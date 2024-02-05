Вечерний@Калининград: немилость природы, безжалостный нейминг и нумера от Баха

Калининградский «Автотор» выбрал для линейки будущих электрокаров название «Амберавто», скрестив в новом бренде профильное производство с почему-то английским названием янтаря (видать, для солидности). В пресс-службе холдинга уверяют, что под этим названием с конвейеров будут сходить компактные электрокары «на базе собственных разработок», полные «лицензированных инженерных решений, являющихся собственностью компании». Впрочем, уже сам зубодробительный нейминг намекает на то, что от осинки не стоит ждать богатого урожая цитрусовых. А теперь к другим, чуть более удобочитаемым новостям уходящего понедельника.







Природа забыла о пощаде и взялась за областной центр всерьез. В Калининграде в воскресенье выпало 38% месячной нормы осадков. Одновременно на городские улицы рухнула месячная норма деревьев (по традиции это оборванные провода, парализованный электротранспорт и погубленные авто). К счастью, обошлось без жертв. Из-за обильных осадков засоряются коллекторы, что приводит к авариям, вроде той, что устраняли сегодня на улице Краснокаменной. Синоптикам нечем порадовать горожан и коммунальные службы: в первой половине недели Калининградскую область ждёт очередной атлантический циклон со смешанными осадками, так что ситуация с подтоплениями будет только усугубляться.







В замке Нойхаузен начали восстанавливать разрушенный флигель и снесенную до фундамента круглую башню. В выходные в официальном паблике замка показали процесс заливки оснований под эти здания. Особенных сложностей с восстановлением башни возникнуть не должно, сохранилось много фотографий и документов, рассказывающих, как она выглядела. А вот с восстановлением самого удаленного от входной группы флигеля есть некоторые проблемы, так как его изображений практически не осталось, нет у подрядчика и чертежей постройки. О сложностях, с которыми столкнулись строители, «Новому Калининграду» рассказал директор работающей на этом объекте компании «Мироздание» Михаил Тимошенко.





