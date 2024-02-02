Вечерний @Калининград: очередь в море, приватные тропы и зачатки мозгов в теле картошки

Обнаруженные на днях на острове Канта подвалы кёнигсбергского банка не ждет повторное погружение в грунт, заверил министр культуры и туризма Андрей Ермак, ссылаясь на печальную судьбу других подвалов — западного флигеля Королевского замка. Нынешнюю находку решено музеефицировать. Правда, пока не понятно, как именно. «Есть идея как-то дополнительно развить эти помещения как объект показа», — сказал Ермак. Впрочем, история замковых руин начиналась похоже: откопали, 20 лет думали, как музеефицировать, но так и не придумали и закопали. Хотя компактное банковское подземелье в неперспективном для застройки месте все же в более выигрышной ситуации. Главное, чтобы там не появилась очередная экспозиция, посвященная «Великому посольству» Петра I. И к другим, чуть более наземным, новостям уходящей пятницы.





Калининградцы, сталкивающиеся с необходимостью как-то переправить личное авто в «большую» Россию или в обратном направлении, испытывают серьезные трудности. Трансфер стоит немалых денег, но помимо этого в последнее время сроки перевозки постоянно сдвигают, ссылаясь то на «нелетную» погоду, то на перегруженность паромной линии. При этом клиенты утверждают, что сроки эти можно существенно сократить, если воспользоваться услугами брокеров. За дополнительную плату, разумеется. Впрочем, официальный экспедитор заявил, что не понимает, о каких таких посредниках идет речь. В ситуации разбиралась корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова.





«Недвижимость Нового Калининграда» в традиционном пятничном дайджесте вновь прогулялась по балтийскому побережью. И нашла самый дорогой дом в Пионерском — это особняк за 140 млн рублей с «приватной тропой», ведущей к морю. На основе анализа сайтов «Авито», ЦИАН и «Домклик» рассказываем (и показываем), чем еще завлекают в приморский городок покупателей элитной недвижимости.





Возвращение кинофестивалей в «Зарю», Depeche Mode в Светлогорске, песни о зачатке мозгов в теле картошки, неспешная прогулка с Иосифом Бродским и очередные доказательства того, что Гофман — наш. Рассказываем, как не заскучать в ближайшие выходные. И просим не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.