Вечерний @Калининград: приключения одного бывшего главы и продуктовая печаль

Росстат обнаружил, что неравенство в доходах между самыми богатыми и самыми бедными в стране сократилось. А именно, с 10,3 раза до 9. Правда, случилось это в 2022 году и не сложно догадаться, на фоне чего. А, возможно, и по причине. Мораль в этом пусть каждый находит сам. К другим, чуть менее неоднозначным, новостям пятницы.

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Бывшего главу Калининграда (действующего главврача БСМП и депутата горсовета) Евгения Любивого задержали на Куршской косе. По данным источников, это случилось еще перед Новым годом. Любивый приехал на «Тойоте Ленд Крузер» вместе с другим мужчиной. Дело было ночью, внедорожник стоял, освещая фарами лес — это вызвало подозрения у инспекторов нацпарка. Однако общаться с ними гости не захотели и попытались скрыться — к своему несчастью, двинув в сторону границы. Там их «приняли» пограничники. В деле фигурируют разбитое автоматом стекло «Ленд Крузера», ружье и стреляные гильзы. Любивый комментировать произошедшее отказался — что характерно, не стали это оперативно делать и в администрации нацпарка, которая обычно куда более нетерпима к нарушителям. Подробности — в эксклюзивном материале «Нового Калининграда».

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С августа десяток яиц первой категории в крупнейших торговых сетях Калининграда подорожал вдвое. То есть, на 100%. Только за последний месяц цена выросла на 20 рублей, что бы там не утверждали федеральные власти. А вот категории С2 в них по-прежнему нет, их обещают с середины января. Впрочем, яйца — далеко не все, чем может огорчить поход в супермаркет. Подробности — в традиционном мониторинге «Нового Калининграда». Общая стоимость условной корзины вошедших в него продуктовых товаров в январе впервые превысила три тысячи рублей.

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«Недвижимость Нового Калининграда» решила на этой неделе обратить внимание на восток области, а точнее — на второй по величине город региона Советск (бывший Тильзит). Анализ сайтов по продаже/покупке жилья «Авито», ЦИАН и «Домклик» показал, что и вдали от моря есть вполне заманчивые предложения. С сауной и огородом. Читайте в нашем традиционном обзоре.

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Если за несколько рабочих дней вы уже потеряли радость, накопленную во время праздничных каникул, предлагаем снова отметить Новый год. Только по старому стилю. «Новый Калининград» рассказывает, где на этих выходных можно опять коллективно есть мандарины и загадывать желания. Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.

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