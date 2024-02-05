Вечерний@Калининград: немилость природы, безжалостный нейминг и нумера от Баха

Калининградский «Автотор» выбрал для линейки будущих электрокаров название «Амберавто», скрестив в новом бренде профильное производство с почему-то английским названием янтаря (видать, для солидности). В пресс-службе холдинга уверяют, что под этим названием с конвейеров будут сходить компактные электрокары «на базе собственных разработок», полные «лицензированных инженерных решений, являющихся собственностью компании». Впрочем, уже сам зубодробительный нейминг намекает на то, что от осинки не стоит ждать богатого урожая цитрусовых. А теперь к другим, чуть более удобочитаемым новостям уходящего понедельника.



Природа забыла о пощаде и взялась за областной центр всерьез. В Калининграде в воскресенье выпало 38% месячной нормы осадков. Одновременно на городские улицы рухнула месячная норма деревьев (по традиции это оборванные провода, парализованный электротранспорт и погубленные авто). К счастью, обошлось без жертв. Из-за обильных осадков засоряются коллекторы, что приводит к авариям, вроде той, что устраняли сегодня на улице Краснокаменной. Синоптикам нечем порадовать горожан и коммунальные службы: в первой половине недели Калининградскую область ждёт очередной атлантический циклон со смешанными осадками, так что ситуация с подтоплениями будет только усугубляться.



В замке Нойхаузен начали восстанавливать разрушенный флигель и снесенную до фундамента круглую башню. В выходные в официальном паблике замка показали процесс заливки оснований под эти здания. Особенных сложностей с восстановлением башни возникнуть не должно, сохранилось много фотографий и документов, рассказывающих, как она выглядела. А вот с восстановлением самого удаленного от входной группы флигеля есть некоторые проблемы, так как его изображений практически не осталось, нет у подрядчика и чертежей постройки. О сложностях, с которыми столкнулись строители, «Новому Калининграду» рассказал директор работающей на этом объекте компании «Мироздание» Михаил Тимошенко.



В посёлке Веселовка под Черняховском воссоздали два флигеля усадьбы пастора прихода Юдшен. Это место более известно как «домик Канта». Сам домик отреставрировали в 2018 году, сейчас в нем располагается филиал музея Кафедрального собора. Возрожденный северный флигель получил название «Дом философов и композиторов», его хотят использовать как арт-резиденцию. Западный флигель отдали под технические и инженерные нужды. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина побывала на презентации проекта и попыталась понять, чем «арт-резиденция» будет отличаться от обычной гостиницы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter