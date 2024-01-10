Вечерний @Калининград: фактор голубца, привет из лихих 2000-х и чинглиш по-калининградски

Калининградстат отчитался о зарплатах в регионе. По его данным, в октябре в среднем она составила 56,5 тыс. рублей и 9 копеек. По сравнению с сентябрем — подросла почти на 6%, за год — аж на 18%. Причем, по официальной статистике больше всего зарабатывали рыболовы и рыбоводы, у них же зафиксирован самый резкий рост — со 134 тыс. рублей в январе-сентябре до 342 тыс. рублей в октябре. На противоположной стороне шкалы, как ни странно, риелторы и те, кто работает в гостиничном бизнесе с 32-35 тыс. рублей. Что в свете ориентации региона на туризм говорит само за себя. В целом же все как обычно — кто-то питается капустой, кто-то — мясом, а по статистике все едят голубцы. К другим новостям среды.







Осужденному за фейки об армии РФ советчанину Игорю Барышникову начали оказывать нормальную медицинскую помощь. «Ему квалифицированно поменяли цистому [медицинскую трубку для вывода урины, прим. „Нового Калининграда“], давали ему медицинский режим, так как тепературка у него немного поднялась, — сообщила его адвокат Мария Бонцлер, — помощь начали оказывать примерно 29 декабря, 4 января он был уже на больничном режиме, сразу после праздников обещали отвести его на повторную биопсию». По ее мнению, состояние заключенного немного изменилось в лучшую сторону, адвокаты продолжат добиваться его полноценной госпитализации и перевода из колонии в больницу. В конце декабря они сообщали о резком ухудшении состояния здоровья активиста. В Общественной наблюдательной комиссии и региональном управлении ФСИН это опровергали.





Следственный комитет сообщил о задержании двоих калининградцев по обвинению в посредничестве при крупной взятке. Всего речь о 30 млн рублей, которые, по версии следствия, предназначались одному из чиновников администрации Янтарного за содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса. В администрации Янтарного заявили, что у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении земли. Интересно, что одним из задержанных, по данным источника «Нового Калининграда», оказался бывший топ-менеджер ФК «Балтика» Дмитрий Чепель. В начале двухтысячных, будучи на посту директора калининградского футбольного клуба, он находился в центре громкого скандала, попавшего не только в федеральные СМИ, но и на страницы влиятельной британской газеты The Times. На счету Чепеля — два уголовных дела и два призыва к его отставке. «Новый Калининград» вспомнил, чем он известен.