независимости и начались массовые акции протеста против СССР. Сам Юрий Мель не отрицал этого, но утверждал, что в людей не стрелял. «На мне нет крови. Вернулся тогда в часть и сдал патроны», — заявлял он в интервью РИА «Новости».

Фото: Виталий Невар, Екатерина Медведева / Новый Калининград; пресс-служба регионального УМВД; скриншот оперативной записи задержания Вячеслава Попова