Вечерний @Калининград: жизнь насекомых, отломанные пальчики и по уши в воде

То, что придорожные аллеи в регионе приговорены — в общем, ни для кого не секрет. Власти для их ликвидации используют любой предлог, чаще благовидный: это гораздо проще, чем нудно и долго приучать автогонщиков соблюдать ПДД. На этот раз предлогом стал ремонт трассы между Прибрежным и Голубево. На замену мерзким деревьям придут замечательные тротуар и велодорожка (из Голубево в школу Прибрежного добирается много детей). Для того, чтобы они появились, конечно, не нашлось никакого другого решения, кроме как уничтожить вокруг все живое. Между тем, среди живого обнаружились краснокнижные насекомые, которых — вот незадача — не смогли выявить специально нанятые экологи, готовивший экспертное заключение. Более того, судя по этому документу, автор не очень-то подозревал, что Красную книгу интересуют не только млекопитающие. К другим, чуть менее зоологическим, новостям четверга.

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В Кафедральном соборе на острове Канта неизвестные повредили одну из скульптур, украшающих эпитафию князя и княгини Радзивиллов. Отломанные пальцы мраморного младенца заметили еще в середине января, но факт вандализма в пресс-службе Кафедрального собора смогли подтвердить лишь сейчас. И заодно опровергли версию о том, что случившееся — дело рук туристов. «В заалтарном пространстве Кафедрального собора нет посторонних, — заявили в соборе. — Системами видеонаблюдения оно не оснащено. Как и вследствие чего скульптура повреждена, неизвестно. Мы занимаемся реставрацией».

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Калининградская область нынешней зимой как-то особенно масштабно тонет. Разливы рек затронули даже те муниципалитеты, где быстрое таяние снегов обычно происходит почти незаметно. Последние недели две автомобилисты, проезжающие по федеральной трассе от Талпак до Черняховска, могут наблюдать, как Преголя вплотную подобралась к дороге (особенно это заметно в Бережковском и Междуречье). Местные власти характеризуют ситуацию словами из серии «старожилы не припомнят». Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков выяснил, насколько она критична, и когда уровень воды начнет падать.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира «ВКонтакте» 23 января (накануне визита в регион президента Владимира Путина) поспешил сообщить о том, что в регионе будут предоставлять материальную поддержку не только малоимущим многодетным семьям, а всем вообще. Собственно, именно это предусматривает и подписанный в тот же день президентский указ. Однако мало заявить — нужно понимать, откуда брать деньги, ведь областной бюджет уже сверстан, и нужно «оголять» какие-то другие статьи. Но прошло три недели, а, как выясняется, региональные власти до сих пор не готовы сообщить, какие именно льготы они готовы предоставить многодетным и когда. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова с подробностями.

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В предстоящие выходные еще будут слышны отголоски прошедшего Дня святого Валентина. По такому случаю в расписании уикенда — вечеринки с гаданиями на бывших и будущих, латиноамериканские танцы и песни о том, что «его глаза — это свет дальних комет». Главное, не забывать о том, что в наше сложное время сама возможность все это увидеть, услышать и узнать — большое и, увы, не всегда заслуженное счастье.

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